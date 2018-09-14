Электоральный разворот

События последней недели продемонстрировали, что в стране впервые с 2014 года наметился серьезный перелом в настроениях большей части населения. В том числе и той, которая была воодушевлена крымской кампанией и возрождением псевдо-имперского сознания. Очевидно, что причинами такого перелома стали не протестные акции Алексея Навального, а действия самой российской власти. Фактор Навального, который в течение многих лет считался основной угрозой стабильности и которого так панически боялась российская власть, отошел на второй план. В условиях непрекращающегося экономического кризиса неосторожные решения и акторы власти становятся для нее же самой куда более серьезным и более реальным фактором риска.

Затеянная властями — причем сразу после триумфальных президентских выборов, где доверие президенту оказали якобы 76% граждан, — пенсионная реформа очень серьезно повлияла на настроения избирателей. При этом объявление о повышении пенсионного возраста, а иными словами об изъятии у граждан планируемых ими доходов, прозвучавшее для многих как гром среди ясного неба, наложилось на нарастающую тревожность россиян из-за экономических проблем.

Неважная ситуация в экономике, страх ее ухудшения в связи с продолжающимся (и на долгие времена) санкционным давлением, неясные перспективы — вплоть до страха возникновения какого-то глобального военного конфликта с участием России — все это превратило всеобщее «ура!» образца 2014 года в нынешнюю психологическую усталость. Продолжающееся нагнетание обстановки из телевизора, псевдопатриотическая риторика, поиски внешних врагов только усугубили ситуацию. Сразу после Крыма народ, впав в эйфорию, выражал готовность «затянуть пояса», но все же не до такой степени, как сегодня предлагается пенсионной реформой. Последний опрос Левада-центра показал, что 72% граждан тревожит рост цен, 52% — бедность и обнищание, 48% — рост безработицы, 30% — кризис в экономике и расслоение на богатых и бедных.

Выборы 9 сентября, конечно, нельзя назвать совсем провальными для власти. Но тенденция к изменению настроений очевидна. Впервые с момента возвращения выборов глав регионов в 4 регионах из 22 представители партии не смогли сразу победить оппонентов. Второй тур должен состояться во Владимирской области, Республике Хакасия, Приморском и Хабаровском краях. На выборах же в законодательные собрания «Единая Россия» набрала до 50% голосов в 11 регионах из 16, в которых проходили выборы. Такой же результат получился у единороссов и в 10 из 12 областных центров, где проходили выборы городских дум.

Показательно, что по сравнению с предыдущими выборами больше голосов в свою пользу в сумме собрала КПРФ, которая даже обошла «Единую Россию» в трех регионах — в Иркутской, Ульяновской областях и в Хакасии. Это как раз подтверждает вывод о том, что планы по повышению пенсионного возраста стали важным фактором в изменениях электоральных настроений. Именно КПРФ активно проводила по всей стране митинги и акции против пенсионной реформы.

Интересно и то, что по несколько мандатов в разных регионах получили мелкие непарламентские партии. В Якутске мэром выбрали кандидата от партии «Возрождение России». Налицо протестное голосование, и это явно не заслуга арестованного вновь Навального, деятельность которого занимает умы в основном части подростков и молодежи. Основная часть из 40% проголосовавших в среднем по стране (данные ЦИК) — это традиционно бюджетники, которые всегда, что называется, «брали под козырек».

Российские власти, кажется, еще не вполне осознали свою решающую роль в переменах настроения электората и будущие последствия этого просчета. Озабоченность протестными акциями Навального в день выборов, о которых большая часть населения и не слышала (интернетом далеко не все владеют, а в телевизоре его имя табуировано), по-прежнему чуть ли не на первом месте в головах кремлевских тактиков. Вот и генерал Золотов неожиданно выступил со странными заявлениями — угрозами и вызовом оппозиционера на дуэль.

Размещенные на YouTube рекламные ролики Навального с призывом выходить на акции 9 сентября вызвали у власти такое волнение, что ЦИК, Роскомнадзор, Генпрокуратура и ФАС в начале сентября дружно направили требование к компании Google заблокировать показ этих роликов — мол реклама массовых мероприятий в день голосования нарушает российские законы. Несмотря на сомнительность претензий даже с точки зрения российских законов (Навальный в выборах не участвовал, голосование проходило не во всех регионах, в некоторых акции были согласованы с местными властями), Google заблокировал ролики. Возможно, главную роль сыграли весьма комически выглядящие заявления российских ведомств, что Google таким образом осуществляет «вмешательство в выборы в нашей стране».

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В современной России, даже несмотря на проигрыш партии власти в отдельных регионах, вмешаться и повлиять на выборы пока еще не просто даже американскому IT-гиганту. Так, почти все присланные президентом в регионы «врио» все-таки выбраны, а на выборах в региональные заксобрания «Единая Россия», по данным ЦИК, в итоге получила 472 мандата в сумме по партийным спискам и одномандатным округам. За ней с большим отрывом следует КПРФ — 160 мандатов, затем ЛДПР — 73 мандата, «Справедливая Россия» — 50 мандатов.

В ЦИКе и администрации президента гордо рапортуют о наличии свободной конкуренции и о том, что партия власти, как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, «не пыталась давить и применять административный ресурс, вела себя деликатно».

Административный ресурс — будем честны — вряд ли мог в одночасье исчезнуть. Но у «Единой России» явно есть и какие-то другие неведомые ресурсы и нанотехнологии, которые, например, сделали депутатом городской Думы подмосковного Красногорска только что получившего российское гражданство бывшего американского бойца смешанных единоборств Джеффри Монсона. Народный избранник почти не говорит по-русски, зато, по данным РБК, имеет паспорт самопровозглашенной Луганской Народной Республики и является бизнес-партнером владельца единственного легального казино в Алтайском крае.

Учитывая то, что отступать от планов по пенсионной реформе, пусть и слегка, власти не собираются, дела в экономике и международных отношениях вряд ли улучшаться, уровень жизни в ближайшей перспективе расти не будет — рост недовольства населения будет только увеличиваться. Насколько устойчива эта тенденция, покажет время и покажут сентябрьские выборы 2019 года. В 16 регионах запланированы выборы губернаторов, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. В Санкт-Петербурге будут проходить выборы в муниципальные образования, в Москве — выборы в Городскую думу.

Властям придется всерьез озаботиться настроениями электората, половина которого, согласно свежему опросу Левада-центра, уже не доверяет и основному пропагандистскому ресурсу власти — телевизору, а не пытаться всеми силами «нейтрализовать» активность Навального и силой разгонять протестные акции по всей стране. От этого их меньше не станет.