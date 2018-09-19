О невероятном и невозможном

Мне доставило огромное удовольствие наблюдать за тем, как приморские избиркомы фальсифицировали выборы. Более наивного и дуболомского подхода в таком масштабе мы не наблюдали с 2011 года. Хочется даже учебник написать для будущих фальсификаторов и включить в него набор образцовых ошибок, на разборе которых строится любой учебный процесс.

Понятно, что если бы избирком подготовился к фальсификациям заранее — нанял бы квалифицированного математика, спустил бы заблаговременно планы вбросов, составил списки «мертвых душ», за которых можно спокойно расписаться, — то при небольшой реальной разнице в поддержке единоросса Тарасенко и коммуниста Ищенко никто бы и не заметил подлога. Можно было бы вообще нагнать подневольных граждан — перечитайте мой репортаж из Тулы в марте нынешнего года, где я был наблюдателем. Но фальсифицировали на коленке, в последнюю минуту, а подготовились хуже, чем Петров и Боширов к визиту в «солсберецкий собор».

Первое, что заставило наблюдателей заявить о фальсификации, — изменение соотношения между Ищенко и Тарасенко на окончательных стадиях подсчета обработки протоколов (после того как было обработано более 95% УИК). Данные об этом первыми собрали и проанализировали журналисты издания newsvl.ru (график 1).

Вообще говоря, чем больше бюллетеней уже обработано — тем меньше колеблется суммарный результат с учетом каждой следующей УИК. Поэтому какие-либо явные тренды в правой части таких графиков (вместо ожидаемых затухающих флуктуаций) — маловероятны. Но в этот раз мы пронаблюдали не просто невероятное, но в самом деле невозможное явление.

В Приморье избирком пошел не просто против теории вероятности — дисциплины, которую они в самом деле могли не изучать. Он пошел против элементарной арифметики, уровня первого класса. На это обратил внимание известный специалист по электоральной географии Александр Киреев.

Он заметил следующую деталь: когда количество обработанных УИК выросло с 98,77% до 99,03%, количество голосов за Тарасенко выросло на 13 595. В Приморье 1551 УИК, поэтому разница между количеством обработанных УИК — это четыре УИК. Но на регулярной УИК не может быть более 3000 зарегистрированных избирателей. Поэтому обработка никаких четырех УИК не могла дать никому — ни Ищенко, ни Тарасенко — прироста в 13 595 голосов в силу законов элементарной арифметики.

Вообще-то избиратели могут прикрепиться к избирательному участку на данные конкретные выборы. Поэтому населенность некоторых участков может немного превзойти планку в 3000, что и случилось на двух УИК в Приморье (3046 и 3002 избирателя). Но в сумме четыре самых многонаселенных УИК Приморья дают лишь 11 969 зарегистрированных избирателей.

Аналогичное чудо, нарушившее законы арифметики, произошло, когда количество обработанных УИК увеличилось с 99,03% до 99,10%, т.е. на одну УИК: результат Тарасенко вырос на 5686 голосов. Избирком сделал не невероятное: он сделал невозможное.

Фальсификации в Приморье имели ярко выраженный «ночной» характер. То есть речь идет не о физических вбросах в день голосования, а о переписывании протоколов на пути в ТИК и изменении данных в системе ГАС «Выборы», что подтверждается прямыми свидетельствами наблюдателей. На момент написания этого текста на сайте движения «Голос» выложено 22 скана копий протоколов об итогах голосования, которые расходятся с данными на сайте ЦИК. Это — прямое доказательство фальсификаций, с синими печатями, которое должно убедить даже тех правоохранителей, которые не учили не только теории вероятности, но и арифметики. Григорий Мелконьянц из «Голоса» отследил это переписывание, так что мы можем с уверенностью сказать, с каких конкретных участков пришли переписанные протоколы. В некоторых случаях, по сообщению Мелконьянца, данные настоящего протокола успевали внести в ГАС «Выборы», но затем заменяли на перерисованные.

Фальсификаторы не скрывали свою любовь к круглым цифрам. Результат Тарасенко увеличивался то на 300, то на 1000, то на 1300 голосов. В иных случаях результат врио «округлялся». Методичек по рисованию не раздали?

Некоторые коллеги, например Андрей Мятлев, высказывали противоположное предположение, что методички все же были. Они основывались на анализе распределения цифр последнего разряда в абсолютных числах голосов за Тарасенко. Оно оказалось близко к «естественному», то есть все цифры встречаются примерно одинаково (с частотой 0,1) в пределах ожидаемой для данного количества УИК погрешности (0,008). Обычно же, когда данные выборов рисуют, рисовальщики забывают об этом свойстве естественных данных.

Мы, однако, полагаем, что как раз показанный выше способ переписывать протоколы (например, 677 голосов за Тарасенко превращаются в 1677) позволил без мудреных указаний сохранить «естественный» характер зависимости, ведь переписывалась в основном цифра сотен, а цифра единиц оставалась неизменной.

Фактически таблица приписок голосов, опубликованная Мелконьянцем, а также собранные «Голосом» протоколы — готовый материал для уголовного дела по статье 142.1 «Фальсификация итогов голосования». Здесь можно было бы прекратить глумиться над неучами, не умеющими убедительно обманывать народ, да и над председателем ЦИК Эллой Памфиловой, которая умудрилась в нарушении законов природы увидеть «максимальную прозрачность».

Важную вещь подметили журналисты tjournal.ru. Если проанализировать разницу между количеством голосов за данного кандидата на данной УИК на первом и втором турах выборов, то мы увидим, что примерно на трех десятках участков произошли необъяснимые скачки электоральной активности сторонников действующей власти.

Если прирост голосов за Ищенко имел форму нормального распределения, то прирост за Тарасенко происходил только в области сверхвысоких явок и не может быть объяснен поведением избирателей (график 2).

На графике показан суммарный прирост голосов между турами по интервалам явки второго тура в зависимости от интервала.

Такая локальная активизация, вкупе с аномальным повышением явки на этих же участках, не имеет никакого объяснения, кроме переписывания протоколов.

Аномальность и единичность этих участков очень хорошо видна, если показать на графике прирост за Ищенко и Тарасенко по каждому из участков отдельно (график 3).

Прирост голосов по участкам (аномалии)

Срочность и внезапность рисования второго тура доказывается различием распределений голосов за Тарасенко в зависимости от явки (графики 4, 5). Если мы разобьем все участки на группы в зависимости от явки с интервалом в 1% явки, сложим все голоса за Тарасенко в каждой группе, сравним с голосами за его оппонентов, то получим следующее забавное явление. Вечером 16 сентября мы наблюдали выраженный нормальный характер в пределах погрешности, и не было никаких оснований подозревать аномалию, которая является результатом вброса или переписывания: пропорция между голосами за Ищенко и Тарасенко сохранялась независимо от активности избирателей. 18 сентября наблюдается серьезная аномалия: на участках с большой явкой пропорция «Ищенко:Тарасенко» явно нарушена. Если на участках с нормальной явкой она близка к 1:1, то на участках с высокой явкой пропорция составляет 1:10 и больше.

Более забавных данных с выборов в России я не припомню.