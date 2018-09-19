«Проблема не в Израиле и не в сирийцах»

Президент Владимир Путин назвал «цепью трагических случайных обстоятельств» гибель самолета «Ил-20» ВКС России и 15 членов экипажа. Самолет был сбит ракетой сирийских ПВО в тот момент, когда они отражали атакующие действия израильской авиации. Таким образом, заявление президента демпфирует жесткие и политически опасные заявления российского министерства обороны, которое публично возложило ответственность за трагический инцидент на Израиль. Возможно, причина такой реакции еще и в том, что значительная доля ответственности за произошедшее может лежать именно на российских военных.

Полковник запаса, участник войн в Афганистане и Чечне Рустем Клупов, начальник разведки сухопутных войск ВС России в 2007—2009 годах, поделился с «Новой» своим видением ситуации:

— Если отбросить идеологию и неизбежный поиск виноватого, то израильские военные в этом конкретном случае поступили как раз весьма профессионально. Все должны понимать, что главная проблема тут не в Израиле и не в действиях сирийских военных. Вина почти целиком ложится на тех офицеров нашей армии, которые должны были организовывать взаимодействие с сирийской ПВО. Да, двухсотый комплекс (С-200. — Ред.) устаревшее уже детище двадцатого века. Можно вспомнить схожую ситуацию в которой был сбит лайнер Ту-154 в 2001 году (это произошло над черным морем во время учений украинских сил ПВО. — Ред.), но это абсолютно никого не оправдывает. Я вижу тут нерадивое исполнение своих обязанностей командным составом. В первую очередь тех, кто отвечает за взаимодействие. Они обязаны были не допустить такого развития ситуации в широком смысле, не допустить гибели нашего самолета и пятнадцати разведчиков.