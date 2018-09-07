«Кафка-кодекс»: Дело о вмешательстве в выборы
12 ивановских СМИ предотвратили попытку иностранных агентов исказить итоги выборов в Тейковском районе!
«Новая газета»редакция
Если бы в Ивановской области действовало прецедентное право, цены бы не было решению Фрунзенского райсуда города Иваново от 26 мая 2017 года, которым он провозгласил свободу критики публичных фигур.
Пока этот прецедент, стоивший активистке “Голоса” Ирине Мальцевой 180 тыс. руб. судебных издержек, восторжествовал только для одного очень плодовитого автора, которого никто в Ивановской области не может найти.
Видеокомментарий профессора, доктора юридических и канидата философских наук, члена СПЧ и члена Общественной коллегии по жалобам на прессу Ильи Шаблинского смотрите в конце.
Узнав из социальных сетей, что весной 2018 года суды взыскали с Ирины Мальцевой 180 тыс. рублей судебных издержек, друзья собрали для нее эти деньги.
Прокуратура и Управление следственного комитета не нашли никаких нарушений при регистрации кандидатов на выборах 2016 года. В связи с попаданием в «иностранные агенты» Мальцевой пришлось уволиться с работы, и сейчас она переехала из Иванова в Плес.
Бывший начальник Управления внутренней политики и зам губернатора Ивановской области Виталий Ильюшкин, который, по мнению Мальцевой, не только курировал выборы, но и инспирировал кампанию против нее в ивановских газетах, в настоящее время обвиняется в получение взятки и находится в бегах.
Комментарий Ильи Шаблинского, профессора, доктора юридических и кандидата философских наук, члена Общественной коллегии по правам прессы
Документы к делу:
- Лингвистическая экспертиза публикаций "ЗаГОЛОСили зря" об Ирине Мальцевой
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Сюжет телеканала «Барс», вышедший в эфир по телевидению в Ивановской области в августе 2016 года
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Список «полных тезок» и доверенности на право сбора подписей в поддержку кандидатов, которые сфотографировала агент Мальцева
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Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела заявление Ирины Мальцевой
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Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 14 сентября 2016 года
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Решение Фрунзенского районного суда: если бы в Ивановской области действовало прецедентное право, цены бы ему не было
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Постановление ЦИК № 164/1342-7 от 20 июня 2018: ЦИК РФ решил направить Мальцевой И.А. благодарственное письмо «За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении выборов в Российской Федерации»
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