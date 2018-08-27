Президент Франции наведет порядок после Трампа

27 августа дипломатические представители Франции приехали в Париж на «конференцию послов»: получить инструкции на ближайший год. Открыл конференцию президент Макрон, который сделал основным объектом критики Соединенные Штаты и предложил в связи с этим пересмотреть мировое устройство. И о мелочах: Макрон назвал перспективу сохранения Асада у власти «фатальной ошибкой» и уточнил, на каких условиях Россия может вернуться в «семью народов».

Европа: удвоим энергию

Но начал и закончил Макрон проблемами Европейского союза, где многие страны в последнее время качнулись в ультраправую сторону. Макрону, который со дня своего избрания взвалил на плечи ношу с надписью «глубокая перестройка ЕС», пока не удается донести до партнеров по Евросоюзу свое послание о необходимости срочных реформ. Более того, макроновская задача только усложнилась: за минувший год «евроскетики» пришли к власти в Италии, Австрии, Чехии…

Но Макрон не сдается: «Франция предложила (проект) более суверенной, более единой и демократической Европы, но в то же время экстремистские силы добились прогресса, националисты проснулись. Это ли повод отказаться (от проекта)? Безусловно, нет», «нужно удвоить наши усилия».

Проблема заключается в том, что для «удвоения усилий» у Макрона пока что нет в распоряжении столь же убежденных сильных союзников. Даже Ангела Меркель, вынужденная преодолевать сопротивление своих партнеров по коалиции внутри Германии, не может позволить себе роскошь безоглядного следования «европейским идеалам», так как их рисует себе Макрон.

Президент Франции, впрочем, убежден что во время его встречи с Меркель во Дворце Мезеберг в конце июня удалось «закрепить исторический этап» сотрудничества по всем стратегическим направлениям» (включая планы по реформированию зоны евро и построению европейской системы обороны). Макрон верит, что прохождение «мезенбергского этапа» теперь позволит «последовательно развивать наше видение суверенной, единой и солидарной Европы».

Чтобы узнать, насколько макроновская уверенность соотносится с реальностью, осталось выборов в Европарламент, которые пройдут в мае-2019. На этих выборах, как утверждают источники в Елисейском дворце, Макрон хочет возглавить «колонну» «прогрессистов» в решающем бою за будущее Европы против ультраправых популистов-евроскептиков во главе с венгерским премьером Орбаном, итальянским вице-премьером Сальвини и проч. И именно этот «бой» станет для Макрона первой настоящей политической проверкой – первой после достаточно случайных побед в мае-июне 2017 года на выборах во Франции.

Сирия: можем повторить

Еще одним важнейшим международным «вызовом» для французского президента остается Сирия. Макрон подчеркнул, что «Франция была первой, кто предложил сближение позиций западных и арабских государств с одной стороны и трех стран «астанинского формата» /Россия, Турция, Иран/ с другой».

«Мы включили Германию и Египет в так называемую «Small group» наряду с США, /Францией/, Великобританией, Саудовской Аравией и Иорданией», — добавил Макрон, который убежден, что этот «координационный механизм», предложенный Путину во время встречи в Санкт-Петербурге в конце мая, «уже принес первые результаты, в частности, в гуманитарном плане».

Речь, видимо, идет об отправке из Парижа в конце июля партии французской гуманитарной помощи в Сирию на российском военном самолете.

При этом Макрон выразил убеждение, что осуществляя совместные гуманитарные операции с Москвой, которую он сам неоднократно называл сообщницей кровавого диктатора Асада (в том числе, в «деле» проведения химических атак), Франция «ни в чем не поступается своими принципами».

Одним из принципов является недопустимость применения химического оружия: Макрон напомнил, как в апреле Франция «вместе с нашими британскими и американскими союзниками» нанесла авиаудары по «объектам его производства» и пообещал повторить в случае необходимости: «Мы продолжим действовать таким же образом в случае доказанного применения этого вида оружия».

Макрон также предупредил, что его очень волнует «угроза новой гуманитарной трагедии» в Идлибе (где сейчас режим Асада вместе с союзниками ведет «решающее наступление»). Эта угроза «требует еще большего давления на режим (Асада) и его союзников, и я жду в этом отношении многого от России и Турции, принимая во внимание их роль и взятые ими обязательства», — дипломатично заявил Макрон, не уточнив, на каких именно «союзников» Асада должна «надавить» унтер-офицерская Москва.

