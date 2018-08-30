Потемкинские кибердеревни

Новость, на которую стоит обратить внимание в контексте нарастающего конфликта вокруг новых технологий в России: изменение политики конфиденциальности Telegram. В начале борьбы с Роскомнадзором Павел Дуров заявлял, что ни один байт информации пользователей мессенджера не будет передан какому бы то ни было правительству мира. Сейчас правила игры меняются: в новой версии правил использования Telegram сообщается, что мессенджер может передавать идентификационную информацию пользователей (IP-адреса и номер телефона) по запросу властей в том случае, если существует официальное предписание суда и обвинение конкретного пользователя в терроризме.

На первый взгляд это может показаться попыткой Telegram вернуться в легальное поле, добиться деблокировки в России за счет серьезной уступки Роскомнадзору и ФСБ. Однако скорее всего это не так. Претензия к Telegram со стороны ФСБ касалась передачи знаменитых «ключей шифрования» — то есть объема информации, намного большей, чем идентификационные данные, фактически доступа ко всей переписке пользователей.

Представители Telegram ничего не говорили о готовности передавать такие данные третьей стороне, напротив, позиция юристов мессенджера состоит в том, что передача ключей невозможна.

Соответственно, разблокировки Telegram ждать не стоит, как и слишком охотного сотрудничества мессенджера с российскими властями.

Изменение политики конфиденциальности связано с совсем другими обстоятельствами: появлением в Европе Общего регламента по защите данных (GDPR), который требует от интернет-сервисов строгой регламентации любых манипуляций с пользовательской информацией. Telegram не хочет дружить с ФСБ, представители мессенджера стремятся легально работать в Европейском союзе. Скандал, разразившийся на этот счет у нас в стране, показывает, что наша публика не совсем верно оценивает значение российского рынка для крупных IT-проектов. Нам кажется, что мы живем в центре мира, но в действительности у того же Дурова хватает более перспективных направлений для развития. Создатель Telegram пытался намекнуть на это, когда говорил, что изменения в правилах мессенджера не связано с российской ситуацией, но услышан, кажется, не был.

Так что пользователи, которые обвинили Telegram в том, что мессенджер поддался давлению спецслужб, не правы.

Другое дело, что либертарианская фантазия Дурова о мессенджере, полностью независимого от всех правительств мира, начинает разрушаться.

В реальном мире Telegram, как и всем остальным интернет-сервисам, придется искать компромиссы с крупнейшими политическими структурами мира. Передача идентификационных данных пользователей по решению суда — это нормальная практика для Facebook или Google. Обязательная часть такой практики — это публичные отчеты обо всех запросах со стороны властей. Telegram также будет публиковать подобные отчеты. От российских властей к настоящему моменту запросов на раскрытие идентификационной информации не поступало. В любом случае получается, что проблема не столько в Telegram, сколько в качестве российских судов. И решать эту проблему придется не Дурову.

При этом в ближайшем будущем головной боли у чиновников, сражающихся с Telegram в России, может значительно прибавиться. Будущая монетизация проекта, как известно, связана с развитием на основе мессенджера собственной платежной системы, построенной на криптовалюте. Несколько дней назад стало известно, что Росфинмониторинг к концу года планирует обзавестись собственным программным комплексом для отслеживания операций в биткоинах — в рамках «Единой информационной системы». Соответствующий заказ на 19,5 млн рублей размещен на сайте госзакупок, его исполнителем станет московский Институт проблем безопасности и анализа информации. Начинание Росфинмониторинга выглядит не менее футуристично, чем появившееся в начале августа сообщение о том, что компания Starbucks намерена экспериментировать с биткоином в качестве средства оплаты в своих кофейнях.

Однако вопросов по поводу этой инициативы чиновников заметно больше, чем ответов.

На каких основаниях Росфинмониторинг собирается отслеживать манипуляции с криптовалютой, правовой статус которой в России до сих пор не определен?

Какие из многочисленных криптовалют будут выбраны для мониторинга и что произойдет с теми, которые не будут включены в список?

Что будет, если заблокированный в России и тем самым по определению вытесненный на черный рынок Telegram начнет развивать собственную криптовалюту?

Наконец, главный вопрос связан с тем, насколько идея такого централизованного мониторинга за многочисленными распределенными и (полу)анонимными финансовыми системами дееспособна в принципе. И не получится ли, что Институт проблем безопасности представит чиновникам лишь подходящую потемкинскую деревню.

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Строительство подобных потемкинских деревень на ничейной земле между государством и IT достигло невероятных масштабов. Самым ярким примером является, пожалуй, заведомо невыполнимый даже в нынешнем облегченном виде «пакет Яровой». Крупнейшие провайдеры, включая Ростелеком и Мегафон, ищут способ выполнить требование закона о шестимесячном хранении всего пользовательского трафика за чужой счет. Гениальная идея заключается здесь в том, чтобы отменить классический для интернета принцип сетевого нейтралитета, согласно которому провайдеры не имеют права ограничивать одни виды трафика ради других.

Если провайдеры смогут на законных основаниях снижать скорость доступа для международных сервисов, таких как Facebook и Google, то смогут и требовать от последних и отступных за приведение доступа к норме. Если эта многоходовка будет реализована, то российские провайдеры и чиновники останутся в плюсе: или на территории России будут малодоступны международные сервисы, или эти сервисы заплатят за закупку дата-центров для «пакета Яровой». В проигрыше, как обычно, будут пользователи.