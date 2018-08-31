ОБСЕ запускает Венский механизм

30 августа постоянный представитель Канады при ОБСЕ посол Наташа Кейер сделала заявление об активации так называемого Венского механизма ОБСЕ в отношении России. В заявлении Наташи Кейер, опубликованном на сайте ОБСЕ, сказано, что страны-члены ОБСЕ глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях власти в Чечне, которые имели место за последние 20 месяцев. Об этих нарушениях сообщали СМИ и организации гражданского общества.

Эта информация вызывает в ОБСЕ доверие и свидетельствует о том, что власти в Чечне осуществляют преследование, незаконные задержания, насильственные похищения, аресты, пытки, внесудебные расправы и необоснованное уголовное преследование людей по мотиву предполагаемой или фактической сексуальной ориентации и гендерной идентичности, по подозрениям в экстремизме, а также преследование тех, кто сообщает об этих нарушениях, а именно — правозащитников, юристов, журналистов и активистов.

«Явное нежелание Российской Федерации или неспособность справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни. Наши делегации, как и многие другие в Постоянном совете <ОБСЕ>, неоднократно высказывали озабоченность по поводу этих нарушений… Реакция Российской Федерации <была> неадекватна», — говорится в заявлении.

Согласно Венскому механизму, который является одним из двух способов мониторинга выполнения государством-участником ОБСЕ добровольно взятых обязательств по соблюдению прав человека, перед властями России были поставлены четыре вопроса:

Какие меры были предприняты федеральными властями для обеспечения соблюдения чеченскими должностными лицами обязательств ОБСЕ в рамках ОБСЕ? Как федеральные власти Российской Федерации расследовали утверждения о нарушениях и злоупотреблениях, совершенных в отношении представителей ЛГБТИ в Чечне? Каким именно образом они пришли к заключению о том, что таких нарушений или злоупотреблений не произошло, так как представителей ЛГБТИ в Чечне не существует? Какие меры были предприняты федеральными властями для обеспечения способности субъектов гражданского общества и средств массовой информации свободно документировать и сообщать, без репрессий в свой адрес, о нарушениях прав человека в Чечне? В частности, какие меры были предприняты для обеспечения деятельности в Чечне правозащитной организации «Мемориал»? Как российские федеральные власти расследовали судьбу каждого из 27 лиц, задержанных, как сообщалось, по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе 2017 года?

Согласно регламенту Венского механизма, Россия должна дать ответ на эти вопросы в течение 10 дней.

Если никакой реакции не последует или если ответы не удовлетворят ОБСЕ, будет активирован так называемый Московский механизм. Из числа независимых экспертов при ОБСЕ будет сформирована чрезвычайная миссия по выявлению нарушений обязательств ОБСЕ страной-участницей.

По итогам работы этой миссии и при условии сотрудничества страны, на территории которой были зафиксированы тяжкие нарушения прав человека, будет подготовлен отчет с рекомендациями по изменению ситуации, который имеет силу официального документа ОБСЕ (то есть может быть использован в качестве доказательства в юридическом смысле этого слова).

Этот отчет, по сути, поставит точку в ситуации, когда жертвы, правозащитники и журналисты свидетельствуют о преступлениях, а власти России и Чечни их отрицают.

Отчет чрезвычайной миссии ОБСЕ станет в этом случае «истиной в последней инстанции» и констатирует либо наличие фактов нарушения прав человека, либо их отсутствие. В случае же отказа от сотрудничества для страны возникают более серьезные последствия в виде санкций.

За всю историю ОБСЕ Венский и Московский механизмы применялись вместе или по отдельности всего в семи случаях. Два раза Московский механизм инициировали против самих же себя страны-участницы ОБСЕ, которые стремились доказать свою невиновность во вменяемых им нарушениях прав человека. Один раз Россия инициировала Московский механизм в отношении НАТО по обвинениям о нарушении прав человека в ходе военной операции в Югославии. Последний раз Московский механизм был активирован в отношении белорусских властей по факту жестокого разгона и преследования оппозиции в декабре 2010 года.

ОБСЕ — одна из последних международных площадок, в которой Россия пока еще сохраняет свое участие.