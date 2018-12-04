Губернатора послали на свалку

Около 30 тысяч человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в Едином дне протеста, состоявшемся в воскресенье в Архангельской области. Митинги и пикеты прошли в столице региона, а также в Котласе, Сольвычегодске, Яренске, Плесецке, Онеге, Коряжме, Северодвинске, Лешуконском, Шенкурске и Урдоме, а также соседней Республике Коми — в Печоре и Сыктывкаре. Двигателем публичных выступлений стал протест против импорта в Архангельскую область мусора из Подмосковья. Как уже рассказывала «Новая», на станции Шиес, практически на границе Архангельской области и Коми, строится гигантский мусорный полигон, на который компания-инвестор планирует ввозить для захоронения брикетированные бытовые отходы из столицы.

Фото организаторов митинга / Вконтакте

На взгляд со стороны, массовые протесты спровоцировала не столько сама ситуация, сколько поведение областной власти, которая сначала открещивалась от проекта, потом разводила руками, а теперь этими же руками поддерживает. Причем решение о ввозе «чужого» мусора принималось на фоне нерешенной проблемы мусора своего — проект полигона в Рикасихе близ Северодвинска, который власть продвигает как путь к цивилизованному обращению с отходами, вызвал серию протестов много раньше, чем заговорили об «экотехнопарке» в Шиесе. К тому же по традиции столь неоднозначный проект утверждали келейно, тихо, не проводя общественных слушаний и предоставив жителям самим расследовать, что строится на их земле.

Немудрено, что основные шишки на митингах посыпались на чиновников областного правительства. В Архангельске собравшиеся потребовали отставки губернатора Игоря Орлова. «Орлова — в отставку!» — скандировала толпа с самого начала митинга. Также увольнения главы региона требовали выступавшие лидеры оппозиционных фракций.

Губернатора обещали отправить подальше в первом же вагоне с мусором, который прибудет в Шиес.

Не обошлось и без упоминания зампреда областного правительства Евгения Фоменко, который недавно обещал явиться на митинг и убедить людей в эффективности проекта «Шиес». На митинге Фоменко не появился, зато появились его портреты с подписью «Токсично: Позорный полк Архангельской области».

Фото организаторов митинга / Вконтакте

Журналисты портала «29.ru», которые вели трансляцию протестов, отмечают, что за последние годы в регионе это самое массовое уличное выступление: даже пенсионная реформа собирала меньше протестующих. Люди, лишенные всего, требуют сохранить им хотя бы право на жизнь в относительно безопасных условиях. Впрочем, кроме экологических проблем, на повестке появились и политические: люди требовали от власти перестать загонять протесты на задворки. Дело в том, что первоначально митинг в Архангельске планировался на центральной площади, однако организаторам отказали под предлогом проведения предновогодних гуляний. Еще на 12 уведомлений с указанием разных точек в центре города пришли аналогичные отказы, в итоге митинг оказался на окраине, но не стал от этого менее массовым. Люди напомнили о 31-й статье Конституции, о праве на мирные собрания. А также потребовали от власти не создавать новые проблемы, а решать существующие.

Законодательный запрет на ввоз мусора из других регионов — и немедленная отставка губернатора — таковы основные требования рассерженных горожан.

Фото организаторов митинга / Вконтакте

Стройка в Шиесе меж тем продолжается, несмотря на то, что привезенная туда строительная техника уже дважды горела, возбуждено два уголовных дела по факту поджогов.

Глава СПЧ при президенте Михаил Федотов обещал взять ситуацию в Шиесе под контроль.