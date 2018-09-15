«Юридически неправильная идея»

Демонстрируемое на публику стремление российских чиновников пойти на либерализацию «антиэкстремистского» законодательства не прошло первую же проверку. 13 сентября профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, в котором депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев предлагали отменить уголовное наказание за репосты в социальных сетях. Шаргунов, по сути, легитимизировал обсуждение темы чрезмерного количества уголовных дел по 282-й статье, обратившись к Владимиру Путину напрямую во время телемоста. Позже, когда президент благосклонно отнесся к идее «изучить вопрос», Шаргунов пошел дальше и документально предложил наказывать за репосты только тогда, когда «деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения». Но в правительстве и Верховном суде проект назвали «противоречивым», а комитет Госдумы и вовсе заявил, что «идея юридически прописана неправильно».

Сам Шаргунов мотивацию комитета считает «туманной» и уверен, что, будь на его месте «какой-нибудь единоросс», законопроект бы не «завернули». «Я это связываю с тем, что законопроект, не предложенный фракцией большинства, вряд ли может рассчитывать на поддержку комитета, — говорит Шаргунов в беседе с «Новой». — Но я не прекращаю борьбу за то, чтобы если не вообще отменить, то, по крайней мере, смягчить 282-ю статью. Я связываю определенные надежды и с тем, что шум продолжается, поэтому здравый смысл восторжествует». Депутат и писатель не против даже, если итоговый законопроект, смягчающий наказание за «лайки» и репосты, будет инициирован кем-то другим. Очевидно, он имеет в виду указание президента заняться этим вопросом Общероссийскому народному фронту. Кроме того, свой пакет предложений по либерализации 282-й статьи готовил Совет по правам человека.

«Есть шанс, что так в итоге и произойдет: сама по себе тема «смягчения режима» вполне перспективна, чтобы разрешить использовать ее другим силам, а не самой власти», — говорит «Новой» политолог Аббас Галлямов. «Тема ослабления чрезмерно закрученных гаек обладает неплохим потенциалом, — считает он. — Многим людям она понравится. Нельзя исключать поэтому, что ее действительно просто решили не отдавать оппозиции. С точки зрения целесообразности весь позитив режиму выгоднее забрать себе». Но это идеальный в данных условиях сценарий. Юрист «Агоры» Алексей Бушмаков полагает, что оптимизм в нынешней ситуации излишен: к словам Совета по правам человека Путин в последнее время прислушивается гораздо меньше, чем раньше, а ОНФ — «структура консервативная, даже авторитарная», так что надеяться на какие-то предложения по либерализации от них очень сложно. «Смягчения ждали простые люди, но не специалисты, — качает Бушмаков головой. — Мы же анализировали ситуацию и видели, что никаких движений в сторону либерализации не было. В итоге и Верховный суд в своем пленуме, и законодатели сказали, что смягчать ничего не надо».

Вообще, минувшая неделя для сторонников гуманизации «антиэкстремистского» законодательства выдалась крайне неудачной. 12 сентября на Экспертном совете Госдумы при молодежном парламенте также звучали призывы о смягчении 280-й и 282-й статей. Но предложения сажать, например, не на пять лет, а всего на год быстро разбил в пух и прах депутат Сергей Железняк, который заявил, что «нельзя потворствовать манипулированию и информационным войнам» (цитата по «Коммерсанту») — то есть никакого смягчения допустить нельзя в принципе.

После этого на Совете зазвучали призывы сажать за «травлю блогеров», а также — за счет продолжающихся посадок — «воспитывать культуру поведения в социальных сетях».

За сохранение наказания за «лайки» и репосты высказалась и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова — это она заявила на встрече со студентами Университета имени Циолковского. Но она хотя бы поддерживает перевод «экстремистских» статей в административную плоскость. Совет Федерации параллельно готовит предложения по контролю за зарубежными соцсетями в России: формально это продиктовано историей с призывами Алексея Навального к протестам 9 сентября, но и любые другие слишком свободные с точки зрения российского законодателя действия россиян в «этом вашем интернете» вызывают раздражение.

Если в итоге все просто останется как есть сейчас, к принципиальному ухудшению ситуации для тех, кто уже находится под судом по «репостным» делам, это не приведет, но количество таких дел будет только увеличиваться, уверен Алексей Бушмаков из «Агоры». «Сигналы, идущие от власти, правоприменителями очень легко считываются, — говорит он. — Правоохранители видят: ну покричали люди по этой теме — и все, забыли. Дела как шлепали — так и будут шлепать. Ничего хорошего никто не ждет».

Слова юристов подтверждаются практикой: большой резонанс получила история о возбуждении уголовного дела в Саратове за частушки о судьях, а в Белгороде, по сведениям телеканала «Дождь», завели дело на пользователя, который опубликовал мем с порноактрисой Сашей Грей, чью голову окружает нимб. «Любые предложения и действия по борьбе с пользователями — людьми, как правило, молодыми — вызывают у меня огорчение, досаду и неприязнь, — говорит Сергей Шаргунов. — Но окончательное решение по этим статьям ведь пока не принято. А даже если ничего и не смягчат, я все равно буду стремиться максимально привлекать внимание к делам людей, чьи поступки интерпретируют как экстремизм».