Слегка зашифрованное послание в адрес Кремля прозвучало и в этой фразе: «Мы прекрасно видим тех, кто хотел бы, как только завершится война с (запрещенной террористической группировкой) «ИГ», облегчить наступление того, что некоторые называют возвращением к норме: Башар Асад остается у власти, (сирийские) беженцы из Иордании, Ливана и Турции возвращаются домой, а Европа и другие занимаются восстановлением (Сирии)».

Макрон подчеркнул, что такой сценарий его не совсем устраивает, даже «если я и подчеркивал (ранее), что наш главный враг – это ИГ и никогда не делал смещение Башара Асада предварительным условием наших дипломатических и гуманитарных действий». Оставить Асада у власти – значит совершить «фатальную ошибку», заявил французский президент.

«Кто спровоцировал исход миллионов беженцев? Кто устроил бойню против собственного населения?» -- воскликнул Макрон, не добавив, впрочем, ни слова о тех, кто помогал и помогает Асаду.

Почему Макрон этого не сделал, можно понять из продекларированного им же -- чуть позднее и по другому поводу -- принципа: «создавать альянсы, исходя из сложившихся условий, скорее, тактические альянсы, (…) в зависимости от (стоящих перед нами) вопросов».

Стоящий перед президентом Франции вопрос наступления мира в Сирии никак не решить без Путина, каким бы он ни был. А без мира в Сирии не решить ни миграционную проблему (которая тормозит макроновские планы на европейском направлении), ни проблему безопасности внутри Франции, которая с января 2015-го пережила уже так много терактов…

Фото: EPA

Роль США надо пересмотреть

Еще одна «точка соприкосновения» с Москвой – это вопрос о сохранении соглашения по иранской ядерной программе. Макрон еще раз подчеркнул: решение Трампа о выходе из соглашения поставило под вопрос не только мировую безопасность, но и интересы европейского предприятий, которые из-за угрозы американских санкций вынуждены уходить из Ирана.

Напомню, с мая по август французские и европейские власти потратили много усилий, чтобы уговорить Трампа хотя бы сделать исключение для тех компаний, которые уже «внедрились» на иранский рынок. Но из Вашингтона пришел жесткий отказ.

Терпеть подобное отношение Трампа все труднее, тем более, что, помимо этого, президент США успел нанести еще несколько болезненных ударов по интересам Европы и Франции: посеял «сомнения относительно НАТО», повел «агрессивную торговую политику», приведшую «почти к торговой войне», «вышел из Парижского соглашения по климату»…

«Партнер, с которым Европа вместе построила послевоенный многополярный мир, кажется, повернулся спиной к нашей совместной истории», — заявил Макрон. И подчеркнул, что в этих условиях «основной вопрос заключается не в том, возьму ли я под руку Дональда Трампа на ближайшем саммите», а в том, что ответ на возникший «кризис многополярности» «должен быть найден «посредством глубинного переустройства миропорядка». Первый шаг на пути переустройства Макрон предложил сделать уже 11 ноября, когда главы десятков стран приедут -- по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны -- на т.н. Парижский форум по вопросам мира (Трамп, кстати, на днях объявил, что тоже прилетит).

Пользуясь этой возможностью, президент Франции предлагает провести 11 ноября еще и первую конференцию по вопросам «пересмотра правил международной торговли». «Мы не можем уступать гегемонии одной силы», которая, к тому же, «приводит к разобщенности» всех остальных, сказал Макрон.

Но вопрос не только в торговле. Говоря о «проекте усиления европейской солидарности в области безопасности», который он «представит в ближайшие месяцы», Макрон уточнил, что речь должна идти «о придании большего содержания статье 42-7 Договора о Европейском союзе».

В статье сказано: «В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами в соответствии со статей со статьей 51 Устава ООН. (…) Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках НАТО… (выделено Ред)».

После упоминания о статье 42-7, Макрон заявил: «Европа больше не может отдавать свою безопасность только (в руки) Соединенных Штатов».

Макрон также предложил «инициировать новый диалог о кибербезопасности, химическом и обычном вооружении, о территориальных конфликтах, о космической безопасности и защите полярной зоны – главным образом, с Россией».

Но! Только «содержательный прогресс на пути разрешения» военного конфликта на востоке Украины «станет, само собой разумеется, предварительным условием реальных подвижек (в отношениях) с Москвой».

Кстати, обещанный Макроном проект изменения «статьи 42-7 Договора о Европейском союзе» может ведь коснуться не только Североатлантического союза.

По крайней мере, опасность «вооруженной агрессии» некоторые страны Европы видят вовсе не со стороны НАТО.