50 оттенков подрывной деятельности

На основании доклада «Манипуляция информацией: вызов нашим демократиям» российские RT и «Спутник» собираются лишить аккредитации на официальные мероприятия. Это дает Москве повод обвинить Францию в цензуре СМИ.

Сотрудники двух институтов — один работает в структуре Минобороны Франции, а второй в структуре МИД — подготовили доклад под названием «Манипуляция информацией: вызов нашим демократиям». Доклад представила в Париже министр обороны Флоранс Парли.

Для того, чтобы бороться с российской подрывной деятельностью, докладчики дали 50 рекомендаций. Но российские госСМИ, а также спикер МИД и некоторые парламентарии ухватились за одну из 50: не аккредитовывать RT и Sputnik (МИА «Россия сегодня») на мероприятия с участием французских властей.

Дословно эта рекомендация четырех авторов доклада, подготовленного для Центра анализа, прогнозирования и стратегии МИД Франции и Института стратегических исследований Минобороны, звучит так:

«Маргинализировать органы иностранной пропаганды. Во-первых, нужно называть их по имени. Только что будучи избранным президент Франции сделал это в Версале перед Владимиром Путиным фразой, отмеченной во всем мире: «Russia Today и Sputnik во время этой (избирательной) кампании были органами иностранной пропаганды, которые неоднократно распространяли неправду обо мне и моей кампании. (…) Russia Today и Sputnik вели себя не как органы прессы и не как журналисты, но как органы влияния, пропаганды и лживой пропаганды…». Далее нужно извлечь выводы, то есть, не аккредитовывать их и не приглашать на пресс-конференции, предназначенные для журналистов».

Конец цитаты.

То есть, автора этого масштабного по объему, 210-страничного доклада, посвященного иностранной пропаганде, а также способам борьбы с ней, зачем-то дали этой самой «пропаганде» легкий повод обвинить французскую власть в цензуре.

К тому же, это противоречит логике самих докладчиков: они рекомендуют властям не усердствовать в вопросах «регулирования пропаганды» (отдав «борьбу» с ней на откуп журналистам и гражданскому обществу) и не допускать ошибок, которые позволяют «манипуляторам» заявлять о том, что на Западе псевдо-демократия и псевдо-свобода слова.

Единственное объяснение заключается в том, что запрет на аккредитацию RT и Sputnik, который де-факто и так действует в Елисейском дворце и МИДе Франции со времен избрания Эмманюэля Макрона, теперь будет обоснован рекомендациями экспертов. К тому же, рекомендацией смогут воспользоваться и другие французские органы власти и институции.

Слова про действующий де-факто запрет основываются не только на моих личных наблюдениях, но и подтверждаются авторами доклада.

В начале документа, рассказывая о «15 французских уроках», извлеченных из предполагаемого российского вмешательства в выборы президента Франции, авторы делают разбор, почему попытка провалилась. Одной из причин названа «правильная реакция» макроновской команды, которая играла на опережение и сама объявляла об атаках иностранных хакеров и пропагандистов.

Помимо этого, как считают докладчики, макроновская команда «дискредитировала пропагандистские медиа», когда за 10 дней до выборов будущий президент отказал в аккредитации RT и Sputnik в своем штабе. Дальше докладчики сообщают, что и после выборов RT и Sputnik «были лишены доступа в Елисейский дворец и на пресс-конференции министра иностранных дел (Франции)».

Напомню, с февраля 2017-го и вплоть до выборов в мае российские госСМИ, в том числе, вещающие на французском языке, синхронно с «независимыми блогерами» и хакерами вбрасывали звонкие слухи о Макроне – начиная с того, что он «агент США» и «ставленник гей-лобби», у которого есть «спрятанные счета» на Каймановых островах.

А за несколько часов до наступления предвыборных «дней тишины», в Сеть была вброшена гора переписки членов макроновского предвыборного штаба. Но «уотергейта» не последовало – вероятно, потому, что времени до выборов оставалось мало, и потому что настоящей «бомбы» в документах не было — и Макрон обыграл «российского кандидата» Марин Ле Пен.

