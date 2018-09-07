День благонадежной тишины

27 августа Тверской суд назначил Алексею Навальному 30 суток ареста. Его обвинили в «повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия» в январе. Протокол на него составили в феврале. Но воспользоваться возможностью арестовать политика власти решили перед всероссийской акцией протеста в день выборов, то есть через полгода.

С начала предвыборной недели на горячую линию ОВД-Инфо поступают новости о многочисленных задержаниях координаторов и сотрудников региональных штабов политика. 5 сентября полиция задержала координатора штаба в Нижнем Новгороде Дмитрия Силивончика. На него составили протокол по статье 20.2 об организации мероприятия без подачи уведомления. Ему грозит до 10 суток ареста. В этот же день задержали сотрудницу штаба в Краснодаре Веру Холодную, на нее составили точно такой же протокол и уже арестовали на 10 суток.

Координатор новосибирского штаба Сергей Бойко рассказал, что уже несколько дней его ищут сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Когда оперативники Центра «Э» пришли к нему домой, Бойко удалось сбежать через пожарную лестницу. В штаб пришли с обысками пятого числа.

6 сентября привычные новости пришли из Красноярска: там полицейские составили протокол на сотрудницу местного штаба Марию Маковозову, она, скорее всего, тоже получит 10 суток, как и большинство задержанных. А вот в Челябинске не ограничились административными арестами. Глава «Агоры» Павел Чиков выложил фотографию протокола о возбуждении уголовного дела, составленного на жителя Челябинска Тараса Лобойченко. В постановлении сказано, что Лобойченко «и другие неустановленные лица» «призывали к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывали к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» на своих страницах в «ВКонтакте».

В Сургуте местные правоохранительные органы тоже продемонстрировали свое умение искать нарушения закона в социальных сетях. К 15-летнему школьнику пришла полиция из-за его комментария в группе «Навальный. Сургут» в «ВКонтакте». Под одним из постов он написал: «А если [акцию] не согласуют? Все равно надо выходить». Ему вынесено предупреждение об уголовной ответственности «за организацию вооруженного мятежа». Там, в частности, сказано, что этот его комментарий может подпасть под статьи об организации массовых беспорядков, экстремизме и призывах к экстремизму.

— Задержания — это следствие желания властей гладко провести день голосования, — уверен политолог Николай Петров. — Информирование о митингах Навального тем самым не исчезнет. Но само наличие таких активных людей, как координаторы и члены штабов, способных быстро принимать какие-то волнующие власть решения, может ее раздражать.

Политолог Дмитрий Орешкин высказал предположение, что власть «так дергается, потому что в принципе не знает, что делать с этой акцией»:

— Они начинают рефлекторно завинчивать гайки, потому что не понимают, что еще делать. Большого смысла в этом искать не следует. А что они еще могут сделать? Оставить просто так ситуацию? Просто везде у властей ничего не получается, они чувствуют, что теряют контроль надо всем в широком смысле. Что-то перестало получаться. Санкции из-за Скрипалей, в космическом корабле дырка, рубль падает, пенсионная реформа вызывает раздражение, тут еще этот Навальный в день выборов со своими акциями.

Николай Петров уверен, что для картинки в сам день голосования власти постараются решить все конфликты со сторонниками Навального максимально спокойно, заранее сейчас убрав самых активных и опасных. С отсутствием задержаний согласен и политолог Аббас Галлямов, потому что, по его мнению, на акцию могут выйти не только сторонники Навального: «Большинство недовольных повышением пенсионного возраста трудно назвать врагами режима, поэтому незачем их в таковых превращать. А задержания организаторов — это вполне эффективная стратегия. Когда нет лидеров — массовые акции не удаются».