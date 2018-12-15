Киев наступает в Брюсселе

Если в центре внимания саммита Евросоюза, проходившего в четверг и пятницу в Брюсселе, была по случаю трений с «брекситом» Тереза Мэй, то второе место занял Петр Порошенко. Он успел побывать также в штаб-квартире НАТО.

Накануне почву готовил его министр иностранных дел Павел Климкин на переговорах с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. В Страсбурге на пленарной сессии Европарламента под овацию депутатов состоялось вручение премии имени академика Сахарова украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, сидящему в российской тюрьме. Ассамблея ЕС приняла 433 голосами против 105 при 30 воздержавшихся резолюцию, представляющую вмешательство России причиной страданий и бед Украины, вставшей пять лет назад на европейский путь.

На фоне керченского инцидента и пятой годовщины майдана все 28 стран ЕС на уровне глав государств и правительств заявили о солидарности с Украиной и назвали действия России недопустимыми.

Все. Даже те, которые были за смягчение санкций против России. Даже Венгрия, у которой трения с Украиной.

Порошенко признался: у него до сих пор были некоторые сомнения, но саммит снял их, подтвердив единую позицию стран ЕС.

Европейский совет в своем постановлении выразил «крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией». Он подтвердил приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и «политике ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма». Европейские лидеры считают, что «нет оправдания применению военной силы Россией», требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков и возвращения захваченных судов. Они требуют также свободного прохода всех судов через Керченский пролив. ЕС готов принять меры поддержки пострадавших районов Украины.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон как члены «нормандского формата» рассказали коллегам о состоянии выполнения Минских соглашений. На основании этой информации Евросовет решил продлить экономические санкции против России, «поскольку никакого прогресса не достигнуто».

Вопреки прогнозам, он не ввел новых санкций. Но Порошенко передал руководителям ЕС и НАТО на предмет возможных персональных санкций список лиц, причастных к захвату украинских военных моряков. В нем — сотрудники ФСБ России, судьи, прокуроры. Такая мера вполне возможна.

Резолюция Европарламента требует прекратить прокладку газопровода «Северный поток – 2». В постановлении саммита, принятом консенсусом, этого требования нет. Тем более, радикальных меры, вроде запрета на заходы российских судов в порты ЕС. Но Евросовет оставляет за собой право принимать против России новые меры по обстановке.

В резолюции Европарламента отмечается, что проводимые Киевом реформы сопровождались резким повышением цен и социальными издержками, судебная система остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой, есть проблемы олигархической власти, медленно идет децентрализация. Но как депутаты, так и Еврокомиссия достаточно высоко оценили реформаторскую деятельность украинских властей.

Зампред ЕК Валдис Домбровскис на встрече с Порошенко сказал, что за минувшие пять лет Украина провела более глубокие реформы, чем за 20 лет до майдана. На прошлой неделе ЕС выделил ей 500 млн. евро макрофинансовой помощи — первый транш программы стоимостью в 1 млрд. евро. Киев выполнил все шесть условий для этого. Помощь призвана помочь борьбе с коррупцией, реформе управления корпоративным сектором, улучшению управления государственными финансами, способствует стабилизации экономики и укреплению доверия инвесторов. Совет ЕС предоставил в четверг гуманитарную помощь Донбассу в 4 млн. евро.

В НАТО Порошенко получил политическую поддержку, обещания помощи в реформировании и модернизации армии, на что пойдут 40 млн. евро из целевых фондов. Генсек Столтенберг так же, как и лидеры ЕС, потребовал у России немедленного освобождения захваченных в результате керченского инцидента украинских моряков и возвращения судов, обеспечения свободы судоходства, включая свободный доступ к украинским портам на Азовском море. НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе.

Это все, что может НАТО как организация. Ни о каком военном вмешательстве не может быть и речи. НАТО как оборонный альянс применить статью 5 своего устава только для коллективной обороны своих членов. Генсек обещал, что в перспективе двери НАТО открыты для Украины и альянс поможет ей в подготовке к этому.

Предрождественский украинский десант в Брюсселе продолжается. Понедельник — тоже «украинский день». Совет ассоциации Украина-ЕС рассмотрит состояние двусторонних отношений в рамках Восточного партнерства и Европейской политики соседства. Делегации возглавят Федерика Могерини и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Совет ассоциации будет заниматься экономическими вопросами, в том числе развитием бизнеса и инвестиционным климатом, расширением двусторонней торговли.