Омичи пошли своим путем

Youtube.com

Похоже, в трехсотлетней истории Омска появилась новая дата – 9 сентября. Потомки могут ее назвать Днем неповиновения или Днем свободных граждан, или еще как-нибудь — неважно: впервые власть показала гражданскому обществу (которое есть, оказывается в Омске) свое лицо — вражеское и, как ей кажется, устрашающее, и граждане впервые ей дали понять, что они ее не боятся.

Последние лет 6-7 со времен отставки главного омского полицейского генерала Камерцеля, и вслед за ним губернатора Полежаева, смененного либеральным Назаровым, полиция вела себя на местных протестных акциях деликатно: старалась не бросаться в глаза, ее почти не было видно даже на многотысячных митингах. Около года, пока новый глава региона Александр Бурков был временно исполняющим обязанности, эта традиция сохранялась, 9 сентября он от приставки «врио» избавился, показав вполне «амантулеевский» результат (82,5% при явке более 40%), и уже в день его избрания стало ясно, что в Омске никто не будет теперь с гражданами особенно церемониться.

Такого количества задержаний (по разным данным — от 43 до 60) не бывало здесь никогда, и опять же в первый раз столкнулись местные граждане лицом к лицу с бойцами Росгвардии, которых в народе зовут «космонавтами» (как вариант, можно так и назвать эту дату — Днем космонавтики: она в Омске давно уже приземлилась — в некогда знаменитом аэрокосмическом объединении «Полет» идет очередное сокращение штата)...

Уже за час до начала акции к месту сбора ее участников — магазину «Океан» на Иртышской набережной — были подогнаны, говорят очевидцы, с десяток автозаков, пять полицейских уазов, три автобуса. «А ментов тьма стояла – человек 500, — рассказал гражданский активист Роман Рудаков. — После развода они рассредоточились».

Меня остановила симпатичная пара в погонах сержанта и лейтенанта за полкилометра до «Океана».

— Куда вы так идете целеустремленно? — спросил, молодой человек.

— На шествие.

— Оно незаконное, - предупредила девушка

– Но я — не участник, я — журналист.

Посмотрели удостоверение, пропустили.

А обозревателю омской «Новой» Лике Кедринской не помогло то, что она — журналистка. Задерживал ее лично начальник отдела полиции полковник Захаров, ему помогали трое офицеров меньшего звания. Она подошла к «Океану» за 40 минут до назначенного часа. «Увидели, что на мне висит фотоаппарат. Сказали: «покажите документы», потом «пойдемте с нами» и повели в УАЗ».

Минут за десять до старта колонны из автозака донеслось женским голосом: «Граждане, акция не согласована с органами исполнительной власти, участие в ней является незаконным. Предупреждаем, что за неповиновение вам будет грозить административная либо уголовная ответственность… К вам могут быть применены спецсредства» (если следовать строго букве закона, акция была согласована: отказав в заявленном маршруте, мэрия не предложила другого).

Читайте также Санкционированный прорыв. Власти Петербурга превратили разрешенный митинг в сотни задержаний

В дальнейшем полковник полиции и его сослуживцы повторили эту мантру десятки, если не сотню раз. Сильного впечатления на граждан она не произвела – вызвала только возмущение: «Это подавление воли народа!». «Вы запрещаете нам ходить по нашему городу!». «Какая у вас пенсия!? – кричала полковнику женщина лет шестидесяти. – Я отработала с 16 лет, у меня 8 тысяч, пусть Путин на них проживет! Хоть бы цены не повышали!» «Сталина нет на вас!» — резюмировала более старшая.

На шествие вышло много людей не «навальновских» поколений – предпенсионников, в основном, но все же преобладали средний возраст и молодежь. Школьников и студентов стражи порядка спроваживали на дальних подступах к «Океану» или брали напротив него – сажали в автобус, проводили кратковременные беседы, записывали их данные, после чего отпускали с предупреждениями: «Если еще увидим вас тут, будете задержаны по-серьезному», но не на всех действовали эти угрозы: молодняка просочилось в колонну немало.

