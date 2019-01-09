Не такой уж он и кровавый?

Развивается конфликт вокруг экономического саммита арабских стран, который состоится 19–20 января в Бейруте. Камень преткновения — вопрос о возможном участии в мероприятии президента Сирии Башара Асада.

Прошло семь лет с тех пор, как Лига арабских государств (ЛАГ) приостановила членство Сирии в этой организации в ответ на массовые репрессии внутри страны, которые в конечном итоге привели к гражданской войне. Таким образом арабские страны намеревались обуздать жестокость сирийского режима.

Решение об исключении Сирии из ЛАГ было почти единогласным — против голосовали только Ливан, Ирак и Алжир.

В ЛАГ сегодня входят 22 страны, в числе которых Саудовская Аравия, Катар и Эмираты. Лига — самый крупный коллективный игрок на мировом нефтяном рынке. В формальном смысле исключение Сирии из Лиги означало запрет на участие Дамаска в общих мероприятиях. На деле это лишало сирийский режим хотя бы декларируемой политической и моральной поддержки со стороны арабских соседей перед лицом остального мира. Некоторые страны — участницы ЛАГ разорвали с режимом Асада дипломатические отношения. Сирия стала изгоем.

Сегодня, по прошествии семи лет, некоторые арабские страны пересматривают свою позицию.

В декабре с официальным визитом в Дамаске побывал президент Судана Омар Аль-Башир, который буквально перед этим посетил Москву. Объединенные Арабские Эмираты в декабре прошлого года объявили о возобновлении работы своего посольства в Дамаске. Их примеру последовал Бахрейн. Это решение иллюстрирует внутренний разлад в арабском мире в оценке событий, происходящих в Сирии. ОАЭ сохраняют напряженные отношения с Саудовской Аравией, самым весомым партнером США в арабском мире. Вашингтон же продолжает претворять в жизнь политику изоляции в отношении Асада с целью заставить его пойти на передачу власти. У Саудовской Аравии в этом процессе — свои намерения: речь может идти, например, о сокращении влияния Ирана в Сирии. Но усиление саудовцев совсем не нравится их соседям.

Тем временем в Ливане продолжается острая дискуссия о том, приглашать ли президента Асада на предстоящий саммит. Проасадовский лагерь в ливанском правительстве, куда входит и министр иностранных дел Джубран Бассил, настаивает на участии сирийского лидера. Министр Бассил — лидер партии «Свободное патриотическое движение», входящей в альянс с проиранской партией «Хезболла». Иран снабжает ливанских братьев оружием и деньгами, а бойцы «Хезболлы» наряду с иранцами открыто участвуют в сирийской войне на стороне Башара Асада.

В свою очередь, ливанский премьер Харири и его союзники заявляют, что

«Хезболла» и режим Асада стоят за серией убийств, которые потрясли Ливан и унесли жизни политиков и журналистов,

включая отца нынешнего главы правительства, бывшего премьер-министра Рафика Харири, убитого в 2005 году. В 2009 году международный трибунал официально обвинил высокопоставленных командиров «Хезболлы» в планировании и осуществлении этого убийства, «Хезболла» отрицает обвинения.

На прошлой неделе эта организация опубликовала официальное заявление о том, что Сирию следует пригласить на саммит в Бейруте, поскольку это отвечает стратегическим интересам Ливана, тем более что и другие арабские государства восстанавливают связи с Сирией. «Ливан, будучи ближайшим соседом Сирии, должен возглавить усилия по восстановлению этой позитивной атмосферы», — говорится в заявлении. Саад Харири в ответ заявил, что прерогатива принятия решения о приглашении Асада принадлежит именно премьер-министру, а никак не министру иностранных дел.

После фактического разгрома оппозиции и ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.), после заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии, после возвращения практически всей территории республики под контроль режима (при поддержке России и Ирана) чаша весов условной легитимности вновь качнулась в сторону Асада. Очевидно, для большинства арабских соседей он уже не смотрится таким уж нерукопожатным лидером.