Цены разгоняются по коридору

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9 января вступил в силу новый тарифный коридор ОСАГО, утвержденный Центробанком. Предельные размеры базовых ставок расширились на 20% в обе стороны: теперь максимальные значения обозначены рамками от 2746 до 4942 рублей. Предыдущий коридор составлял от 3432 до 4118 рублей.

Также были изменены коэффициенты, влияющие на стоимость страхового полиса. Коэффициент «возраст–стаж» (КВС), который раньше содержал всего 4 категории водителей, теперь насчитывает 58 категорий. В зависимости от возраста (от 16 лет до 59 и старше) и стажа (от 0 до свыше 14) автомобилисту будет начисляться либо повышенный, либо пониженный коэффициент, причем минимальный будет составлять 0,93%, а максимальный — 1,87%.

Согласно данной логике, опытные и взрослые водители будут страховаться по пониженному коэффициенту, а молодые и без опыта вождения — по повышенному.

«Любой коэффициент сам по себе взят с потолка, — утверждает автомобильный эксперт Сергей Асланян. — Начинающий водитель опасен, поэтому у него повышенный коэффициент. С чего вы взяли? Статистику дайте. По вине начинающих водителей происходит от 7 до 12% ДТП в год. Значит, остальные 93% — это водители со стажем? С чего вы взяли, что именно эта категория начинающих водителей должна быть обложена большим косвенным налогом, которым, по сути, является ОСАГО?»

Изменения коснулись и коэффициента «бонус-малус» (КБМ), чей размер зависит от количества аварийных ситуаций у водителя: теперь его будут начислять только раз в год — 1 апреля.

Страховые компании обязаны назвать новые базовые тарифы в течение трех дней с 9 января: на сегодняшний день многие страховщики уже опубликовали свежие данные. Как сообщают «Ведомости», главные игроки рынка ОСАГО скорее увеличивают ставки, чем снижают их. Так, крупнейшая компания «АльфаСтрахование» повысила ставки на 70% территорий, где она присутствует, а максимальный рост ставки составил 38%. «Ренессанс страхование» и «Аско страхование» в разных регионах повысили ставки до 20%.

Ранее Банк России прогнозировал, что средняя цена страхового полиса не подорожает больше чем на 1,5%. Но эксперты уже высказывают опасения относительно возможного роста цен. ЦБ обещает наблюдать за изменением ставок страховых компаний.

Принятая регулятором мера объясняется стремлением либерализировать сферу автострахования через индивидуализацию стоимости полиса. В качестве другой причины называют убыточность отрасли: в 2017 году страховщики понесли убытки в 15 млрд рублей в сфере ОСАГО. Правда, в 2018 убыточность стала сильно снижаться и достигла 79,2% (в предыдущем года она составляла 119,9%).

«Закон об ОСАГО вступил в силу с 2002 года: на протяжении всего этого времени нам всегда говорят об убыточности, которая не позволяет им сводить концы с концами, — объясняет Сергей Асланян. — Это является главным оправданием для того, чтобы поднять цены. Убыточность записана в законе. Согласно закону об ОСАГО, убыточность должна составлять 77% в год».

Трактовать убыточность страховых компаний так же, как и в остальном бизнесе, нельзя: если любая другая компания с убытками в 77% должна была бы немедленно закрыться, то страховая компания признается убыточной при пересечении рубежа в 100%.

Убытки страховой компании составляют ее выплаты клиентам, рассказывает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов: «Допустим, убыточность страховщика составляет 60%. У вас в голове сразу возникает некая компания, которая получает убытки 60%: 100 рублей получили, 160 потратили. Ах какие бедные, несчастные. На самом деле убыточное страхование означает, что компания получила 100 рублей, а выплатила 60». В Европе ситуация, когда страховщики выплачивают больше 100% доходов своим клиентам, абсолютно нормальна, говорит эксперт.

При этом новая система тарифов автострахования декларируется Центробанком как шаг в сторону рыночного метода ценообразования на рынке автострахования.

— Мы должны понимать, что это эксперимент по попытке вывести ОСАГО в саморегулирующуюся плоскость без необходимости нерыночных методов регулирования, — считает Шкуматов. — Это на самом деле очень хорошо, потому что на текущий момент к регулятору ходят все — и автомобилисты, и страховщики. ЦБ это достало.

Если одни эксперты видят в реформе попытку либерализации рынка ОСАГО, то другие уверены, что новые тарифы — просто очередной предлог для повышения цен.

Среди критиков меры — депутат Госдумы и председатель Межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков. Он убежден, что подорожание тарифов коснется всех автомобилистов, вне зависимости от возраста и стажа.

— Страховщики постоянно просят повышать тарифы. При этом стоимость ОСАГО на постсоветском пространстве (если взять Украину и Беларусь, где схожая ментальность и дорожные условия) значительно ниже и не повышается, — говорит Лысаков.

Бывший председатель ЦБ, экономист Константин Корищенко, напротив, поддерживает инициативу: «Индивидуализация тарифа необходима для повышения качества [страхового] портфеля и снижения убыточности, одно без другого не существует. Этот механизм направлен на улучшение всего рынка — и для страховщиков, и для самих водителей».

Банк России планирует продолжить реформы в этой отрасли: Эльвира Набиуллина в конце 2018 года утверждала, что через год будет отменен региональный коэффициент (сейчас страховщики назначают разные цены в зависимости от проблемности региона), а через два года — коэффициент мощности, зависящий от двигателя машины. В то же время тарифный коридор снова расширят: сначала на 30%, затем на 40% в обе стороны.