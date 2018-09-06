50 оттенков подрывной деятельности
Франция собирается бороться с российской пропагандой, Москва обвиняет ее в цензуре
Флорfнс Парли. Фото: EPA
Юрий Сафроновсобкор в Париже
На основании доклада «Манипуляция информацией: вызов нашим демократиям» российские RT и «Спутник» собираются лишить аккредитации на официальные мероприятия. Это дает Москве повод обвинить Францию в цензуре СМИ.
Сотрудники двух институтов — один работает в структуре Минобороны Франции, а второй в структуре МИД — подготовили доклад под названием «Манипуляция информацией: вызов нашим демократиям». Доклад представила в Париже министр обороны Флоранс Парли.
Для того, чтобы бороться с российской подрывной деятельностью, докладчики дали 50 рекомендаций. Но российские госСМИ, а также спикер МИД и некоторые парламентарии ухватились за одну из 50: не аккредитовывать RT и Sputnik (МИА «Россия сегодня») на мероприятия с участием французских властей.
Дословно эта рекомендация четырех авторов доклада, подготовленного для Центра анализа, прогнозирования и стратегии МИД Франции и Института стратегических исследований Минобороны, звучит так:
- «Маргинализировать органы иностранной пропаганды. Во-первых, нужно называть их по имени. Только что будучи избранным президент Франции сделал это в Версале перед Владимиром Путиным фразой, отмеченной во всем мире:
- «Russia Today и Sputnik во время этой (избирательной) кампании были органами иностранной пропаганды, которые неоднократно распространяли неправду обо мне и моей кампании. (…) Russia Today и Sputnik вели себя не как органы прессы и не как журналисты, но как органы влияния, пропаганды и лживой пропаганды…».
- Далее нужно извлечь выводы, то есть, не аккредитовывать их и не приглашать на пресс-конференции, предназначенные для журналистов».
Конец цитаты.
То есть, автора этого масштабного по объему, 210-страничного доклада, посвященного иностранной пропаганде, а также способам борьбы с ней, зачем-то дали этой самой «пропаганде» легкий повод обвинить французскую власть в цензуре.
К тому же, это противоречит логике самих докладчиков: они рекомендуют властям не усердствовать в вопросах «регулирования пропаганды» (отдав «борьбу» с ней на откуп журналистам и гражданскому обществу) и не допускать ошибок, которые позволяют «манипуляторам» заявлять о том, что на Западе псевдо-демократия и псевдо-свобода слова.
Единственное объяснение заключается в том, что запрет на аккредитацию RT и Sputnik, который де-факто и так действует в Елисейском дворце и МИДе Франции со времен избрания Эмманюэля Макрона, теперь будет обоснован рекомендациями экспертов. К тому же, рекомендацией смогут воспользоваться и другие французские органы власти и институции.
Слова про действующий де-факто запрет основываются не только на моих личных наблюдениях, но и подтверждаются авторами доклада.
В начале документа, рассказывая о «15 французских уроках», извлеченных из предполагаемого российского вмешательства в выборы президента Франции, авторы делают разбор, почему попытка провалилась. Одной из причин названа «правильная реакция» макроновской команды, которая играла на опережение и сама объявляла об атаках иностранных хакеров и пропагандистов.
Помимо этого, как считают докладчики, макроновская команда «дискредитировала пропагандистские медиа», когда за 10 дней до выборов будущий президент отказал в аккредитации RT и Sputnik в своем штабе. Дальше докладчики сообщают, что и после выборов RT и Sputnik «были лишены доступа в Елисейский дворец и на пресс-конференции министра иностранных дел (Франции)».
Напомню, с февраля 2017-го и вплоть до выборов в мае российские госСМИ, в том числе, вещающие на французском языке, синхронно с «независимыми блогерами» и хакерами вбрасывали звонкие слухи о Макроне – начиная с того, что он «агент США» и «ставленник гей-лобби», у которого есть «спрятанные счета» на Каймановых островах.
А за несколько часов до наступления предвыборных «дней тишины», в Сеть была вброшена гора переписки членов макроновского предвыборного штаба. Но «уотергейта» не последовало – вероятно, потому, что времени до выборов оставалось мало, и потому что настоящей «бомбы» в документах не было — и Макрон обыграл «российского кандидата» Марин Ле Пен.
То есть «лишение доступа» длится уже более 16 месяцев, с апреля 2017 года и, например, в мае 2018-го представитель российского МИД Мария Захарова говорила о том, что в их ведомстве «эту ситуацию хорошо знают» и «неоднократно доводили» свою позицию «до официального Парижа», но в ответ «слышали только одно: это решение президента Франции».
