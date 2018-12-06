Это пламя революции или огонек надежды?

В субботу, 8 декабря, в Париже, на Елисейских Полях, и еще в десятках городов люди в желтых жилетах планируют провести акцию протеста №4. И главный вопрос перед этой четвертой протестной субботой: не будет ли она ужаснее третьей?

В третью субботу, 1 декабря, власти не справились с волной насилия. Самый заметный провал был в Париже. Накануне митинга министр внутренних дел Кастанер обещал, что полиция перекроет все подходы к Елисейским Полям и будет пропускать манифестантов только после досмотра. Но на следующий день на Елисейских Полях и в других точках правого берега горели машины и магазины, подъезды домов и особняков, а «бойцы» в масках грелись у Вечного огня под Триумфальной аркой, разрисованной надписями

«Государство, флики и фашисты, на колени!», «Желтые жилеты будут торжествовать», «Нет — войне между народами и нет — миру между классами!», «Макрон, верни деньги!» и «Макрон, ты пропал!».

4000 хорошо вооруженных полицейских не справились с 1500 «мятежниками» (во всяком случае, эту цифру называл Кастанер) — возможно, еще и потому, что получили приказ до последнего не отвечать на провокации, чтобы, не дай бог, не допустить трагедии. Но вот в каком случае больше шансов на то, что она не произойдет — в ситуации, когда полиция действует жестко, или когда она в основном обороняется, — вопрос риторический. В прошлую субботу в Париже ранения получили более 130 человек, задержаны — 370.

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248 из этих 370 предстали перед парижским судом. Были суды и в провинции. Но сроки совсем не «болотные» — от пары месяцев условно до года реальной тюрьмы. Притом что здесь, в отличие от Болотной, действительно есть за что судить.

«Я думаю о полиции, о пожарных, которые работали без отдыха. И выражаю глубокое уважение муниципальным служащим, которые со вчерашней ночи все восстанавливают и чистят, — написала мэр Парижа Анн Идальго в своей колонке для Parisien. —

Я видела, что и в провинции многие города пострадали, и я солидарна с их мэрами. Было проявлено невероятное насилие. Такого не было с мая 68-го».

Глава МВД, отчитываясь во вторник перед сенатом, ожидаемо не признал ошибок и так же ожидаемо пообещал «усилить меры безопасности» во время митингов 8 декабря. Резервы изыскиваются повсюду: префект парижской полиции отменил назначенный на субботу футбольный матч «ПСЖ», чтобы «перебросить» 350 сотрудников со стадиона на обеспечение порядка во время митингов. Позже отменили и матч в Тулузе. В общем, власть явно не ждет, что в ближайшую субботу манифестанты выйдут на площади с цветами и (условными) белыми лентами.

Из зала сената глава МВД призвал «благоразумных участников» протеста не приходить в субботу в «места, где, как мы знаем, царило напряжение». То есть, в первую очередь, на Елисейские поля. И попросил участников традиционного, давно уже запланированного, экологического «марша за климат» отменить мероприятие. Те, правда, решили все равно идти.

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Не повезло бесхозным братьям меньшим: ежегодную ярмарку Noёl des Animaux («Рождество для животных»), которая должна была пройти на площади Республики, «отменили по соображениям безопасности». В прошлом году на ярмарке свой дом обрели 500 собак и кошек.

Что касается политических животных, то они на фоне протестов, конечно, оживились. В понедельник лидеров парламентских партий принял премьер-министр Эдуар Филипп; во вторник лидеры выразили «глубокое разочарование» теми мерами, что премьер предложил для «снижения социальной напряженности». Разочаровались даже социалисты, которые вот только-только отошли от власти.

Объявленные Филиппом уступки — шестимесячный мораторий на рост «углеродного налога» и на ужесточение технических мер контроля автомобилей, обещание сделать так, что «этой зимой цены на газ и электричество не вырастут» — были признаны «недостаточными и запоздавшими». Не убедило оппозицию — которую «желтые жилеты» пока ни о чем, вроде бы, не спрашивают — и предложение провести с 15 декабря по 1 марта «консультации» «власти и общества» по выработке «новой социально-экономической модели» — с учетом необходимости борьбы за экологически чистое будущее.

Всемирным флагманом этой борьбы, напомню, объявил себя Эмманюэль Макрон, провозгласивший слоган «Make our planet great again!» в ответ на выход США из Парижского соглашения по климату. Чтобы бросить на борьбу миллиарды евро, нужен был в том числе «углеродный налог», который в итоге переполнил «чашу народного терпения», хотя решение о нем было принято еще до избрания Макрона.

Макрон, надо признаться, до недавнего времени в эту чашу не заглядывал, считая, что сначала нужно помочь богатым, а уж затем они «вытащат за собой» бедных. Макрон и сейчас продолжает так считать. Во всяком случае в среду вечером на совете министров он исключил возможность восстановления «налога на богатство» (ISF) — а это одно из принципиальных требований «желтых жилетов».

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«В обмен» (хоть это, конечно, и не было подано так) Макрон продлил мораторий на рост углеродного налога — с 6 месяцев до 1 года.

Рационально отмена ISF — верное решение, потому что при налогах в три четверти от дохода инвесторы бегут из страны (вспомните хоть Депардье), но кто сказал, что у протестующих рацио должно возобладать над выстраданным желанием еще раз поджечь Елисейские Поля и окрестности, средоточье «неправедного богатства»?

В среду депутаты Нацсобрания, в котором у Макрона большинство, стоя аплодировали «мужеству сотрудников правопорядка». Как будто на бой провожали.