Прекратить, но не разорвать

3 декабря президент Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о прекращении действия Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерством с Российской Федерацией. В четверг 6 декабря депутаты рассмотрели это предложение, а также два альтернативных проекта. И 277 голосами «за» поддержали законотворческую инициативу главы государства.

Напомню: очередной срок действия Большого договора ограничен 1 апреля 2019 года. После чего, если ни у одной из сторон не было бы возражений, документ автоматически мог пролонгироваться еще на десятилетие. В сентябре президент Украины выполнил предусмотренную процедуру: издал соответствующий указ, а МИД направил во внешнеполитическое ведомство Российской Федерации соответствующую ноту — пролонгация не состоится. Ответа официальный Киев до сих пор не получил.

Нынешний же законопроект, превращаясь в закон, подписанный главой государства, означает: дружбу, партнерство и стратегическое сотрудничество с Россией Украина прекращает с 1 апреля. Собственно, военное положение, введенное в ряде регионов страны в ответ на «морской» акт российской агрессии, и дружба — понятия взаимоисключающие…

«Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70-й Венской конвенции о праве международных договоров», — говорится в пояснительной записке. Там же указано: «По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора».

Президентский вариант закона представлял в Раде Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел. Ни глава МИДа Павел Климкин, ни президент Порошенко в Раду не пришли, чем вызвали возмущение большинства в зале.

«Нам отводят роль кнопкодавов! Нам предлагают поучаствовать в избирательной кампании Петра Порошенко, чтобы он приписал себе очередную заслугу!

Еще в 2015 году следовало разорвать договор и все двусторонние отношения со страной-агрессором», — обращались представители национально-демократической оппозиции к телекамерам (заседание Рады, как обычно, транслировалось в прямом эфире).

Несколько потенциальных кандидатов в президенты чувствовали, что их крупно переиграли: «Люди должны знать: двусторонние отношения Украины и России до сих пор регулирует более 400 соглашений. Требуем полностью прекратить торговые отношения, разорвать дипломатические, закрыть границы! Мы давно предлагали так сделать, архивы не горят! Но что отвечали нам президент и МИД? Что тогда Россия откажется признавать государственную границу с Украиной, что мы не сможем использовать многие юридические механизмы для освобождения пленных. А теперь, оказывается, ничто ничему не помешает!»

Представители оппозиционного крыла, выросшего из «Партии регионов», привычно пугали последствиями и обещали все вернуть — вот только дайте стать властью.

«В историю войдет каждый депутат, который нажмет кнопку «за»! Потому что не просто президент, а главнокомандующий внес такой законопроект в момент опасности, нависшей над страной!» — брали слово ораторы от фракции Блока Петра Порошенко.

Альтернативные законопроекты, представленные Андреем Ильенко, мажоритарщиком и членом непарламентской партии «Свобода», и Игорем Луценко из фракции «Батьківщина», коренных отличий от документа авторства Петра Порошенко не имели. Кроме степени резкости формулировок — не «прекращение», а « немедленный разрыв» отношений, и ряда предложений, выходящих за рамки конкретного вопроса.

Глава профильного комитета Анна Гопко также выступила на стороне президентской инициативы, подчеркнув: договор прекращает действие с 1 апреля, но не разрывается досрочно, чтобы у России не появилась возможность сказать, что, мол, «мы не признаем односторонних решений!»

«Ждем от МИДа ревизии всей правовой базы с Российской Федерацией. Важно донести Европе и миру: мы должны готовиться к полномасштабному российскому вторжению, — предупредила Гопко. — Они не остановятся. Россия никогда не признает права на свободное существование Украины. И еще: Министерство иностранных дел, не расшаркивайтесь при составлении нот с «уважаемыми»! Да, нормы дипломатической практики диктуют консервативность, но нормы надо менять, когда убивают наших граждан».

Потому добиться при голосовании единства Раде оказалось несложно.