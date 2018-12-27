Кино на каникулы

«Век Солженицына»

3 января

Режиссер Олеся Фокина

Фильм «Век Солженицына» — не привычный портрет классика, а, скорее, дискуссия, погружение в разноречивую эпоху, с хрустом ломавшую судьбы. Судьбы талантливых — с особенным сладострастием. Но с Солженицыным, глыбой, выдающимся мыслителем, система справиться не сумела.

Об эпохе рассказывают сам Александр Исаевич, его жена Наталья Дмитриевна, а также Искандер, Евгений Водолазкин и Зоя Томашевская.

«От рабства к свободе»

4 января

Режиссер Аркадий Коган

История советских отказников через призму биографии председателя Еврейского агентства «Сохнут» Натана Щаранского. В 1977 году Щаранского арестовали по обвинению в шпионаже в пользу США, измене Родине и антисоветской агитации. На протяжении 9 лет его жена — скромная, избегавшая кинокамер девушка — добивалась освобождения политзаключенного.

Фильм Когана — своего рода машина времени: уносимся в советскую эпоху с ее необъяснимыми устоями, чувством страха, незащищенностью перед системой. Особенно если ты «инвалид пятой группы».

«Коля как зеркало русской революции»

6 января

Режиссер Александр Зубовленко

Зубовленко своего героя словно выхватил из толпы демонстрантов. Его Коля идет в революцию с только что одолженным флагом России. Тут же папа звонит ему: «Никого не провоцируй!» «Я и не провоцирую», — отвечает улыбчивый Коля.

Он не слишком подкован с точки зрения идеологии. Совмещает несовместимое: правый радикализм и левый. Он мечтает: здорово было бы возглавить собственную политическую партию, движение «против всего плохого». Коля ради «всего хорошего» болтается по улицам, встречает знакомых и незнакомых. В его руках плюшевая уточка. Коля идет-шагает по Москве, болтает со случайными прохожими. Один из них назовет его «размазанным противоречием», рассмотрев едва ли не целое поколение. Он и есть «нигилист-отрицала», «размазанное противоречие», он в поиске. Молод, жизнерадостен, обаятелен. Прежде чем изменить мир, он хочет его рассмотреть.

«Наш новый президент»

8 января

Режиссер Максим Поздоровкин

Картина о Трампе снята сквозь призму российской медиакампании в поддержку американского президента. Не только политики, но и рядовые американцы были взволнованы «русским следом» в президентских выборах. Тем более что прозрачность превращается в уязвимость, а fake news берут плацдарм за плацдармом.

Фильм Максима Поздоровкина — сатирическое попурри из российских теленовостей, роликов YouTube и случайных видео, сделанных в останкинских коридорах.

«Миссия»

9 января

Режиссер Клавдия Бершадская

Бизнесмены из Украины едут в Кению помогать голодному племени Туркана. Здесь «богачи» едят два раза в день, обычные же дети и взрослые примерно раз в два-три дня. Герой фильма — Володя. Он с семьей поселился на землях первобытного племени, пытаясь сделать жизнь этих людей хоть немного легче. У него дети, жена красавица. К Володе приезжают друзья и знакомые с далеких земель бывшего СССР. Помогая финансами и регулярно нанося короткие визиты, благодетели чувствуют духовную сопричастность, относясь при этом к жизни местного народа как к небывалому аттракциону. И представьте себе, как «Червона рута» звучит в Африке. Свежо, весело. И драматично.

«Восточный фронт»

10 января

Режиссер Андрей Осипов

Киношные чиновники встретили эту картину в штыки. Рассказывает Виталий Манский: «Фильм, построенный на хронике Германии 1930–50-х, показывает, как менялось немецкое общество по мере его погружения в войну на Восточном фронте. В Министерстве культуры авторам сказали примерно следующее: «Эти аллюзии могут быть неправильно истолкованы, а мы поставлены над неразумными художниками и совсем уже неразумными зрителями, чтобы никаких двух толкований не допускать. И дабы наладить, так сказать, процесс коммуникации вашего творчества с нашим населением, мы вам пойдем навстречу. У нас для этого есть Военно-историческое общество, которое совершенно бесплатно, просто из любви к вам, искусству и зрителю напишет истолковывающий все это текст. Вы его положите на фильм, на том и порешим».

Автор принял условия министерства. Военно-историческое общество написало 32 страницы текста, которые Осипов и положил на фильм, показанный на главном российском фестивале документального кино (в Екатеринбурге) по версии Министерства культуры и Союза кинематографистов Михалкова. Там он назывался «Другая война». Мы, уважая право автора на высказывание, показываем оригинальную версию фильма.

«Детство, лето и война»

12 января

Режиссеры Александр Расторгуев, Максим Пахомов

Свой последний фильм режиссер Александр Расторгуев, убитый этим летом в ЦАР, снимал в поселке Белая Калитва под Ростовом-на-Дону. Это кино о мальчишках-кадетах, которые каждый день проживают с напоминанием о войне и врагах. Таскают автоматы, стреляют. Восстановление памятников советским солдатам заканчивается молебном и казачьими песнопениями. Прямо здесь детей учат родину любить: «У нас молодежь деградирует, а по плану Даллеса нам подменяют ценности, это однополые браки, музыка, кока-кола». И дальше про казачьи ценности и выправку. Потом гимн и «Отче наш». Еще будет черная овца, снова и снова пытающаяся сбежать с привязи. Напрасно. От смерти не убежишь.

EPA

Остров свободы

Режиссер и продюсер Виталий Манский — человек года, по версии «Новой»

Одно из самых важных событий года — независимый кинофестиваль «Артдокфест» — прошел с успехом, несмотря на отлучение от госфинансирования, запретительные препоны и законодательную ретушь, прежде всего благодаря усилиям его президента Виталия Манского. Ему продуманно и последовательно мешают, а он продолжает снимать, организовывать фестивали и премии, участвовать в крупнейших смотрах мира.

Его работы демонстрировались более чем на 500 кинофестивалях: в Каннах, Сан-Себастьяно, Роттердаме, Берлине, Амстердаме, Сан-Франциско, Мюнхене… Манский не просто документирует реальность. О чем бы он ни рассказывал: о мифологии умирающей русской деревни («Благодать»), о символической мумии («Тело Ленина»), о фантасмагории будней в закрытой Северной Корее («В лучах восходящего солнца»), об уходящей натуре Острова свободы, которой больше не будет («Родина или смерть»), о своих, ставших чужими («Родные»), об операции «Преемник» («Свидетели Путина») — он снимает кино как личное высказывание. Не объясняет, как жить, а всматривается в сложный мир вокруг. Задает вопросы. В первую очередь, себе.

Если спросить Манского, что дает силы его профессиональному и человеческому упорству идти против течения, он искренне удивится: «Мне кажется, я как раз не иду против течения. Просто у нас перекрыли запрудами нормальное движение воды. Вот она и скапливается. Я не знаю, может быть, это было для чего-то нужно? Но если не прорвать эту плотину с застоявшейся водой, она затопит все вокруг. Для меня очевидна необходимость прорыва плотины. Рано или поздно это случится».