Реставрация и фронда

Единый день голосования 9 сентября стал знаковым по нескольким причинам. Прежде всего, власти, вдохновленные ходом президентской кампании, впервые пошли на организацию откровенно безальтернативных губернаторских выборов по всей стране, включая столицу. Наблюдатели справедливо замечают, что это возвращение большого советского стиля, когда выборы были обязательным, но незначительным ритуалом, а наградой для избирателей становилась не возможность выражать свои политические интересы, а бутерброд из специально организованного буфета.

Соответственно, в спарринг-партнеры действующим губернаторам и и.о. специально подбирались не самые сильные соперники, которые в избирательных списках выполняют роль электоральной свиты. Пропорционально снижению политической конкуренции выросли расходы на украшения предвыборных участков. В Москве выборы совместили с Днем города и без стеснения приглашали жителей прийти всей семьей на праздник, удобно расположившийся рядом с УИК. Все это выглядит заявкой на серьезную, долгосрочную реставрацию «блока коммунистов и беспартийных», который обречен на стратегические победы до тех пор, пока вся политическая система не придет в негодность.

Во-вторых, все происходящее, кажется, устраивает заметную часть российского общества. Как и в прежние годы, граждане не слишком верят, что на выборах можно что-то изменить, считают политику грязным делом и не видят причинно-следственных связей между политическим участием и качеством собственной жизни. Теперь к этой апатии добавился обновленный общественный контракт:

граждане в принципе не вмешиваются в дела начальства, а на выборы ходят только для того, чтобы отчитаться по месту работы в госорганах или за сувенирами.

Этот контракт устраивает далеко не всех (о чем ниже), но он начинает восприниматься как нормальное положение вещей. По крайней мере, теми гражданами, которые были запланированы в качестве целевой группы в кампании под лозунгами «на выборы как на праздник».

Важный для нашей журналистской работы пример: Татьяна Юрасова и многочисленные волонтеры раз за разом доказывают, что президентские выборы в марте были фальсифицированы, поскольку цифры в бюллетенях в самых разных регионах расходятся с числом избирателей на участках — иногда эта разница составляет 40% явки. Глава ЦИК Элла Памфилова сначала предлагает разобраться, но потом ее энтузиазм слабеет. Снижается и внимание людей к темам электоральных расследований. У общества на руках доказательства фальшивой демократии, но оно лишь пожимает плечами: мы всегда знали, что так и будет.

Несмотря на это, выборы 9 сентября все-таки раскололи общество — нашлось немало тех, кто новый контракт («демократия в обмен на воздушные шарики на участках») не принимает. Катализатором интереса к выборам со стороны недовольных граждан, разумеется, стала «пенсионная реформа». В этом смысле итоги кампании, кажется, оказались совсем не такими, как это было запланировано теоретиками в администрации президента — и по голове за это никого не погладят. Столицы ответили на день выборов протестами, которые по всеобщему впечатлению несколько подпортили праздник. Разумеется, пропаганде удалось эти протесты дежурно не заметить: тысяча задержанных граждан никак не отразилась на официальных реляциях на российском телевидении. Но даже очень аполитичные граждане, оказавшиеся 9 сентября на прогулке в центре Москвы, имели шанс заметить, что в городе проходит не только фестиваль цветов.

Что еще важнее, регионы поддержали протесты на свой лад, провалив целых четыре кандидатуры вроде бы безальтернативных единороссов на губернаторских выборах. «Пенсионная реформа» дала мгновенный и резкий эффект — в стране будет невиданное за последние 6 лет число вторых туров, на которых даже откровенные статисты из КПРФ и ЛДПР имеют шансы на победу. Логика такого голосования уже классическая: кто угодно, только не эти. Титанические усилия властей по наращиванию явки (чего только стоит московское продление работы участков на два часа и официальная возможность проголосовать вне города, поближе к дачным участкам) не привели к заметным результатам. И это значит, что на апатичные выборы пришли те, кого очень попросили обязательно проголосовать за начальство, и те, кого все достало. Никакого «провластного большинства» в этой конструкции не предусмотрено.

Так что главный итог выборов состоит в следующем. Не позволяя гражданам иметь собственных политических представителей, власти спровоцировали голосование «за кого угодно» и уличные акции прямо перед избирательными участкам. Более того, через «пенсионную реформу» наметился опасный союз столиц и регионов: граждане, организовавшие у себя в губерниях второй тур или просто вышедшие в день выборов на протестные акции, — это потенциальный электорат Навального.