Единороссы бегут с выборов
Действующий глава Хакасии Зимин снял свою кандидатуру. Что за этим стоит?
Фото: Александр Колбасов / ТАСС
Вячеслав ПоловинкоНовая газета
Меньше чем за двое суток до второго тура выборов губернатора Хакасии действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Виктор Зимин официально снялся с гонки. Формально — по состоянию здоровья. При этом Зимин уступал конкуренту из КПРФ Валентину Коновалову уже по итогам первого тура, и 10 сентября СМИ со ссылкой на «источники в Кремле» активно отправляли действующего на тот момент врио в отставку.
Зимина поддерживали как могли: на региональном телевидении свой сюжет с объяснением того, почему Хакасии нужен именно Зимин, выпустил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Но и эти усилия не помогли.
Теперь, по процедуре, второй тур сдвинут еще на две недели, а помимо Валентина Коновалова в нем должен участвовать, если захочет, обладатель третьего места в первом туре — представитель «Справедливой России» Андрей Филягин. Откажется он — есть Александр Мяхар из «Партии Роста», занявший почетное четвертое место (из четырех).
Согласно закону, Коновалов может быть в бюллетене и один — ему тогда надо набрать 51% голосов в свою поддержку.
«Новая» попросила экспертов объяснить, почему Зимин все-таки ушел, и как будет развиваться эпопея со скандальными вторыми турами губернаторских выборов 2018 года.
— После ухода Зимина с поста, мне кажется, должно остаться меньше верящих в единый сценарий происходящих событий. Никогда нельзя недооценивать элемент случайности: каждый регион ведь выкручивается, как может. Где-то в последний момент спохватились, решили фальсифицировать — и на этом попались. Где-то, осознав безнадежность своих шансов, действующий глава региона решил в этом процессе не участвовать — я не исключаю, что это его собственное отчаянное решение. Где-то подстелили соломку и договорились с ближайшим соперником, а где-то записывают трогательные видеообращения. Никакого единого планировочного центра за этим совершенно не просматривается.
В случае с Хакасией уход Зимина означает, что через две недели будет второй тур, где будут участвовать кандидаты, занявшие второе и третье места в первом туре — но для этого нужно согласие кандидата с третьего места.
Понятно, что кто бы ни победил, руководитель дотационного региона не будет идти против федерального центра, никто из кандидатов, зарегистрированных на выборах, не является революционером.
Но для «Единой России» — это поражение, никак по-другому не скажешь. Они проиграли в Приморском крае, поскольку их кандидат не стал губернатором (еще неизвестно, что будет через три месяца).
В Хакасии действующий глава настолько испугался, что совершил политический суицид.
Хабаровский край пока выглядит более-менее прилично, поскольку там удалось договориться — но я не исключаю, что, поглядев, как будет разворачиваться процесс, соперник «Единой России» передумает насчет своих обещаний: ситуация меняется с каждым днем, и почему бы не попробовать стать губернатором самому?
— Ситуация очень простая. Было понятно, что Зимин во втором туре никак не побеждает — никак! Даже при грубых фальсификациях, которых и не могло быть, поскольку есть болезненный опыт Приморья, да и Зимин не рискнул бы их делать, поскольку за спиной Тарасенко стоял Путин, а хакасского главу списали в Кремле уже после первого тура.
Зимин трезво оценил ситуацию, понял, что ему ничего не светит, — и снялся.
Теперь будут биться справедливоросс и лидировавший в первом туре Коновалов. Ситуация для Кремля вполне приемлемая. И тот, и другой будут смотреть в рот верховной власти, потому что Хакасия — это, пожалуй, самая гибельная территория во всей России: там долг равен валовому региональному продукту, она жутко закредитованная; безнадежный, депрессивный регион. Так что
какой будет фамилия главы региона и какая будет у него партийная принадлежность — совершенно неважно. Все равно все будет зависеть от того, сколько им денег дадут в Кремле.
Победит, судя по всему, Коновалов, которого никто до этого не знал, голосование было чисто протестным. В Хакасии около 300 тысяч избирателей, так что регион для власти, мягко говоря, не самый значительный. Почему бы не позволить победить альтернативному кандидату? Комбинация вынужденная: был вариант, что Зимин может проиграть — и это лишний «минус» на счету «Единой России». А так он снялся по состоянию здоровья — и всем хорошо: «Единая Россия» вроде как не проиграла, а система выиграла — вот вам демократия.
— Анонс ухода Зимина, данный какое-то время назад, подтвердился. Но теперь может сложиться интересная коллизия: дело в том, что в бюллетене в Хакасии было всего четыре кандидата, и если они все, кроме одного снимутся со второго тура, это приведет к срыву выборов (по процедуре, если все кандидаты откажутся участвовать во втором туре, кандидат от КПРФ должен будет набрать 51% при единственной фамилии в бюллетене — В.П.). Нужно будет дополнительное выдвижение, и еще неизвестно когда в итоге состоятся выборы. Если власть пойдет по такому пути, это будет с имиджевой точки зрения очень некрасиво.
В Приморье фальсификации выглядели насилием над мнением избирателей.
Если здесь будет сценарий срыва, тогда последствия будут похожими: это будет дискредитация института выборов во всей стране.
В то же время власти просто не нужно создавать такой ущерб и раздувать скандал федерального уровня. Хакасия — не настолько важный регион.
— Многое решилось после истории с Приморьем. Стало понятно, что не нужно делать финт ушами и играть с комиссиями и результатами. Да и КПРФ на этот регион сделало ставку, там появился целый десант [в поддержку кандидата]. Получилось так, что «Единая Россия» сдала партию, не доиграв ее. Я думаю, что был определенный торг, и коммунистам по его итогам регион отдают — взамен, например, на отсутствие каких-то протестов. Теперь выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, наверное, тоже пройдут в более спокойной обстановке.
Вообще же, произошло несколько важных вещей в рамках всей страны. Во-первых, налицо кризис эффективности технократии: технократ может сделать мост в регион, но он не политик, а те же губернаторы должны уметь и с тетей Клавой в огороде говорить, и пробивать интересы области в центре. Во-вторых, несмотря ни на что, люди пока верят в легитимность выборов — но если сейчас будет происходить что-то непонятное и дальше, это станет серьезным ударом по их доверию.
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