До начала движения на набережную высыпали десятка два росгвардейцев — вероятно, чтобы продемонстрировать переход от слов к делу. Брали тех, кто вступал в пререкания с полицейскими, или держал в руках свернутые лозунги, или непонятно за что. Уводили задержанных под скандирование «Позор!». Крупный мужчина с криком «Фашисты!» пробороздил ногами газон. Все это выглядело убедительно, но демонстрация силы должного эффекта не возымела: колонна двинулась.

Какова была ее численность, судить не берусь: по информации мэрии, 250 человек, в СМИ пишут: от 500 до 1000, но, думаю, больше. Мы с известным омским журналистом Сергеем Прудниковым и его супругой шли примерно в средине шествия, и ни сзади, ни спереди края не могли разглядеть. Шло оно по хорошему маршруту – с набережной свернуло на улицу Валиханова («омский Арбат») и далее к Театральной площади (где предполагалось «свободное общение граждан), смешиваясь по пути с аполитично гуляющими горожанами: некоторые из них выражали ему поддержку аплодисментами, поднятыми руками.

До конечно пункта «космонавты» преграждали ему путь еще дважды. Протестующие призывали их «быть с народом и кончать служить уродам». Задержали корреспондента НГС Омск Александра Зубова, который вел прямую трансляцию: офицер порвал ему удостоверение. Отправили в автозак молодого человека с триколором , повязанным на шее узлом (как пояснили правоохранители, так разрешено обращаться с российским флагом только «по торжественным, государственным дням» (выборы губернатора , вероятно, к таковым не относятся)).

На проспекте Маркса — через дорогу от Театральной — парни в шлемах встали в три ряда на выходе из подземного перехода, что было весьма рискованно — туда набилось множество протестантов, возникла давка. Двое молодых людей попытались развернуть плакат «Хочу дожить до пенсии»: двое сдавливаемых толпой полицейских несли службу верно, вырывая его из рук, чтобы «экстремистская» надпись не увидела свет — даже в переходе, где его практически нет, несколько человек пришли на помощь парням, за что и были задержаны на выходе росгвардейцами.

Проходя кордоны, ваш корреспондент услышал приказ откуда-то снизу «Пропустите его!», но когда благополучно вышел, вышестоящий в буквальном смысле офицер (не разглядел звания) приказал меня задержать. Силу Росгвардии почувствовал на себе — сопротивляться ей бесполезно: это удавалось только двум хрупким женщинам — средних лет и пенсионерке-инвалиду — их росгвардейцы вчетвером волокли по земле.

Там же, у перехода были задержаны были задержаны координатор омского штаба Навального Ольга Картавцева, его юрист Анастасия Васильева и Татьяна Зайцева — организатор «Позорного полка» (он был задуман как шествие внутри шествия — с портретами депутатов ГД, проголосовавших за повышение пенсионного возраста). Как рассказал мне позже, в отделе полиции ее супруг, Татьяну сотрудники полиции при задержании били по почкам и печени. Ранее был задержан активист навальновцев Андрей Некурящих, которому вменяется статья 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции»).

В автобусе было весело – нас там собралось 15 человек, включая двух несовершеннолетних (с которыми, как они говорят, их родители солидарны). Просидели в нем три с лишним часа, делясь впечатлениями об акции, о полиции, о политике. Попались нам правоохранители обходительные:

Сергей Литвинов, будущий радиоведущий (правда, теперь, опасается, могут в эфир не взять), переведенный к нам из другого автозака, рассказал, что там сержант сказал ему прямо: таких, как он, надо убивать.

Двум женщинам – пенсионерке и предпенсионного возраста, которых мучила жажда, полицейские вежливо все три часа обещали глоток воды, но так и не смогли ее разыскать.

В самом отделении (ОП № 6) провели мы более часа (хотя по закону без предъявления обвинения нельзя держать людей дольше трех часов). Там нас обыскали весьма подробно, потом взяли с нас объяснения – как мы оказались на акции и т.п., но отказались объяснять, за что, собственно, нас задержали, и протокола задержания не составили. Потом стали брать с задержанных отпечатки пальцев: мне показалось, что это – перебор, и я отказался их давать, а правоохранители не стали настаивать.

Ольгу Картавцеву и Анастасию Васильеву до сих пор незаконно удерживают в отделе полиции № 9.