Из картеля не уходят просто так

В понедельник министр энергетики Катара объявил, что почти 60-летнее членство страны в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) завершится с начала следующего года. Официальным поводом для выхода из картеля стало желание Катара сосредоточиться на развитии добычи сжиженного природного газа.

Объявление было сделано через два дня после того, как Владимир Путин и саудовский кронпринц Мохаммед бен Салман на саммите G20 в Аргентине договорились о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Конкретные цифры должны быть определены на следующем заседании организации, которое пройдет 6 декабря.

Доля Катара в общей нефтедобыче стран ОПЕК — около 1,8% (600 тысяч баррелей в сутки). Это слишком скромные объемы для того, чтобы считать эмират крупным игроком на рынке. Первую скрипку в расширенной версии картеля сейчас играют Россия и Саудовская Аравия, которые на двоих добывают примерно в 30 раз больше нефти. Поэтому заявление Дохи почти не повлияло на нефтяные котировки: в моменте они сократились на 30 центов, но затем возобновили рост.

В отличие от «черного золота» запасы природного газа — настоящая гордость эмирата.

«Катар и Иран, по сути, делят между собой крупнейшие на планете газовые месторождения, около 28 триллионов кубометров газа»,

— говорит гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Катар еще давно анонсировал план к середине 2020-х выйти с производства 77 миллионов тонн сжиженного природного газа в год на 110 миллионов тонн, чтобы сохранить лидерство в этом сегменте мировой энергетики. Рынок СПГ сейчас насыщен в гораздо меньшей степени, чем нефтяной.

Хотя формально выход Катара из ОПЕК подается как «технический шаг», в реальности за ним стоят сложные экономические и политические конфликты в ближневосточном регионе. Прежде всего эмират не разделяет стремление лидеров ОПЕК к сокращению нефтедобычи ради поддержания цен.

Дело не только в финансовых потерях, но и в нежелании следовать диктату Саудовской Аравии, которая находится с Катаром в крайне натянутых отношениях.

«Когда заключалась предыдущая сделка ОПЕК, катарцы уже делали заявление о том, что Саудовская Аравия нарушает их суверенитет, заставляя участвовать в подобных ограничениях добычи», — вспоминает Лосев.

Целый ряд ближневосточных стран в последние полтора года участвует в экономической блокаде Катара, обвиняя власти эмирата в поддержке террористических группировок и дестабилизации ситуации в регионе. При таком раскладе Дохе уже нечего терять с точки зрения отношений с соседними странами, зато можно нанести удар по имиджу Эр-Рияда посредством выхода из ОПЕК.

По росту котировок на Brent видно, что инвесторы связывают с грядущим заседанием ОПЕК+ большие ожидания. От крупных экспортеров вновь ждут активных действий по ручному управлению рынком на фоне 30%-ного падения цен на нефть с начала октября, но эксперты сомневаются, что у стран получится найти общий знаменатель. Демарш Катара здесь пришелся очень некстати.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. Фото: Reuters

«Вряд ли члены ОПЕК придут к консенсусу, тем более что Катар к 6 декабря еще не выйдет из организации и сохранит право голоса. А раз так, то все решения совета будут иметь рекомендательный, а не обязательный характер», — считает партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Любая новость о том, что страны ОПЕК могут о чем-то договориться, вызывает на рынке ажиотаж, даже если для этого отсутствуют какие-либо фундаментальные основания. Спекулянты сейчас гораздо важнее самих нефтяников, считает Лосев: «Сырьевой рынок обратился в рынок финансовый. Спекулянты просто закрывают глаза на переизбыток нефти и откупают контракты». Вспышки цен связаны с «бумажной» нефтью, согласен Крутихин, но длительного эффекта действия спекулянтов иметь не будут — большие инвестбанки уже не участвуют в этой игре.

Впрочем, рынок нефти в ближайшее время может сбалансироваться и по естественным причинам, не связанным с действиями картеля и биржевых спекулянтов. В частности, об этом может говорить трехмесячное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое во время саммита в Аргентине.

Если мировая экономика продолжит расти теми же темпами, что и сейчас, то в следующем году спрос на нефть вырастет на 1,3–1,4 миллиона баррелей в сутки, то есть излишка на рынке не будет, говорит Лосев.

Кроме того, сокращать добычу планирует Канада. Причина вынужденная: нехватка трубопроводных мощностей и пропускной способности железных дорог для поставки нефти на терминалы.

Делать далеко идущие выводы о развале ОПЕК по причине выхода Катара преждевременно как минимум потому, что остальные арабские страны пока что не готовы вступать в открытую конфронтацию с Саудовской Аравией (за исключением Ирана, который и так не участвует в сокращении добычи). Однако международное влияние объединения экспортеров нефти и слаженность действий его участников, безусловно, пострадают от решения Дохи.

В последние годы целесообразность существования ОПЕК и без того под вопросом. Судя по всему, даже самые лояльные участники картеля впадают в глубокую задумчивость, когда видят скорость, с которой заполняют рынок американские сланцевые производители.