То есть «лишение доступа» длится уже более 16 месяцев, с апреля 2017 года и, например, в мае 2018-го представитель российского МИД Мария Захарова говорила о том, что в их ведомстве «эту ситуацию хорошо знают» и «неоднократно доводили» свою позицию «до официального Парижа», но в ответ «слышали только одно: это решение президента Франции».

Можно не сомневаться, что в данном конкретном случае Мария Захарова говорит правду. Потому что Макрон как объявил RT и Sputnik «органами лживой пропаганды» во время версальской встречи с Путиным (который в ответ промолчал), так и руководствуется этим мнением до сих пор.

Фото: EPA

Президент Франции сделал российскую пропаганду центральной темой январской встречи с иностранными журналистами, и нынешний доклад тоже подготовлен на основании макроновских инициатив, высказанных в тот день.

На той же встрече Макрон объявил, что вскоре будет принят закон о «борьбе с манипулированием информации в предвыборные периоды». Законопроект, сделанный на скорую руку, этим летом попал в парламент, но пока «застопорился» из-за критики со стороны журналистского сообщества: в законе много нереализуемых и бессмысленных запретительных инициатив. Тем не менее, в Елисейском дворце надеются, что осенью закон будет принят и впервые вступит в действие к выборам в Европарламент в мае-2019, на которые Макрон – объявивший себя главным борцом за «спасение ЕС» -- сделал очень серьезную ставку.

Среди прочего, закон должен упростить Французскому Высшему совету по аудиовизуальным средствам (CSA) задачу по приостановке или лишению лицензий, выданных иностранным СМИ. В конце июня Совет вынес телеканалу RT France первое предупреждение за «несоблюдение (норм) честности, точности подачи информации и разнообразия точек зрения» в сюжете об «инсценировке» химических атак в Сирии. В ответ российские власти тут же вынесли предупреждение каналу France 24. А французские докладчики теперь предлагают «больше наказывать за нарушения», «следуя примеру британского регулятора Ofcom, который наказал RT несколько раз, что, кажется, стало эффективным, то есть, сдерживающим» средством.

Чуть раньше, в апреле МИД Франции провел международную конференцию «Гражданские общества, медиа и власть: демократии в борьбе с информационными манипуляциями». О «риске дестабилизации» в результате пропаганды и дезинформации в соцсетях говорится и во французском «Стратегии обороны и национальной безопасности 2017», и в «Стратегии кибербезопасности» (февраль 2018).

Надо напомнить, что «информационную гонку» начали российские власти, у которых не хватает на пенсии, но хватает на распространение собственного «влияния» по всему миру – от Центральноафриканской республики до США и Франции.

Причем «влияние» наши демиурги распространяют не только любой ценой, но и любыми средствами.

«Российские информационные операции сегодня – это ловкая смесь пропаганды в советских традициях и развлечений в американском стиле», -- говорится в докладе. Такая смесь стоит очень дорого. Только один французский пример: перед запуском круглосуточного канала RT France говорилось об аренде помещения площадью 1800 кв. метров в дорогом пригороде Парижа и найме 150 сотрудников.

Россия, «конечно, не единственное государство, которое использует эти тактики (информационной войны), но только оно использует их так хорошо, в течение столь долгого времени и воздвигло их в официальную доктрину, чья стратегия состоит в том, чтобы ослабить Запад».

Кремлевская тяга к величию, конечно, заставляет западного «противника» тратиться на создание различных «институтов борьбы с пропагандой», проведение международных конференций и написание подобных докладов (во многом наивных, см. ниже), но ведь «противник» намного богаче. И он как-нибудь справится с тяжестью расходов на ведение информационной войны, стоимость которой будет только расти.

А российские пенсионеры – нет.

Впрочем, Кремль, если верить авторам доклада, не собирается останавливаться: «Многие сигналы указывают на то, что Африка может стать следующей площадкой для российской «информационной войны» (…). Работа французской исследовательской группы выявила растущее распространение российского контента во франкоязычный африканский (сектор) интернета».