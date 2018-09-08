Google полюбил тишину
Американцы добровольно выполнили предписания российских властей о блокировке роликов команды Навального
Фото: photoxpress
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
К электоральному празднику 9 сентября начальство готовилось со всей серьезностью и уже привычно отправляло за решетку потенциально неблагонадежных граждан. Сначала очередной административный срок получил Алексей Навальный, затем начались задержания его активистов по всей стране. Тем не менее Фонд борьбы с коррупцией продолжал работу и призывал своих сторонников выйти на акции протеста против пенсионной реформы. Чтобы испортить начальству праздник.
Информация об акциях оппозиции традиционно распространялась в социальных сетях, причем ФБК вел настоящую рекламную кампанию, оплачивая показы своих сообщений для целевой аудитории. 4 сентября Центризбирком, прокуратура и почему-то ФАС разослали крупнейшим площадкам в интернете письма с требованием не нарушать российское законодательство о выборах и снять рекламные публикации оппозиции. Коллизия формально заключается в том, что акции Навального совпали с единым днем голосования и, следовательно, как полагают в ЦИК, могут оказать влияние на ход волеизъявления. 8 сентября, в день тишины, стало известно, что в Google (владеет YouTube) выполнили эти требования российских властей. Пресс-служба поясняет, что в компании рассматривают все обращения властей и вынужденно действуют в соответствии с местным законодательством.
Соратник Навального Леонид Волков утверждает: представители Google не разобрались в ситуации. Сняты были объявления об акциях даже в тех регионах, где выборов в этом сентябре нет, и к тому же — даже там, где акции оппозиции были санкционированы властями. Кроме того, доказывает Волков, в российском законодательстве нет явного запрета на проведение митингов в день тишины, а письмо ЦИК не является юридическим документом, обязательным для исполнения. По мнению представителя ФБК, активисты смогут пояснить свою позицию Google, как это уже происходило в прошлом.
Тем не менее в политическом отношении ситуация выглядит для оппозиционеров достаточно тревожно.
Примеру Google могут последовать другие площадки, например Facebook, а российские власти будут развивать успех, требуя все новых цензурных ограничений.
Позиция американской компании, утверждающей, что вынуждена соблюдать предписания местных законов, вполне понятна. Но что делать в той ситуации, когда российские законодатели могут позволить себе вводить любые, самые абсурдные ограничения, противоречащие и Конституции, и здравому смыслу? Наконец, явная политическая проблема состоит в том, что социальные сети до последнего времени оставались последним пространством свободы слова в России, и действия Google это пространство сузили. Особенно тревожно, что ключевой для современной общественной дискуссии в России сервис YouTube тоже принадлежит Google.
Пока неясно, почему Google пошел навстречу российским властям именно в вопросе о рекламных объявлениях в контексте предвыборного законодательства, а по многим другим поводам хранит более взвешенную позицию. Но если отвлечься от сиюминутных российских сюжетов, за всем этим стоит глобальная проблема. Крупнейшие интернет-компании вынуждены действовать по-разному в разных юрисдикциях, что в конечном счете ведет к тому, что никакой глобальной Сети не будет, а все данные будут контролироваться национальными правительствами. Последние явно заявляют такую цель, так что теперь ход за Google и остальными. Хотят ли бизнесмены, пользователи и рекламодатели сыграть в игру «выполняй любые предписания властей» последовательно? Или все-таки есть какой-то предел?
В конечном счете, вряд ли кто-то из крупных зарубежных игроков хочет сейчас оказаться в одной лодке с Mail.ru Group.
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