Армения выбрала революцию

На внеочередных парламентских выборах блок сторонников пришедшего к власти в ходе революции премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» выиграл с внушительным отрывом — 70,43% голосов. Республиканская партия, правившая страной десять лет, в Национальное собрание не прошла. Хитрый маневр Пашиняна сработал: его сторонники наконец легально будут заседать в парламенте.

Никол Пашинян с женой Анной Акопян дома следят в онлайн режиме за подсчетом голосов. Фото: соцсети

Напомним, депутаты избрали Пашиняна премьер-министром в мае 2018 года под напором общественности: большинство членов парламента являлись его непримиримыми политическими оппонентами. В первую очередь новоиспеченный премьер переформировал и омолодил министерства и состав правительства (самому старшему министру — сорок лет). Однако возник парадокс: власть Пашинян получил, но парламент все равно оставался под контролем республиканцев, которые блокировали все предложения народного премьера. До официальных перевыборов оставалось еще 4 года. Тогда Пашинян воспользовался лазейкой в конституции: добровольно ушел в отставку, чтобы добиться самороспуска парламента.

Пока население еще испытывало постреволюционную эйфорию, он поспешил конвертировать поддержку в голоса.

Предвыборная кампания была стремительна — всего две недели. На места в парламенте претендовали 2 блока и 9 партий. Несмотря на такое разнообразие политических сил, медийная борьба велась лишь между двумя из них. Это было логичное продолжение противостояния команды Пашиняна и республиканцев. Республиканцы сразу заявили, что общение напрямую с избирателями не кажется им эффективным способом. В это время Пашинян, как истинный народный кандидат, ездил по стране и лично общался с народом.

В своей кампании республиканцы сделали ставку на самоиронию. Сторонник Пашиняна мэр Еревана Айк Марутян заявлял, что страна разделилась на две силы: белую — ту, что совершила революцию, и черную. Республиканцы построили на этой игре кампанию, оформив предвыборные агитки в траурных черно-белых тонах. Их главный лозунг: «Если ты озабочен, голосуй за РПА».

Предложить партии было нечего, удили избирателей на страхи: призывали голосовать за республиканцев всех, кто против ЛГБТ (табуированная тема для консервативных армян) и коррупции.

Впервые за многие годы были проведены предвыборные дебаты с участием первых лиц партийных списков. В прямом эфире их смотрела вся страна.

Распределение сил в парламенте могло бы быть иным, если бы прошлый состав Национального собрания принял поправки в Избирательный кодекс, предложенные специальной комиссией. Основная цель поправок — уход от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной. Однако республиканское большинство выступило «против». Если бы республиканцы были дальновиднее, проголосовать «за» было бы в их интересах. В поправках, в том числе, снижался и порог для прохождения в парламент — и сейчас представители РПА могли бы рассчитывать на места в парламенте.

Кто еще прошел в парламент, кроме «Моего шага»?

«Процветающая Армения» — вполне конъюнктурная партия бизнесмена Гагика Царукяна, которая легко меняет свое направление и взгляды в зависимости от ситуации, но имеет поддержку жителей регионов и деревень.

— вполне конъюнктурная партия бизнесмена Гагика Царукяна, которая легко меняет свое направление и взгляды в зависимости от ситуации, но имеет поддержку жителей регионов и деревень. Третья партия — «Светлая Армения», в ней много представителей креативного класса с либерально-демократическими взглядами, которые представляют Армению частью западного мира, выступают за европейскую модель государства.

Согласно результатам голосования, места в парламенте распределятся так: 88 мандатов получит блок «Мой шаг» Пашиняна, «Процветающая Армения» займет 26 мест, а «Светлая Армения» — 18.

По закону, если одна из сил получает две трети голосов, то число депутатов будет увеличено — пока оппозиция основной партии не займет одну треть.

Поэтому состав Национального собрания будет расширен до 132 мест.

Явка на выборах составила 48,63%, по поводу чего многие уже высказались: мол, парламент не представляет интересы большинства. Феномен такой явки объясняет Рубен Меграбян, политолог, эксперт Армянского института международных отношений и безопасности: «Вызывает вопросы, как формировались списки, в которые вошло 2,5 миллиона избирателей. Списки не пересматривались с прошлых выборов, раньше их специально раздували, чтобы обслуживать стремящуюся к самовоспроизводству нелегитимную власть. В списках много уехавших из страны. Нормальной переписи населения в стране не проводилось. Это должно стать первоочередной задачей новой власти».

Надо отметить, что поздравлений с победой из Кремля Пашинян так и не дождался. Возможно, это связано с арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна, которого связывает с Владимиром Путиным многолетняя дружба.

Роберт Кочарян. Фото: РИА Новости

Арестовали Кочаряна накануне выборов по обвинению в попытке свержения конституционного строя в 2008 году. Преследование бывших представителей власти сейчас стали обыденным делом: уголовные дела заведены против генерала Манвела Григоряна, бывшего мэра Еревана Тарона Маргаряна, племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Во время выборов Кочарян уже находился в изоляторе, он единственный среди заключенных отказался голосовать.

Уже после выборов, Пашинян заявил, что революция не окончена, пока экономика страны по-прежнему слаба. Экономику новые власти собираются поднимать «не путем поощрения бедности, как при прошлой власти, а путем поощрения труда». После революции многие монополии ликвидированы, теперь началась борьба с коррупцией.