«Кафка-кодекс»: Дело о вмешательстве в выборы

Если бы в Ивановской области действовало прецедентное право, цены бы не было решению Фрунзенского райсуда города Иваново от 26 мая 2017 года, которым он провозгласил свободу критики публичных фигур.

Пока этот прецедент, стоивший активистке “Голоса” Ирине Мальцевой 180 тыс. руб. судебных издержек, восторжествовал только для одного очень плодовитого автора, которого никто в Ивановской области не может найти.

Видеокомментарий профессора, доктора юридических и канидата философских наук, члена СПЧ и члена Общественной коллегии по жалобам на прессу Ильи Шаблинского смотрите в конце.

Комикс: Дмитрий Пахомов, специально для «Новой»

Узнав из социальных сетей, что весной 2018 года суды взыскали с Ирины Мальцевой 180 тыс. рублей судебных издержек, друзья собрали для нее эти деньги.

Прокуратура и Управление следственного комитета не нашли никаких нарушений при регистрации кандидатов на выборах 2016 года. В связи с попаданием в «иностранные агенты» Мальцевой пришлось уволиться с работы, и сейчас она переехала из Иванова в Плес.

Бывший начальник Управления внутренней политики и зам губернатора Ивановской области Виталий Ильюшкин, который, по мнению Мальцевой, не только курировал выборы, но и инспирировал кампанию против нее в ивановских газетах, в настоящее время обвиняется в получение взятки и находится в бегах.

Комментарий Ильи Шаблинского, профессора, доктора юридических и кандидата философских наук, члена Общественной коллегии по правам прессы

Документы к делу:

Другие истории из рубрики «Кафка-кодекс»:

Читайте также Дело об ореховом фермере. Комикс

Комикс: Леонид Никитинский, "Новая газета, Дмитрий Пахомов, специально для "Новой"

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, "Новая", Юлия Счастливцева, специально для "Новой"