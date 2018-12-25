Лосяш-огнеборец

«Greenpeace Россия», «Авиалесоохрана», МЧС и региональные группы добровольных лесных пожарных объявили о создании необычного пропагандистского проекта — в хорошем смысле этого слова. На краундфандинговой платформе будет организован сбор денег на съемки агитационного и одновременно анимационного материала. Это будут специальные серии мультфильмов «Фиксики» и «Смешарики», герои которых расскажут детям об опасности лесных пожаров и о том, как себя вести, если пожар все-таки случился. Выпускать мультфильмы будут студии «Аэроплан» и «Петербург». Запуск проекта намечен на 2019 год.

«Девять из десяти лесных пожаров происходят по вине человека. Пока мы не изменим свое поведение [в лесу], люди будут относиться к нему небрежно, — говорит «Новой» пресс-секретарь «Greenpeace Россия» Андрей Аллахвердов. — Поскольку основы закладываются в детстве, мы решили обратиться к мультфильмам. Дети их смотрят, для детей те же Фиксики, те же Смешарики — являются некоторым авторитетом».

Проект решили запустить именно сейчас, поскольку «когда пожароопасный сезон, уже поздно что-то делать, там тушить надо». «Торфяники и зимой горят, а такие крупные лесные пожары — это, конечно, больше летом, — объясняет Аллахвердов. — Мы очень давно работаем и пришли к выводу, что просто тушить пожар — неэффективно. Это борьба с симптомами, а не с причиной. А причина заключается как раз в том, что люди все равно поджигают леса. Многие делают это не со зла, а как раз потому, что просто не знают, как себя вести».

Финансироваться проект по созданию мультсериалов будет через краудфандинговую платформу Planeta.ru. Сбор денег был запущен 3 декабря. По данным платформы, он закончится 1 января 2019 года, однако при необходимости будет продлен. На запуск проекта нужно собрать пять миллионов рублей, и пока до этого очень и очень далеко.

По словам Аллахвердова, к сбору средств на этой платформе организации, занимающиеся борьбой с лесными пожарами, прибегают не в первый раз – пожертвования собирали и раньше, с 2015 года.

Координатор работы по Северо-Западному региону Общества добровольных лесных пожарных, которое занимается борьбой с лесными пожарами на Ладоге, Наталья Максимова, — тоже позитивно относится к идее создания мультфильмов о лесных пожарах.

«Я думаю, что для того возраста, в котором дети смотрят мультфильмы и в них верят, это действительно самая-самая подходящая форма», — сказала она.

По словам Максимовой, в перспективе было бы хорошо сделать отдельный мультсериал – пусть и с теми же персонажами, — в котором о лесных пожарах будет рассказываться уже старшим дошкольникам и младшим школьникам.

Разумеется, работа по профилактике лесных пожаров ведется не только на мультипликационном поле. По словам Максимовой, группы добровольцев проводят занятия в школах, детских лагерях, участвуют в различных фестивалях, проводят встречи с педагогами, с которыми делятся различными методиками про то, как рассказывать про лесные пожары в школах. «В каком-то смысле такая работа даже более важна, чем тушение пожаров.

Тушение позволяет спасти то, что уже сейчас горит, а профилактическая работа позволяет помочь не загореться очень многому в будущем», — говорит Максимова.

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Координатор волонтеров Общества добровольных лесных пожарных Юлия Захарова на примере своей дочки видит то, что мультфильмы «не формируют правильных привычек сами по себе».

«Но если мы сталкиваемся с ситуацией, разобранной в «Фиксиках» (например, что нельзя металлические предметы ставить в микроволновку), то мои объяснения ложатся на уже подготовленную почву, и ребенок легче с ними соглашается», — объясняет Захарова.

Руководитель лесного отдела «Greenpeace Россия» Алексей Ярошенко говорит, что система, учитывающая все лесные пожары вне зависимости от категории земель, показала, что их общая площадь составила 15,4 миллиона гектаров за год, при этом собственно лесных земель из них — практически 10 миллионов гектаров (данные еще не окончательные). В разговоре с «Новой» Ярошенко добавляет, что в среднем площадь лесных пожаров увеличивается на 300 гектаров в год, но при этом запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы действительно позволил снизить количество подобных случаев, которые зачастую тоже приводят к лесным пожарам. Хотя запреты для взрослых совсем не отрицают того, что нужно работать и с детьми — против мультиков никто точно возражать не будет.

Добавим, что, по данным Greenpeace Россия, самым неблагополучным регионом в плане лесных пожаров в этом году стала Амурская область, на втором месте — Якутия.