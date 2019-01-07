«Такой же взрыв был в Ижевске. И никто не сомневался в причинах»

Спустя неделю после трагедии на проспекте Карла Маркса, Магнитогорск продолжает жить слухами. 31 декабря — обрушение подъезда дома, унесшее жизни 39 человек, 1 января — взрыв маршрутной «Газели» с тремя погибшими. В обоих случаях основная версия следствия — газ: в доме произошла вспышка газа, а «Газель» ездила на метане, и у нее взорвались газовые баллоны. Однако параллельно существует и другая, неопровергнутая, версия о теракте: якобы дом могли взорвать террористы, а «Газель» взорвалась в ходе операции по их задержанию. Связаны ли события между собой? Кто вообще находился в маршрутке? Ответов на эти вопросы нет.

Отсутствие официальной информации порождает новые домыслы. Один из широко обсуждаемых вопросов: мог ли целый подъезд обрушиться из-за взрыва газа в одной квартире? Скептики утверждают, что для этого газ должен был заполнить хотя бы несколько этажей в подъезде. И приходят к выводу: значит, террористы. А если дом подорвали террористы, то и в «Газели» убиты они.

Корреспондент «Новой газеты» поговорил с газовиками и сотрудниками управляющей компании, которая обслуживала дом на Карла Маркса. А также вышел на коллег владельца взорвавшейся «Газели». Их ответы помогают внести в магнитогорские события минимальную ясность.

«Это вполне мог быть газ»

31 декабря, спустя несколько часов после обрушения подъезда в доме на Карла Маркса, силовики провели выемки документов в управляющей компании «Трест жилищного хозяйства Магнитогорска» («ТЖХ Магнитогорска») и в местном филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Управляющая компания «ТЖХ Магнитогорска» обслуживала пострадавший дом, а структура «Газпрома» отвечала за внутридомовое газовое оборудование.

Выйти на представителей управляющей компании пытаюсь два дня: ее офис оказывается закрыт, хотя внутри горит свет. На звонки никто не отвечает. В штабе ЧС (развернут в городе сразу после взрыва в доме) мне рекомендуют обратиться в жилищно-эксплуатационный участок № 28.

В участке суета. Растерянно бродят жильцы пострадавшего дома, пытаясь узнать, когда восстановят горячее водоснабжение и заменят треснувшие окна. Снуют туда-сюда рабочие.

Начальник участка, женщина лет сорока, отказывается представляться (в открытых источниках указано, что начальником является Тамара Ставицкая. — И. Ж.), но соглашается выслушать мои вопросы.

— Мог ли подъезд обрушиться из-за взрыва газа? — переспрашивает она. — Мы не полиция, пусть там отвечают. Для понимания скажу: у нас никогда не было жалоб на газ. В том году, летом, новый газопровод провели. И ни один житель из 626 квартир в этом доме ни разу не жаловался на запах газа.

Наш разговор прерывает зашедший в кабинет заместитель директора управляющей компании Геннадий Примак.

— Журналисты донимают, — показывает на меня начальник участка.

— Никаких комментариев, — отрезает Примак. — До свидания.

Волонтеры переносят пакеты с теплыми вещами. Вход в штаб помощи пострадавшим в обрушении дома 164/2 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В магнитогорском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск» также отвечают кратко.

— Безусловно, причиной взрыва мог быть бытовой газ. И подъезд из-за этого мог обрушиться, — говорит советник гендиректора АО Елена Маркова. — Но замечу, что опрессовка внутридомовых газовых сетей на Карла Маркса, 164, последний раз производилась в мае 2018 года, и это были работы, произведенные сверх минимальных требований. Они показали полное соответствие газовых сетей нормативам. Мы сейчас сотрудничаем со следствием и передаем следователям полную информацию.

Дежурящий у дома сотрудник городской газовой службы также подтверждает, что взрыв газа в одной квартире мог привести к обрушению всего подъезда.

— Это вполне мог быть газ, — говорит он. — Особенно если были какие-то неузаконенные перепланировки с повреждением несущих конструкций. Вспомните взрыв в Ижевске в 2017 году. Там тоже взорвался газ, тоже рухнул целый подъезд. И никто не сомневался в причинах. Другой вопрос, кто виноват во взрыве газа: сам работал на обходе квартир. Прекрасно знаю, что из ста жителей дверь газовщикам, которые пришли проверять утечки, откроют человек двадцать, не больше. К сожалению, действительно стало слишком много мошенников, которые приходят и навязывают платные услуги. За 2–3 тысячи поменять шланг, например. Каково? Вот люди и потеряли доверие к газовой службе. И потому контроля за газом нет.

