Алё, Кремль: у вас Хакасия сломалась

В тот момент, когда глава Хакасии Виктор Зимин снимал себя со второго тура выборов, но новость еще не разлетелась, вот что обсуждалось во вверенной ему республике — в местной прессе, соцсетях, в народе — на улицах, в магазинах, абаканских кофейнях:

«Шойгу вводит в республику войска»,

«резкая переброска в регион военнослужащих»,

«в Абакане высокопоставленные сотрудники центрального аппарата Минобороны»,

«для численного перевеса Зимину хватит голосов одной-двух дивизий, по закону они голосуют в местах дислокации»;

«на заводе выдали ручки с исчезающими чернилами»,

«из Москвы привезли коробки с китайскими ручками с исчезающими чернилами, на выборы ручки берем все свои!»

Кто способен опровергнуть такие слухи, какие тысячи каких слов докажут, что на выборах губернатора голосовать смогут только люди с постоянной хакасской пропиской? А что рациональное можно противопоставить китайским наноручкам? С какого-то момента, когда уровень доверия к власти и ее институтам достигает вот таких значений, никаких доводов никто слушать не будет, пусть даже за ними помыслы чистые, как слеза.

И в этот момент Зимин отменяет второй тур выборов, назначенный на 23 сентября, сняв свою кандидатуру. Причина — состояние здоровья.

Перед этим, когда на теледебатах кандидаты в губернаторы заговорили про возраст, Зимин заметил, что придет на следующую встречу в эфире с гирей — тогда и посмотрим.

Здоровья там на пятерых.

Так что это не Зимин, это Кремль ему написал заявление об его отказе от участия во втором туре.

Это решение администрации президента, откуда последовал звонок, и Зимин принял решение. Об этом известно абсолютно точно.

Элла Памфилова предположила, что Зимин «реально оценил свои возможности (но это вопрос к нему)», зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, прилетевший в Хакасию, вовсе связал «решение Зимина» с тем, что его соперника — коммуниста Валентина Коновалова — перед этим поддержала регячейка ЛДПР, и это — «капитуляция от безысходности»… А некоторые политологи метут пургу еще хлеще, говоря о прозрении Зимина насчет бесперспективности его борьбы, поскольку есть Трамп и американские санкции против РУСАЛа, повергшие Хакасию в тяжелейшее положение, и просвета не видно. (Во-первых, на хакасских заводах РУСАЛа пока о сокращениях не слышно, во-вторых, их вклад в бюджет республики не столь значителен, как, например, экологический ущерб, это вообще не те деньги, что стоят отдельного упоминания, РУСАЛ и близко не «регионообразующий», что ему приписывают).

Нет, Зимин готов был биться до последнего. 21 сентября за несколько часов до того, как сняться с выборов, он предложил изменить Конституцию Хакасии и систему госуправления — разделить полномочия главы республики и председателя правительства.

Мотивировал это волей населения, «общественным запросом на политические перемены и кадровое обновление» и на появление в кресле премьера «молодого, трудолюбивого, профессионального управленца», избирать которого должен парламент по представлению партий, присутствующих в нем. Конституционная комиссия единогласно поддержала.

При этом Зимин не пообещал Коновалову портфель премьера. А сам открыто заявил о планах остаться главой республики. Таков был его план, очевидно, согласованный с Москвой, та же схема — только без Зимина — нужна была и Кремлю. И, дождавшись утверждения конституционной реформы, он попросил губернатора на выход.

Можно строить предположения, рассуждать о приморской прививке, профилактическом воздействии конфуза недельной давности, стремлении Кремля избавить и себя, и хакасского губернатора от явственно маячащих искушений, однако давайте о фактах. Они в том, что не Хакасия у Кремля сломалась — что ей будет-то? Это в российском государстве что-то скрипит, воняет и накрывается медным тазом в потугах разгадать малозначащий, вроде, хакасский ребус. Межэлитные противоречия не дают.

Пиарщики РУСАЛа и «Роснефти», какие-то полковники и генералы… Против несерьезного, технического кандидата из КПРФ кто только здесь не работал. Притом что администрация президента и родная Зимину партия его списали. Шли вбросы о переговорах с руководством КПРФ — снять Коновалова. Но кто их вел? Представитель КПФР заявил, что в партию поступали угрозы (от кого?): если коммунисты не снимут Коновалова, в свет выпустят компрометирующие фильмы.

