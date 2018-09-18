Бой с бочками

Результаты единого дня голосования и политическая повестка последних дней напоминают старый советский анекдот, в котором тренер бразильской сборной по футболу советует тренеру советской сборной устроить игрокам тренировку с бочками, чтобы игроки набрались уверенности в своих силах. Спустя какое-то время советский тренер в ответ на вопрос, как всё прошло, грустно отвечает: «Бочки выиграли».

Архитекторы нынешних выборов сталкиваются с той же проблемой, с какой сталкивались год и полгода назад. В условиях почти полного уничтожения конкуренции, они вынуждены решать сложную политическую задачу – как выигрывать у самих себя и при этом не испытывать горечи поражения.

За границами предвыборных кампаний это возможно, если вступить в политическую борьбу с внесистемным оппонентом. Пространство для такой борьбы есть — пенсионная реформа, как когда-то реформа монетизации льгот, вызвала взрывной рост протестных настроений. С 25 июля по 1 августа на улицы вышло больше ста тридцати тысяч человек. Причём оказалось, что в стране больше тридцати шести городов, где на митинг социальной тематике готово выйти больше тысячи жителей – значительное протестное ядро. Рейтинг Владимира Путина снизился на 8%. Правительство и фракция «Единой России» в ГД онемели и неделями не могли назвать причины, побудившие их реформу разработать, а потом принять — и так полностью упустили возможность управлять обсуждением.

Тем не менее, в борьбе за контроль над уличным протестом власть одержала уверенную победу – в течение лета фамилия «Навальный» из повестки пенсионной реформы была исключена. Митинг Либертарианской партии в Москве собрал меньше людей, чем митинг КПРФ, посвященной той же теме. Эта победа победа оказалась, возможно, слишком дорогой. Выиграв улицу, власти перевели протест в электоральное поле.

Модераторами растущих протестных групп оказались исполкомы КПРФ и профсоюзные ячейки, о существовании которых многие уже успели основательно подзабыть. Управление недовольством на региональном уровне дало этим организациям инструмент политического давления, появление которого было невозможно предсказать на старте региональных предвыборных кампаний.

К середине сентября в электоральном смысле власти добились гораздо меньших успехов, чем в контроле над улицей. В четырех регионах страны был объявлен второй тур. В Приморье он уже обернулся крупным скандалом, в трех других это испытание местным элитам еще предстоит. Контроль над российской политсистемой связан в искусстве маневрирования и расстановке нужных людей на нужные должности: игроков и «бочек». И пока игроки играют против бочек – они побеждают, но у бочек есть шанс, если игроки начинают играть против друг друга. Федеральная власть, применив «бочечную» стратегию, добился в большей части регионов желанных для себя результатов. Но в четырех проблемных регионах бочки дали неожиданный бой. Помимо повестки, продиктованной пенсионной реформой, в каждом из них результат «Единой России» стал возможен в результате комбинации локальных и даже личных факторов.

Сложно, например, сказать, что заставило доверенное лицо губернатора Хабаровского края в предвыборный сезон давить на камеру внедорожником клубничные грядки молодой предпринимательницы. Или что заставило губернатора Приморья держать под окнами администрации голодающих сирот, требующих жильё, а правительство Хакасии игнорировать скандалы вокруг плохой организации помощи пострадавшим во время паводков и пожаров. Особенности личности губернатора Владимирской области могут казаться предсказуемым риском, но такие поступки, как игнорирование дебатов на федеральном канале и в этом случае внесли свой вклад. По каждому из четырех регионов за это лето можно насчитать массу таких случаев. Во всех регионах второго тура у местных руководителей наблюдается одна общая черта – демонстративное отсутствие чувства ответственности.

Кандидат ведет себя с катастрофической самоуверенностью главного хозяина, натыкается на протест граждан, система балансов дает сбой. При этом «Единая Россия» не отреагировала на провалы своих кандидатов и, кажется, не вынесла из ситуации уроков.

Вадим Ветерков — специально для «Новой»