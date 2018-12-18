Живодеры на президентском совете

Дрессировщик Эдгард Запашный на президентском совете по культуре донес на бизнесмена Михаила Гуцериева. Вина последнего, по версии Запашного, заключается в том, что он строит в Сколково площадку для Cirque du Soleil, всемирно известной канадской цирковой компании. По мнению патриотически настроенного Запашного, появление зарубежного цирка в России «неприемлемо» и негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте. Год назад тема уже поднималась на заседании Общественного совета при Минкульте. Глава совета Павел Пожигайло заявил, что важно сохранять отечественную цирковую школу, которая проигрывает канадским конкурентам из-за их огромных бюджетов. На этот раз президент Путин отреагировал на жалобу Запашного и пообещал разобраться с ситуацией.

Представители Cirque du Soleil заявили, что имеют в России собственную гастрольную программу, но не заинтересованы ни в постоянной площадке, ни тем более в открытии в России собственной школы — такие слухи тоже появились. В Сколково же должен появиться современный зал для представлений, который сможет принимать разные шоу, в том числе цирковые представления. Михаил Гуцериев, в свою очередь, пообещал, что подаст на Запашного в суд за клевету.

На первый взгляд, это очередная история про спасение «отечественной культуры» за счет бюджетных вливаний. В том же ряду, что и, например, лелеемая министром Мединским идея квот на иностранные фильмы в российских кинотеатрах. Нет особых сомнений в том, что дрессировщик Запашный, атаковав конкурентов хитрым административным маневром, в конечном счете рассчитывал если не на уничтожение построек в Сколково, то хотя бы на новые субсидии. Характерен для нашей нынешний ситуации и метод действий Запашного.

Вместо того чтобы привлекать новых зрителей современным представлениями, он пожаловался президенту.

Проект концертного зала Amfion Михаила Гуцериева. Amfion.info

Но в действительности конфликт между Запашным и Cirque du Soleil намного глубже. Он лежит в сфере этики и вообще фундаментальных философских представлений о мире. Канадская компания никогда не могла бы провести с Запашным общего шоу, потому что принципиально отказалась от использования в цирке животных. Соблюдать строгую дисциплину актера или даже рисковать собой, как канатоходцы и акробаты, могут люди, сознательно выбравшие для себя эту профессию. Использование животных в представлениях неизбежно связано с насилием над ними. За кулисами цирка у Запашных мы нашли бы пыточную камеру.

Существует достаточное число свидетельств о том, как дрессировщикам в реальности удается выводить зверей, особенно крупных хищников, на которых специализируются Запашные, на арену. Как животных заставляют прыгать в горящие кольца и делать другие стандартные трюки, связанные с ломкой базовых инстинктов — самосохранения, чувства безопасности.

Единственный метод дрессировки — это подавление инстинктов через боль. Орудием «отечественного цирка» в версии Запашных является кнут и электрошокер.

Именно эти ценности «отечественной цирковой школы» хотят защищать в Минкульте. Именно «традиционное право» на насилие над животными отстаивает Запашный, требуя ограничить конкуренцию со стороны канадского цирка.

Эдгард Запашный. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Философ Питер Сингер, интервью с которым недавно было опубликовано «Новой», объясняет, что, поскольку животные тоже могут страдать, мы должны распространять на них наши этические системы. Утверждение, что только человеческие страдания являются проблемой, невозможно доказывать. Общая установка на гуманизацию, характерная для мира последних десятилетий, требует, чтобы мы учились эмпатии. Принципы канадского цирка утверждают, что аморально пытать живых существ для развлечения публики. Более того, публика, которая ходит на такие представления, является соучастницей Запашных.

И если наши налоги идут на поддержку цирка дрессировщиков, нас тоже — без нашего согласия — записывают в живодеров.

Так что отечественной цирковой школе, которая взывает к нечестной конкуренции со стороны иностранцев, сначала стоило бы отложить в сторону электрошокер. Тогда мы могли бы спокойно обсудить, нужен ли нам Cirque du Soleil. У которого, получается, в любом случае есть чему поучиться — и не в смысле организации шоу, а в нравственном отношении. На президентском совете по культуре заочно столкнулись две идеологии: насилия и подчинения, с одной стороны, и партнерства с миром — с другой. И Запашные в конце концов проиграют этот спор, о чем они сами прекрасно осведомлены.