Ну не фильмы, но «Особое мнение» с Михаилом Леонтьевым тут вышло. Пресс-секретарь «Роснефти» пересказал запущенную ранее в ходе выборной кампании информацию о скупке хакасских коммунистов Аршановского угольного разреза, с коим они до этого, с 2012 года, боролись, указывая на экологический вред и дикий рост онкологии. А теперь на лету переобулись, и разрез уже финансирует губернаторские притязания Коновалова. Аршановский входит в холдинг «РУТЭК» семьи Глеба Хора — первого зама комитета по бюджету и налогам Госдумы, члена «ЕР». Зимин был недоволен уклонением компании от налогов — экспортируя уголь через сеть офшоров, те платили вместо 300 рублей с тонны 30. Итог: дешевле сменить губернатора.

То есть, не просто Коновалов марионетка в руках капитала, но еще и Зимин — герой, пострадавший за интересы бюджета и народа.

Ну да, покажите мне в регионах, где присутствуют крупные корпорации, губернатора, не работающего при них ковриком.

Дело не в личных качествах губернаторов, такова система. Они уже давно фигуры, не имеющие никакого отношения к публичной политике, это просто встроенные в вертикаль чиновники и слуги московского бизнеса из «крупняка». И даже если коврик восстает и поднимает голос, это всегда передел в пользу другой крупной рыбы. На Бейском месторождении (Аршановский — его часть) несколько крупных игроков с разными стратегиями. Есть тут интерес и у «Коулстар», подконтрольной Эдуарду Худайнатову (владельцу «Нефтегазхолдинга» и экс-президенту «Роснефти»). Зимин говорит о Бейском угольном кластере как о самом перспективном в России.

Ранее Худайнатов встал на налоговый учет в Хакасии в рамках соглашения между республикой и «Коулстаром». Как сказал только что вновь избранный мэр Абакана Николай Булакин, Худайнатов «прописался чуть не дома у Зимина» — это к тому, что 8 млрд рублей подоходного налога Худайнатова из республики уйдут, если Зимин перестанет быть главой.

Да, и у Худайнатова, и у главы «Роснефти» Игоря Сечина хорошие отношения с Зиминым.

В общем, озвученный Леонтьевым компромат — так себе, впечатления ни на кого не произвел, у местных коллег получалось куда красочней расписывать, как Коновалов собирает голоса протестующих против пенсионной реформы на деньги разработчиков этой реформы. Да и хоть какие-то, пусть косвенные, факты звучали — что, например, малоизвестный в республике замдиректора Аршановского разреза прошел в Верховный Совет Хакасии по спискам регионального отделения КПРФ.

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Меж тем Аршановский выпустил открытое обращение: член КПРФ Коновалов лично инициировал проведение надзорными органами проверок, является оппонентом и выступает против разреза; Аршановский не финансирует общественные движения и политические партии.

Не произвело впечатления и затеянное претендентами на дебатах состязание, у кого больше уголовников в командах.

Это я не к тому понятному тезису, что хрен редьки не слаще, а к тому, что в российском государстве и его ключевых госкомпаниях налицо разнонаправленные интересы, и правой рукой Зимина поддерживали, левой — сливали.

Путин вообще-то не встречается с губернаторами, впавшими в немилость. Тем более неформально — на кремлевских снимках в сети полунагие Зимин и Путин ловят хакасских хариусов. Последний раз Путин приветливо встречал в Кремле Зимина месяц назад. Что случилось?

Виктор Зимин и Владимир Путин на рыбалке во время президентского отпуска. Фото: пресс-служба Кремля / РИА Новости

Это не Хакасия сломалась. И вопрос собственно один. Для чего они отменяют выборы и переносят их? В Приморье новые выборы должны состояться в течение трех месяцев. В Хакасии их назначили на 7 октября: с Коноваловым выходит бороться лидер регячейки «Справедливой России» Андрей Филягин, он в первом туре показал третий результат (11,2% голосов против коноваловских 44,8). Что должно измениться к этому времени? И что сейчас Кремль увидел в стране такое, что его заставляет бежать от народного волеизъявления? Что такого нового они для себя узнали о России? Неужели и вправду там ждали, что за их кандидатов будут сейчас голосовать? И каков же, интересно, уровень знания страны в Кремле?

В субботу, обращаясь к Хакасии и объясняя свой уход, Зимин говорил не о здоровье, а о тяжелейшем давлении на него в последнее время. Он остается действующим главой республики до инаугурации нового руководителя. В это время коммунисты собрали в Черногорском парке митинг против пенсионной реформы — рекордный для маленького Абакана, около 2 тыс.человек. На него слетелись красные со всей страны, от приморского Ищенко до казанских и московских политиков.