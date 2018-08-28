Telegram передаст спецслужбам данные пользователей, официально подозреваемых в терроризме

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, добавив в текст документа пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если для этого есть соответствующее решение суда.

Во время активной фазы противостояния Роскомнадзора и Telegram, его основатель Павел Дуров заявлял, что ни одно правительство не получит ни байта информации о пользователях мессенджера. Нынешнее изменение этой позиции, как объясняют в компании, связаны с желанием «сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды» и новым законом Евросоюза о защите данных General Data Protection Regulation (GDPR).

Согласно закону, который должен усиливать и унифицировать защиту персональных данных, для их сбора и использования необходимы легальные основания, а все цели сбора данных должны быть закреплены в политике конфиденциальности и четко соблюдаться.

Отныне Telegram оставляет за собой право раскрыть спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя в случае, если получит судебное распоряжение, которое подтверждает, что пользователь подозревается в терроризме. При этом речи о предоставлении переписки пользователей не идет. В Telegram отмечают, что пока не получали подобных требований от российских спецслужб, но если это вдруг произойдет, то информация об этом будет опубликована в специальном канале Transparency, куда каждые полгода будут выкладываться отчеты о запросах информации со стороны властей.

«Пока что мы не делились информацией о террористах с властями, но наша теоретическая возможность так поступить – еще один способ воспрепятствовать террористам в злоупотреблении нашей платформой», — сказал Дуров.

Зачем спецслужбам IP-адреса и номера телефонов?

Как объясняет исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, имея доступ к IP-адресам и номерам телефонов, спецслужбы могут сделать «не так уж и много».

«Возможно, это в чем-то им и поможет, но залезть в переписку, не имея ключей шифрования, они не смогут», – сказал он.

По словам руководителя правозащитного проекта «Роскомсвобода» Артема Козлюка, IP-адрес и номер телефона – атрибуты, которые позволяют идентифицировать конкретного человека, установить его местонахождение и доказать в суде, что это именно вы сделали ту или иную запись.

«Вполне логично передавать эти данные спецслужбам, они нужны, чтобы раскрыть то или иное преступление. Это нормальная практика, если все сделано по процедуре: возбуждено уголовное дело и есть судебное решение. Конечно, говоря о России, не всегда это делается законно и происходит вне конституционных норм, когда, например, спецслужбы запрашивают у того же «ВКонтакте» подобные данные без судебных решений», – сказал он.

Традиционно сервисы используют универсальную политику конфиденциальности по всему миру, стараясь отвечать самым жестким предписаниям разных стран. Руководитель «Роскомсвободы» отметил, что Telegram принял решение соответствовать минимальным требованиям GDPR.

«Юристы той или иной компании по-разному интерпретируют требования: они видят какие-то риски, угрозы для бизнес деятельности, исходя из этого, включают тот или иной пункт в свое пользовательское соглашение. Сейчас в Telegram посчитали, что предоставлением IP-адресов и номеров телефонов – максимум на что они готовы, но это может измениться в процессе переговоров», – сказал он.

Козлюк отметил, что при каждом обновлении политики конфиденциальности пользователь сам принимает решение, готов ли он продолжать пользоваться этим сервисом или обновление ставит его под сомнение.

Однако, добавляет Харитонов, мало кто читает пользовательские соглашения.

«Если посмотреть пользовательские соглашения WhatsApp, Facebook и прочих мессенджеров, там везде написано, что по суду все выдают эти данные, – сказал Харитонов. – Это естественное поведение для IT-компаний».

«Бизнес не существует в безвоздушном пространстве, компании живут во вполне понятных социальных и правовых условиях. Ограничение требований предоставить пользовательские данные судебным предписанием похоже на тот баланс, который от информационных компаний требует и государство, и общество», – считает исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.

«Не касается ситуации в России»

Сам Дуров поспешил объяснить российским пользователям нововведения. В своем телеграм-канале он подтвердил, что политика конфиденциальности была изменена, чтобы соответствовать недавно вступившим в силу европейским законам об охране личных данных.

«В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — объяснил Дуров.

При этом основатель мессенджера сомневается, что это изменение может привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России, так как ФСБ требует именно доступа к переписке пользователей, а не номер и IP адрес.

«Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление», — заявил Дуров.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, приветствовал решение администрации Telegram, но подчеркнул, что оно вряд ли приведет к разблокировке Telegram на территории России, ведь требование ФСБ о предоставлении ключей к переписке пользователей до сих пор не выполнено.