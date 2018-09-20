«Про Сирию он не рассказывал»

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Телеканал РЕН опубликовал список погибших в Сирии членов экипажа Ил-20. Источником списка (официально имена погибших россиян Минобороны до сих пор не опубликовало) стали соцсети, где о гибели своих родных рассказали родственники и знакомые. Один фигурант списка оказался жив: он остался на авиабазе Хмеймим.

Скрин поста Елены Алешиной в фейсбуке

Вскоре после известий о сбитом Ил-20 в фейсбуке появился пост Елены Алешиной. В нем она утверждала, что ее сын, подполковник Александр Алешин, погиб при падении Ил-20 в Сирии. Однако в появившемся после этого в СМИ списке погибших фамилии Алешина не было. Сейчас запись на странице Алешиной удалена, но ее аватар изменен на траурный.

О Константине Назарове, фигурирующем в списке РЕН ТВ, РИА Новостям рассказала Ольга Горемыкина, директор школы, в которой тот учился. С ее слов, мать уже поехала за телом в подмосковную военчасть в Кубинку — последнее место службы Константина. Директор школы рассказала, что Назаров вырос в поселке Новониколаевск в Волгоградской области, в 2002 году поступил в летное училище. Последним местом службы Назарова была подмосковная Кубинка. Назаров часто заходил в школу и рассказывал о профессии летчика. Хоронить Константин Назарова будут на родине. Сестра Назарова рассказала изданию v1.ru, что они с Константином собирались в сентябре встретиться, она не знала, что брат находится в Сирии. «О работе он ничего никогда не говорил», — сказала она.

Сергей Гаврютин – уроженец Ейска, он был командиром экипажа Ил-20. На стене школы №7, где он учился, установят мемориальную доску, рассказал ТАСС ее директор Алексей Беликов. «У нас была знаменитая на всю Россию летная школа, куда можно было уйти после девятого класса. Запомнился он как воспитанный и обязательный молодой человек, а профессия требовала от него быть сильным, мужественным, стойким», — сообщил агентству Анатолий Бельдин, который был директором школы во время учебы Гаврютина. На сайте Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ) сообщается, что Гаврютин закончил его в 2008 году.

Брат штурмана Ил-20 Александра Вечернина Андрей опубликовал запись о его гибели во «ВКонтакте». Согласно данным на странице погибшего летчика, тот родился в 1985 году, в 2007 году окончил Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ). «Саша учился в Челябинске с 2002 по 2007 год, а дальше поехал служить по распределению в Кубинку» — рассказал изданию 74.ru знакомый Вечернина. По его словам, летчик «про Сирию не рассказывал». «Но, как я понял, он там уже недели две был», — добавил знакомый Вечернина.

В соцсети о гибели мужа также написала жена другого офицера, Романа Долматова. («ВКонтакте» он был зарегистрирован под другим именем). «Смоленская народная газета» сообщила, что Роман Долматов родился в Вязьме, где и служил, но затем перевелся в Кубинку. 17 сентября ему исполнилось 28 лет.

О Денисе Гордове известно, что он поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище (ВВАУЛ), но недоучился.

Ефрейтору Виктору Квасенкову было 24 года, он родом из Смоленской области. Изданию Readovka.ru его знакомая рассказала, что «второй год подряд ему приходилось встречать свой собственный день рождения в Сирии, вдали от Родины, из-за чего он переживал».

Как пишет «Комсомольская правда», Алексей Арзуманов работал переводчиком, ему должно было исполниться 27 лет 24 сентября. «О своей работе Леша рассказывал, что по восемь часов в день летает в самолете — слушает радиопереговоры на арабском», — рассказали изданию учителя Арзуманова.

Владимир Яковлев, 48-летний уроженец Вязьмы, также находился на борту Ил-20. Его знакомая рассказала изданию Readovka.ru, что у него остался взрослый сын.

Об Александре Бурлаке известно, что ему было 34 года, он уроженец Череповца. Родом из Череповца также Григорий Зиновьев, он учился в Санкт-Петербурге.

Алексей Седунов, согласно данным на странице «ВКонтакте», родился в 1987 году в Ахтубинске Астраханской области. Как сообщает «Газета Волга», в гарнизоне Ахтубинска работает его мать. Седунов некоторое время назад перевелся в другую часть и переехал в Подмосковье. О гибели Седунова «Комсомольской правде» рассказала Татьяна Сергеенкова, жена еще одного офицера из списка, опубликованного телеканалом РЕН.

Муж Татьяны Сергеенковой Андрей оказался жив. По словам Татьяны, Андрей действительно находится на авиабазе Хмеймим в Сирии, но на борту Ил-20 его не было. Она сказала, что на этой модели самолета ее муж никогда не летал. «С момента, как я увидела списки, и до того момента, как узнала, что муж жив, прошло пять часов. Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время», — добавила она в разговоре с «КП».

О двух других членах экипажа, Тимофее Баранове и Павле Ткаченко, информацию пока найти не удалось.

Напомним, Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров Минобороны России вечером 17 сентября во время разведывательного полета. Вскоре подтвердилась информация, что он был сбит. Все военные погибли.

По времени это почти совпало с налетом четырех израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия в 35 километрах от побережья Сирии. Израиль бомбил объекты Ирана в Сирии. Если точнее — целью израильской авиации был склад оружия для «Хезболлы». Выстрел произвел и французский фрегат, дислоцированный в акватории у берегов Сирии. В ответ сирийское ПВО (состоящее из поставленных Россией комплексов С-200 — Ред.) ударило по израильтянам — но сбило российский Ил…

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Минобороны России признало гибель самолета от сирийской ракеты, однако возложило вину на Израиль, небольшие истребители которого, по словам Минобороны, «прикрылись» крупной российской целью. Посла Израиля вызвали в МИД, тот выразил соболезнования и подтвердил, что самолеты Израиля в момент удара сирийской ПВО уже покинули воздушное пространство страны, а российский самолет был поражен в результате беспорядочной стрельбы сирийцев.

Игорь Конашенков во время официального заявления по сбитому Ил-20. Показано направление двух авиаударов четырех самолетов израильских ВВС и выстрел с французского фрегата «Овернь». Красная «восьмерка» — траектория полета российскго Ил-20, вылетевшего с базы Хмеймим. Фото: РИА Новости

Путин, выразив соболезнования, назвал инцидент в небе над Сирией «чередой трагических случайностей».

Через день крупный военный чин из Израиля, координировавший авианалет, лично прибыл в российский Генштаб с полной информацией об операции.