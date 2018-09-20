Центру «Э» Верховный суд не указ

Верховный суд в своем разъяснении рекомендовал коллегам не наказывать граждан по всей стране за бездумные репосты и лайки в социальных сетях — само по себе это не преступление. Преступление только тогда, когда несет опасность для общества, заявили в ВС. Адвокаты и правозащитники уверены: рекомендации ВС силовики и нижестоящие суды как игнорировали, так и продолжат игнорировать.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Недовольство общественности большим ростом числа зачастую абсурдных уголовных дел и приговоров за «лайки и репосты» в соцсетях в итоге вынудила Верховный суд 20 сентября внести коррективы в судебную практику по делам о преступлениях экстремистской направленности (знаменитая 282 статья УК РФ). Теперь нижестоящим судам рекомендовано при вынесении решений оценивать контекст каждой публикации отдельно и наказывать людей за них лишь в том случае, если имеется явный, сознательный умысел на экстремизм. Наказывать же лишь за бездумные репосты и лайки нельзя — это не преступление, у граждан есть «гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Особо ВС обращает внимание на то, что суд должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». Для признания факта уголовно наказуемого деяния обвинение, в свою очередь, должно доказывать, что «лицо, разместившее такой материал, имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе».

«Судам необходимо учитывать, в частности, размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — говорится в рекомендациях ВС.

Отдельно — про экспертов обвинения. ВС рекомендует нижестоящим судебным органам не верить слепо таким экспертам и отдавать их доводам преимущество. Окончательное решение — именно за судьей, а не экспертами, подчеркнули в Верховном суде.

Адвокаты и правозащитники, впрочем, скептически относятся к попыткам главного суда страны либерализировать преследования за «репосты и лайки».

Павел Чиков Глава правозащитного центра «Агора»

— Верховный суд говорит на языке, который непонятен и неинтересен оперативникам Центра «Э» или следователям ФСБ и СКР. Эти люди воспринимают только приказы начальства. Так что изменения законодательства может быть недостаточно, чтобы существенно улучшить ситуацию. Постановление Пленума ВС же останется вовсе незамеченным. Поправки в Пленум Верховного суда по делам об экстремизме — это обманка. У ВС были десятки возможностей повлиять на судебную практику. Он этого не сделал.

Примеры: дело Андрея Бубеева. Осужден по статье 280. Адвокат Светлана Сидоркина обжаловала приговор в Верховный суд РФ. Отказано в передаче кассационной жалобы. Руслан Соколовский. Осужден в том числе по статье 282. Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор в Верховный суд. Отказано в передаче кассационной жалобы. Данис Сафаргали. Осужден по статье 282. Адвокат Ирина Хрунова обжаловала приговор в Верховный суд. Отказано в передаче кассационной жалобы. Рафис Кашапов. Осужден в том числе по статье 282. Адвокат Рушана Камалова обжаловала приговор в Верховный суд. Отказано в передаче кассационной жалобы.

Руслан Коблев Адвокат

— Такое ощущение, что члены президиума ВС, достойные наши юристы, вообще живут на другой планете. Они понимают, что судебная система уже в коллапсе, но они выпускают решения пленума таким образом, чтобы нижестоящие инстанции могли спокойно игнорировать их. И нижестоящим инстанциям за это ничего не будет.

Постановления пленума ВС и судебные акты, которые выносят нижестоящие суды, всегда живут совершенно отдельной жизнью. Так было с внесенным ВС запретом ареста по предпринимательским статьям.

Так было с внесением в УПК запрета отказывать в приобщении заключения специалистов стороне защите (следователи и суды как футболили их, так и продолжают выкидывать в корзины). Так будет и в этот раз. Все те псевдоэксперты из частных ООО, которые пишут по заказу следствия и ФСБ психолого-лингвистические и фоноскопические экспертизы, все так же не будут опираться на нормальные методики. Никогда суд не привлечет эксперта из института русского языка и литературы им. Виноградова или института Пушкина. Зачем? Нижестоящие суды спокойно наплевательски относятся к любым постановлениям ВС, понимая, что пока защита дойдет до ВС и добьется правильного применения закона, может пройти полгода, год, а то и больше. За это время обвиняемые по кругу трижды во всем сознаются — и в создании преступного сообщества, и в экстремизме.

Собеседники «Новой» сходятся во мнении, что исправить ситуацию можно лишь, если будет воля у самого Верховного суда или у власти — именно воля поменять правоприменительную практику как по репостам, так и по предпринимателям, так и по любым другим делам. Но, увы, пока такой воли нет.