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«Махмуд исчез за неделю до взрыва»

4 января «Московский комсомолец» опубликовал материал, в котором говорилось, что во взорвавшейся 1 января «Газели» мог ехать гражданин Узбекистана Махмуд с женой и ребенком 14–15 лет. 7 января telegram-канал Незыгарь со ссылкой на собственный источник назвал информацию «МК» фейком и авторской выдумкой.

Чтобы проверить, кто прав, я отправился на конечную остановку маршрутки № 31— АЗС «Шурави». «Газель», ездившая по этому маршруту, и взорвалась 1 января на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей имени «Газеты «Правда».

Приехавшая на конечную остановку маршрутка, сразу разворачивается и отправляется в рейс. Но некоторое время мы с водителем едем одни и успеваем поговорить.

Водитель — киргиз, представляется Калмуратом.

— Мы с Махмудом знакомы два года. И на «площади Курантов» действительно взорвалась его «Газель». Но вот был ли там сам Махмуд, или нет — мы не знаем. И в нашей конторе тоже не знают. Нас всех допрашивали [силовики] после взрыва. Спрашивали, когда последний раз его видели, вел ли он себя странно. Я последний раз видел Махмуда 24 декабря в 7 утра, когда мы получали путевые листы. После 24 декабря его не видел никто из наших.

— И с чем вы это связываете? — спрашиваю я.

— С тем, что он давно хотел уехать в Узбекистан. Только ему нужно было продать «Газель» и гараж. Видимо, продал и поехал.

— И не предупредил никого?

— У него не было близких друзей среди нас (водителей. — И. Ж.). Хотя мы все общаемся между собой. Он тоже общался, но не настолько близко, чтоб звонить и говорить, что поехал домой.

Другой водитель, Мурод, рассказал «Новой газете», что Махмуд едва ли мог ехать в маршрутке с семьей (как об этом писал «МК»), потому что был разведен. Эту информацию позже подтвердил еще один водитель.

— Насколько я знаю, ему и в Узбекистан нужно было поехать, чтобы жениться. У него была русская жена, но он хотел узбекскую. Махмуд, конечно, не террорист. Он строил планы дальше жить.

Дозвониться до владельца компании «Стрелец», которая осуществляет перевозки по маршруту № 31, «Новой газете» не удалось. Телефон Павла Ялинского оказался выключен. В разговоре с Ura.ru он заявил, что не может комментировать ситуацию.

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«Мы сомневаемся, что в доме можно жить»

Пока следствие и горожане решают, чем были вызваны взрывы, сами жители дома на Карла Маркса говорят, что боятся возвращаться в свои квартиры.

Жители соседних с обрушенным подъездом в Магнитогорске. Очередь за вещами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В штабе ЧС ко мне подходит житель 6-го подъезда Андрей Михайлицын. Его подъезд — соседний с обрушившимся.

— У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стенах. Трещины есть и в подъезде. — Андрей показывает фотографии. — Учитывая, что трещины появились в результате взрыва, жить я с ними опасаюсь. Однако на сайте администрации Магнитогорска висит объявление о том, что наш подъезд пригоден для проживания.

Объявление, о котором рассказал Михайлицын, действительно опубликовано на сайте мэрии:

«На основании справки экспертного заключения по диагностике многоквартирного жилого дома № 164 по проспекту Карла Маркса следует, что нахождение и проживание в квартирах, расположенных в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 безопасно. Не рекомендовано нахождение в квартирах подъездов №№ 5 и 6 на весь период разбора завалов и демонтажа аварийной секции многоквартирного дома».

— Я уже был на приеме у мэра. Он сказал, что пришлет в квартиру еще одну комиссию. Не знаю, что они решат: наверное, скажут замазать и все. Хотя там местами щели размером с палец.

Фото щелей в его квартире, присланное Андреем Михайлицыным

К Андрею присоединяется другой житель подъезда № 6 Сергей Балюх. Он обращает внимание, что к настоящему моменту не до конца разобраны завалы, а также не демонтирована часть стены обрушившегося подъезда.

— Как в таких условиях можно делать вывод, что с нашими стенами все в порядке? — удивляется он. — Безусловно, если к такому выводу комиссия придет после полного разбора завалов и полного обследования стен, мы согласимся жить в этом доме. Но сейчас мы сомневаемся, что в доме вообще можно жить.

Сергей Балюх.

На сайте Change.org уже более 4000 человек подписали петицию с просьбой снести дом на Карла Маркса. Автор петиции Алексей Соколов указывает, что люди боятся за свою безопасность. А кроме того, указывает, что теперь едва ли жильцы смогут продать свои квартиры хотя бы за половину их прежней стоимости.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников после встречи с жильцами заявил, что повреждения всех подъездов, кроме 7 и 8, носят косметический характер.