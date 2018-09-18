Режиссер Кристоф Ружжиа: «Сенцов должен жить. Иначе кино не простит…»

У российского посольства в Париже — не у входа, а сбоку, на краю скверика, рядом со строительными будками — стоит палатка, в которой вот уже пятый день* известные французы по очереди голодают за освобождение Сенцова. Главным вдохновителем этой акции стал артхаусный режиссер, сценарист, сопредседатель французского Общества режиссеров Кристоф Ружжиа. С кинематографистами — группа товарищей-интеллектуалов.



— Нашу акцию начала Кристиан Тобира, экс-министр юстиции Франции, общественный деятель с непререкаемой репутацией. Это было в пятницу, 14 сентября. Она провела с нами часов пять. Потом сутки голодали мы с режиссером Лораном Комте, потом режиссер Эмманюэль Финкьель, потом документалист Рафаэль Глюксманн, потом глава Amnesty France Сесиль Кудриу, утром во вторник пост занимает писательница Мари Деплешен, потом должен подойти Луи Гаррель…

Ружжиа называет следующие громкие имена, но просит пока их не раскрывать — иначе журналисты придут только на «громкие», а про жизнь Сенцова нужно напоминать и напоминать.

Ружжиа организовывал акции на фестивалях в Каннах, в Венеции, в Берлине, собирал подписи интеллектуалов и деятелей кино под открытым письмом всемирно известных режиссеров, писателей и философов к 100-му дню сенцовской голодовки; сам не раз писал в Кремль… Даже к Депардье обращался.

— Это было в 2015-м, кажется, году, уже после приговора Сенцову, когда три человека, хорошо знающих Депардье, просили его поговорить с Путиным. Депардье как раз куда-то с ним уезжал на несколько дней. Но

Депардье сказал нам, что он ничего не будет просить, потому что мы ничего не понимаем, что Путин — величайший деятель нашей эпохи… И мы оставили Депардье.

Сам Ружжиа считает, что, если с Сенцовым, не дай бог, что-нибудь случится, «если Владимир Путин — через посредство своей системы — убьет Сенцова», «это будет воспринято, как если бы Путин объявил войну всему миру кино».

— Кинематографистов объединяют сильные связи… И я почти уверен, что они, если что, ответят соответствующим образом на это объявление войны. И этот ответ будет посильнее, чем тот, что дают сегодня западные демократии: Франция, Германия, Европа в целом, США.

«Их ответ не на высоте сенцовской борьбы», — говорит Ружжиа.

На вопрос, почему сам Ружжиа решил поставить палатку в почти невидимом с улицы тылу гигантского российского посольства, а не у входа, на бульваре, режиссер отвечает: во-первых, наша цель — не раздражать российскую власть, а добиться свободы для Сенцова; во-вторых, для палатки у посольства потребуется сложное согласование с полицией, а палатку в скверике можно легко утвердить в мэрии.

Но из тыла все-таки выходить надо, соглашается режиссер и рассказывает, что уже подал заявку на установку палатки у главной мэрии, в самом центре Парижа.

— Я надеюсь, что на днях в нашей акции поучаствует один очень-очень известный политик, — говорит режиссер. — А на следующей неделе городской совет должен признать Сенцова почетным гражданином Парижа.

И это тоже для него — защита, верит Ружжиа:

— Сенцов настолько невероятной силы светлый человек, что он просто не может, не должен умереть. У меня не получается представить страшный финал. Смерть… Вот так, на глазах у нас всех. Он еще, из последних сил, шутит, отвечает на письма. И я еще надеюсь, что он лично получит Сахаровскую премию, которую ему, конечно, должны присудить.

Сегодня, вторник, 18 сентября, и уже 128-й день.

Кристиан Тобира, экс-министру юстиции Франции, с которой началась эта «голодовка-эстафета» в палатке у посольства РФ, журналистка «Либерасьон» напомнила про то, что «Путин не любит давления, особенно из-за границы». Тобира ответила:

— Это дикость, когда каждый сам за себя, моя страна против других, и я не даю никому отчета. Нет, у нас общая судьба на планете…

Тобира сказала про все в целом, а получилось еще и про Сенцова в частности.

* О первых днях написал мой коллега Денис Стрелков из русской службы RFI.