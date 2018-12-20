В поисках потерянных глушилок

Не успел сенатор Клишас закончить свое законотворчество, посвященное «суверенному интернету» и призванное самоизолировать Россию от цифрового мира, как на новый цензурный заход пошли чиновники Роскомнадзора. О планах ведомства рассказала BBC: по данным издания, Жаров и компания будут просить 20 млрд рублей на установку спецоборудования на сетях российских провайдеров. Это оборудование должно научиться в режиме реального времени исследовать данные, которые передаются через Сеть. С его помощью, по данным журналистов, Роскомнадзор надеется отомстить Павлу Дурову и все-таки отключить на территории России юридически запрещенный уже больше полугода, но прекрасно работающий мессенджер Telegram. Уже в течение полугода Роскомнадзор проводил тестирование возможностей нового оборудования — сначала в подмосковном Реутове, затем в более крупном городе в Поволжье.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Ясно, что перед нами не просто инициативы снизу, а декларация корпоративных задач цензоров, курируемых спецслужбами, на 2019 год. Вкратце планы таковы: показательно наказать Дурова, запугать все остальные крупные сервисы его примером, добиться тотальной лояльности от российских частных площадок, особенно от «Яндекса», сохранявшего до сих пор определенную дистанцию от государственных инициатив. И в итоге склонить крупных западных игроков, Facebook, Google и Apple к переговорам по образцу тех, что навязаны им китайским правительством: «Играете по правилам нашей политической цензуры или уходите с национального рынка».

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Технология, которую может использовать Роскомнадзор, давно известна — это DPI, анализ работы которого представлен в комментарии Михаила Климарева. В качестве ориентира называется Китай, где цензура в интернете — это целая отрасль национальной экономики. В 2019 году

Россия, в которой, как известно, нет денег, например, для пенсионеров, начнет закачивать дополнительные миллиарды в технологии по ограничению доступа граждан к информации.

На это деньги предсказуемо есть — ведь самое страшное, что может случиться с авторитарным режимом, — это граждане без денег, но с информацией.

В ходе первых маневров в войне за Telegram именно DPI называлась в качестве той технологии, отсутствие которой приведет к поражению Роскомнадзора. С тех пор прошло уже много времени, и сейчас складывается ощущение, что второй прорыв Жарова снова запаздывает. К частичному внедрению DPI на российских сетях морально готовы уже год, а для Дурова борьба с новыми ограничениями стала бы лишь продолжением той рекламной кампании, которую устроили ему российские цензоры: мол, «один бизнесмен, выходец из России, против всех сил тьмы». Впрочем, Дуров в последнее время не делает громких заявлений и на митинги людей не зовет.

Ключевой вопрос, касающийся DPI, лежит скорее в социальной, чем в технологической плоскости. Если Telegram и другие «преступные» сервисы окажутся недоступными «из коробки», то есть если для их использования потребуются специальные знания и дополнительная настройка устройств, то какая часть аудитории будет удержана запрещенными сервисами? Оптимисты говорят, что «народ» все равно пользуется WhatsApp, к которому — до завершения показательной расправы над Telegram — власти не выдвигали никаких официальных претензий. То есть в Telegram будто бы по умолчанию собрались самые продвинутые пользователи, которых Жаров в последний год исключительно веселит и для которых жонглировать протоколами или использовать коммерческие VPN не проблема.

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Но китайская практика доказывает скорее обратное: хотя «заблокировать все» в Китае не удалось, несмотря на десятилетия усилий и астрономические траты, подавляющее большинство граждан страны запрещенными сайтами не пользуется. Да, есть оппозиционно настроенная интеллигенция, которая читает «Википедию» на английском и держит киберфигу в кармане, но на реальную социальную ситуацию в стране «дыры в великом файрволле» оказывают минимальное влияние. Нужно сделать так, чтобы 99% граждан на нехорошие страницы в Сети не ходили, и этого будет достаточно. Чисто технологическими средствами, соответственно, информационную блокаду, которую готовят нам силовики, не пробить — потребуется просвещение.

К тому же в отличие от прагматичных китайцев, наши власти в теории могут пойти и на вариант с отключением интернета. То есть выкинуть Россию из современной экономики ради стабильности и цензуры.

После всего, что случилось с нами за последние пять лет, исключать нельзя ничего.

Больше всего в этой истории, пожалуй, поражает, полное бесстыдство цензоров, которые даже не пытаются притворяться. Сайт Навального, посвященный «умному голосованию», заблокировали за то, что на нем стояли счетчики «Яндекса» и Google — как и на любом другом сайте в интернете. В Роскомнадзоре пояснили, что счетчики были неправильно оформлены и поэтому нарушали закон о персональных данных. Это вопиющая бессмыслица.

Конечно, остается только посочувствовать российским начальникам, которым приходится жить в таком невыносимом месте, как современный мир. Ведь как удобно было бы, если бы никакого интернета вообще не было. Мы бы тогда почти мгновенно вернулись в Советский Союз, с его глушилками и длинноволновыми приемниками.