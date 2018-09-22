Зоя Светова на пикете. Фото: Наталья Демина / Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку в колонии в Лабытнанги (ЯНАО), прислал письмо, в котором рассказал о недостатке информации о происходящем в мире. Пересказ письма опубликовала в фейсбуке правозащитница из Челябинской области, руководитель объединения «Женщины Евразии» Татьяна Щур. Татьяна Щур вместе с супругом входила в прошлый состав ОНК Челябинской области и встречались с Сенцовым, когда он находился на пересылке в Челябинском СИЗО по пути в Лабытнанги.

Татьяна приводит лишь фрагмент письма из колонии, остальное пересказывает своими словами.

Письмо в основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации, пишет правозащитница. Не «ахов и охов, слез и соплей», которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг цели его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор — и тот сломался. Так что он не может даже наблюдать, «как Россия мирит Сирию». Закончилась подписка на «Новую газету».

Сенцов пишет следующее:

«Я получаю достаточно писем. В основном 10–15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флешмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем».

И еще цитата:

«Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я еще более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!»

О состоянии здоровья Олег Сенцов в письме не пишет. Вторая часть письма посвящена указаниям коллегам касательно фильма «Номера» по одноименной пьесе, над которым Сенцов работает в колонии. На прошлой неделе во Львове состоялась премьера спектакля по этой пьесе, первыми зрителями стали участники международного конгресса ПЕН-клуба, которые провели акцию в поддержку режиссера.

Адвокат Олега Дмитрий Динзе в разговоре с «Новой» подтвердил, что режиссер с 15 августа перестал получать «Новую газету», которая была единственным для него источником информации в колонии.

Редакция «Новой» получила подтверждение у родственников Олега Сенцова, что как раз 15 августа этого года подписка на газету была оформлена с сентября по декабрь через Почту России. Мы предполагаем, что технические проблемы могли возникнуть или в колонии «Белый медведь», или в Почте России. Мы обязательно свяжемся и с теми, и с другими и выясним, что происходит с доставкой газет Сенцову, а также передадим все вышедшие номера, которые до него не дошли. Адвокат Динзе собирается посетить Сенцова в колонии на будущей неделе.

Тем временем в Москве продолжаются пикеты в поддержку голодающего украинского режиссера. В начале недели, с понедельника по среду, сменяя друг друга, в пикетах стояли ученые и студенты, с четверга по воскресенье — правозащитники и активисты. В пятницу среди пикетирующих у здания администрации президента стояли с плакатом «Свободу Сенцову» правозащитница Зоя Светова и журналист Анна Наринская.



В субботу на Старом Арбате у памятника Окуджаве были задержаны активисты Марина Натапова и Константин Котов, державшие в руках плакат «Обмен всех на всех» и портрет Владимира Балуха, еще одного украинского политзаключенного, объявившего голодовку. Их доставили в отделение полиции «Арбат», сообщает ОВД-инфо. После написания объяснительной Натапову отпустили, а вот Константину Котову пришлось вызвать скорую. По его словам, полицейский при задержании ткнул его пальцем в глаз, повредив роговицу.

Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии за подготовку к теракту, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. С момента начала голодовки Сенцов потерял уже более 15 килограммов, а его пульс, по словам адвоката, снизился до 40 ударов в минуту. 19 июля он согласился принимать поддерживающую терапию.

Власти Ямало-Ненецкого округа, где находится колония, дважды отклоняли прошение о помиловании Сенцова, написанное мамой режиссера и крымским архиепископом Климентом.

Пресс-служба Кремля заявила, что Сенцов должен написать прошение сам. Закон этого не предусматривает:

решение о помиловании принимает президент, он может это сделать в любой момент и даже без формального прошения. Сам Сенцов просить о помиловании категорически отказывается.

Во Франции у посольства России деятели культуры каждый день проводят символическую голодовку, среди участников — режиссер Жан-Люк Годар. В поддержку Сенцова высказались деятели мировой и российской культуры. Европарламент выдвинул Сенцова на премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», а Нобелевский лауреат, бывший президент Польши Лех Валенса и украинская Рада — на Нобелевскую премию мира.