Можно не сомневаться, что в данном конкретном случае Мария Захарова говорит правду. Потому что Макрон как объявил RT и Sputnik «органами лживой пропаганды» во время версальской встречи с Путиным (который в ответ промолчал), так и руководствуется этим мнением до сих пор.
Президент Франции сделал российскую пропаганду центральной темой январской встречи с иностранными журналистами, и нынешний доклад тоже подготовлен на основании макроновских инициатив, высказанных в тот день.
На той же встрече Макрон объявил, что вскоре будет принят закон о «борьбе с манипулированием информации в предвыборные периоды». Законопроект, сделанный на скорую руку, этим летом попал в парламент, но пока «застопорился» из-за критики со стороны журналистского сообщества: в законе много нереализуемых и бессмысленных запретительных инициатив. Тем не менее, в Елисейском дворце надеются, что осенью закон будет принят и впервые вступит в действие к выборам в Европарламент в мае-2019, на которые Макрон – объявивший себя главным борцом за «спасение ЕС» -- сделал очень серьезную ставку.
Среди прочего, закон должен упростить Французскому Высшему совету по аудиовизуальным средствам (CSA) задачу по приостановке или лишению лицензий, выданных иностранным СМИ. В конце июня Совет вынес телеканалу RT France первое предупреждение за «несоблюдение (норм) честности, точности подачи информации и разнообразия точек зрения» в сюжете об «инсценировке» химических атак в Сирии. В ответ российские власти тут же вынесли предупреждение каналу France 24. А французские докладчики теперь предлагают «больше наказывать за нарушения», «следуя примеру британского регулятора Ofcom, который наказал RT несколько раз, что, кажется, стало эффективным, то есть, сдерживающим» средством.
Чуть раньше, в апреле МИД Франции провел международную конференцию «Гражданские общества, медиа и власть: демократии в борьбе с информационными манипуляциями». О «риске дестабилизации» в результате пропаганды и дезинформации в соцсетях говорится и во французском «Стратегии обороны и национальной безопасности 2017», и в «Стратегии кибербезопасности» (февраль 2018).
Надо напомнить, что «информационную гонку» начали российские власти, у которых не хватает на пенсии, но хватает на распространение собственного «влияния» по всему миру – от Центральноафриканской республики до США и Франции.
Причем «влияние» наши демиурги распространяют не только любой ценой, но и любыми средствами.
«Российские информационные операции сегодня – это ловкая смесь пропаганды в советских традициях и развлечений в американском стиле», -- говорится в докладе. Такая смесь стоит очень дорого. Только один французский пример: перед запуском круглосуточного канала RT France говорилось об аренде помещения площадью 1800 кв. метров в дорогом пригороде Парижа и найме 150 сотрудников.
Россия, «конечно, не единственное государство, которое использует эти тактики (информационной войны), но только оно использует их так хорошо, в течение столь долгого времени и воздвигло их в официальную доктрину, чья стратегия состоит в том, чтобы ослабить Запад».
Кремлевская тяга к величию, конечно, заставляет западного «противника» тратиться на создание различных «институтов борьбы с пропагандой», проведение международных конференций и написание подобных докладов (во многом наивных, см. ниже), но ведь «противник» намного богаче. И он как-нибудь справится с тяжестью расходов на ведение информационной войны, стоимость которой будет только расти.
А российские пенсионеры – нет.
Впрочем, Кремль, если верить авторам доклада, не собирается останавливаться: «Многие сигналы указывают на то, что Африка может стать следующей площадкой для российской «информационной войны» (…). Работа французской исследовательской группы выявила растущее распространение российского контента во франкоязычный африканский (сектор) интернета».
P.S.
Авторы нынешнего доклада делают вывод, что борьба на французском, и вообще на западном информационном фронте будет продолжаться. И предлагают несколько здравых технических методов борьбы с выявлением «фейков», их разоблачением и уничтожением. Впрочем, есть и удивительные по своей неподкупной простоте советы.
Например, «Рекомендация 27. Во время выполнения внешних военных миссий поддерживать хорошие отношения с местными жителями». В пример приводятся «американские солдаты в Латвии, которые оказывают услуги представителям местного русскоязычного сообщества (например, рубят дрова), что повышает уровень их популярности и помогает ослабить антиамериканскую пропаганду со стороны российских СМИ…».
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