«На сколько хватит, столько и протяну»

Голодовка Сенцова длится уже больше ста дней. Чем дольше держится Сенцов, тем больше вопросов возникает у тех, кто следит за его судьбой. Понимать, насколько «по-настоящему» он это делает, очень важно. И для тех, кто верит в Сенцова, и для тех, кто считает его голодовку политическим фейком. Фейком потому, что режиссер, мол, как-то «подозрительно долго живет».

Фото из архива

Зайдя за границу ста дней голодовки, Сенцов все неотвратимее приближается к сценарию жизни известного советского диссидента Анатолия Марченко. Марченко продержался в голодовке 117 дней. Его кормили принудительно — через шланг, введенный в пищевод. Кормили мучительно — Марченко сам писал об этом на имя генерального прокурора:

«Искусственное питание для меня сейчас не что иное, как издевательство. Питательная смесь приготавливается умышленно с крупными кусочками из пищевых продуктов, которые не проходят через шланг, а застревают в нем и, забивая его, не пропускают питательную смесь в желудок. И под видом прочистки шланга мне устраивают пытки, массажируя и дергая шланг, не вынимая его из моего желудка. Так что, гражданин Генеральный прокурор СССР, прекращайте издевательство и пытки. Свободу всем политзаключенным. Анатолий Марченко».

Через 12 дней после прекращения голодовки он умер — отказало сердце. В случае с Марченко насильственное кормление не спасло от гибели. Сенцов же согласился принимать питательную смесь ровно затем, чтобы избежать насилия.

Самая большая проблема в медицинских прогнозах относительно его здоровья сегодня — это отсутствие достоверной информации: анализа крови, параметров веса и работы сердца. Вся относительно актуальная информация — из двух источников. Официально — сообщение пресс-бюро ФСИН двухнедельной давности о том, что «дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья» заключенного «не наблюдается», «состояний, угрожающих жизни пациента» нет, состояние «оценивается как удовлетворительное». Неофициально — от адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, сообщившего, что у Сенцова проблемы с сердцем, сниженное давление и пульс. Неполадки с печенью и почками.

Если учесть, что с 14 мая — дня начала голодовки, до первых чисел июля Сенцов держался лишь на капельницах и воде, то можно предположить, что ко времени второго кризиса, когда его отправили в больницу, он голодал уже около 50 дней. Это практически предельный срок, после которого начинаются необратимые поражения органов. Тогда он, чтобы избежать принудительного кормления, согласился принимать питательную смесь. В минимальном объеме — по словам адвоката, «две ложки в день». Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова подтвердила — Сенцов употребляет питательную смесь Nutridrink.

Питательные смеси, аналогичные той, что применяется в отношении Сенцова, в медицинской практике используют для питания тяжелобольных людей с нарушениями сознания и глотательного рефлекса. В таких случаях смесь вводят через зонд. Nutridrink в составе содержит: 16% белков, 35% жиров и 49% углеводов, то есть это вполне сбалансированное питание. И действительно, иногда тяжелобольные люди могут жить на таком питании месяцами. Но чтобы жить, а не медленно умирать, Сенцову в день нужно употреблять практически банку сухой смеси, которую растворяют в воде, делая питательный коктейль. Эта дозировка — 0,7 — 2 банки в сутки указана в инструкции к лечебному питанию.

Если же иметь в виду две мерные ложки, о которых говорит адвокат, то получится, что в сутки он потребляет 100 граммов коктейля. По сути, это не еда, а плата за ненасилие кормлением.

Адвокат утверждает, что Сенцов похудел на 30 килограммов. Единственная фотография трехнедельной давности, если сравнивать ее с фотографиями Сенцова до голодовки, демонстрирует осунувшегося и изможденного человека с серым цветом лица. Фактически он перешел в фазу состояния, которое испытывали узники концлагерей.

Фотография Олега Сенцова, переданная Татьяной Москальковой уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Facebook.com

И если физические параметры Сенцова очевидны невооруженным глазом, то психологические — не менее жизненно важные, остаются за кадром. О психологических особенностях такого состояния писал Виктор Франкл — известный психиатр и бывший узник концлагеря:

«Кто не голодал сам, тот не сможет представить себе, какие внутренние конфликты, какое напряжение воли испытывает человек в этом состоянии. Мысли о еде становятся главными мыслями всего дня. По единодушному мнению психологов и самих заключенных, человека в концлагере наиболее угнетало то, что он вообще не знал, до каких пор он будет вынужден там оставаться. Не существовало никакого срока! Даже если этот срок еще мог обсуждаться, он был неопределенным настолько, что практически становился не просто неограниченным, а вообще безграничным. «Безбудущность» настолько глубоко вошла в его сознание, что он воспринимал всю свою жизнь только под углом зрения прошлого, как уже прошедшее, как жизнь уже умершего. Нормальный мир, люди, находящиеся по ту сторону колючей проволоки, воспринимались узниками как нечто бесконечно далекое и призрачное. Они смотрели на этот мир, словно мертвые, которые смотрят «оттуда» на Землю, понимая, что все, что они видят, утрачено для них навсегда».

К слову сказать, реакция Олега Сенцова на письмо сестры об этом же — об утрате надежд на свободу. Он попросил ее больше не писать ему, что свобода близко. И еще попросил адвоката не передавать ему письма, в которых его просят прекратить голодовку, он их просто не будет читать.

С голодовки Сенцов уходить не собирается. Его слова: «На сколько меня хватит, столько и протяну».

Самое тревожное в состоянии Сенцова то, что по всем признакам он уже перешел в фазу почти необратимого разрушения организма. Врач-реаниматолог прокомментировал «Новой» это состояние:

«Очевидно, что он находится в пограничном состоянии — наверняка, при анализах, можно обнаружить низкий уровень калия, магния, натрия. То, что он постоянно лежит, — характерные признаки анемии, мышечной слабости и уже хронической усталости. Низкое давление и пульс — следствие истощения сердечной мышцы. Вполне вероятны постоянные боли в животе. Все это следствие того, что при длительном голодании организм начинает использовать сначала углеводы, а потом, когда они истощаются, — жиры. Возникает так называемая липемия — жирных кислот в крови становится патологически много. Есть риск возникновения печеночной недостаточности. Кроме того, липемия повышает уровень кетоновых тел — продуктов распада. Здесь уже может страдать мозг — нарушаются умственные способности, могут появляться судороги. Когда запасы жира и углеводов истощаются, в качестве энергетического материала организм начинает использовать белки собственных клеток и тканей. При потере 45–50% массы тела смерть может наступить в течение 2–3 дней».

Получается, Сенцов идет своей дорогой, усугубляя мучения каждым днем голодовки. И его пассивность и апатия — плохой признак. Он по-прежнему отстаивает свой выбор, но, уже, похоже, не жизнь. Те, кто решает судьбу режиссера, не понимают, как стремительно неотвратим становится фатальный сценарий, в котором он точно победит.