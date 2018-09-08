Посадки в контексте

Призывы смягчить «экстремистскую» статью 282 УК РФ, по которой в России сегодня судят десятки пользователей социальных сетей, последние месяцы звучали отовсюду: от членов Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмена Татьяны Москальковой, Минкомсвязи и многих других. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «сохранять здравый смысл» при рассмотрении дел за экстремизм в Сети. О первых движениях властей в части «сохранения здравого смысла» стало известно 7 сентября: Верховный суд соберет в конце этого месяца пленарное заседание, на котором обсудит поправки в постановление о судебной практике по делам об экстремизме в социальных сетях.

Как сообщили «Ведомости», при рассмотрении уголовного дела за экстремизм, судьям нужно будет учитывать контекст публикации, содержание аккаунта автора, комментарии и характеристику его аудитории. Таким образом, человек будет признан виновным по 282 статье УК, только если удастся доказать, что он сознательно разжигал вражду.

Инициатива может показаться обнадеживающей, однако очень похожие поправки уже были внесены в постановление Верховного суда в 2016 году.

С того момента было вынесено более 500 обвинительных приговоров за экстремизм, большинство — за публикации в Сети (данные правозащитного центра «Сова»).

Эксперты опасаются, что на этот раз власти тоже сделают «подачку» в сфере правоприменения, а декриминализировать 282 статью или вообще как-то корректировать законодательство не станут.

Что предлагает Верховный суд? Во-первых, репост материала, который был признан экстремистским, еще не будет автоматически значить, что автор собирался разжигать ненависть и вражду, — для этого надо предоставить дополнительные доказательства. Во-вторых, нужно изучить содержание всего профиля пользователя, контекст публикации (намеревался ли он оскорбить какую-то социальную группу своей записью), количество ее просмотров, комментарии и характеристику всей аудитории страницы пользователя.

В 2016 году Верховный суд уже вносил поправки в постановление пленума от 2011 года. Там также говорилось, что нужно учитывать контекст, форму, содержание публикации и комментарии к ней. Сейчас, разве что, добавилась пара деталей и более резонансный информационный фон. Председатель правозащитного центра «Сова» Александр Верховский вспоминает, что те поправки также вносились на фоне многочисленных новостей про обвинения в экстремизме в Сети, но в итоге их удалось успешно применить в одном-двух делах, не больше: «Сейчас отличие в том, что Верховный суд будет пытаться подробнее разъяснить поправки судьям, чтобы можно было пользоваться ими на практике, а не в теории. Любые уточнения такого рода, безусловно, на пользу. Другое дело, что если не будет изменено само законодательство, эта польза будет ограниченной. Все равно все решается не судом, а следствием».

Адвокат Иван Павлов говорит, что при поправках 2016 года ничего не изменилось и сейчас не изменится: «Потому что не в Верховном суде дело. Есть один выход — либо отменять 282 статью, либо существенно корректировать. У власти есть спрос на то, чтобы такие дела появлялись, потому что они держат людей в страхе цензуры и самоцензуры. А пока есть спрос, то предложения со стороны правоохранительных органов все равно будут появляться».

Павел Чиков, руководитель «Агоры», которая занимается защитой многих фигурантов уголовных дел за экстремизм в интернете, уверен, что Верховный суд станет «спойлером общественного запроса на либерализацию», чтобы не менять законодательство. Верховский, напротив, считает, что даже при таких декоративных поправках власти не смогут не обсуждать изменения в «экстремистских» статьях, учитывая сегодняшний широкий общественный резонанс. К тому же, правозащитник напоминает, что нужно что-то решать по уже вынесенным приговорам. При помощи поправок Верховного суда, без изменения в законодательстве, оспорить их не удастся. Верховский уверен, что амнистию по политизированной статье власти проводить не будут, поэтому единственный выход — смягчить статью, а затем оспаривать приговоры.

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