Цены вырастают в полночь

Петр Саруханов / «Новая газета»

Камчатка

Хлеб, вода и бензин

Власти пообещали не повышать стоимость льготного автобусного проездного

На Камчатке в первый день нового 2019 года выросли цены на хлеб и тарифы на холодную воду. Хлеб подорожал примерно на пять процентов. Оптовая цена «Бородинского» в Петропавловске-Камчатском составляет сегодня 44 рубля за булку. Тариф на услугу холодного водоснабжения подняли до 51,71 руб. за кубометр.

В ночь на 5 января изменились ценники на заправках. В краевом центре бензин самой популярной марки АИ-92 теперь стоит 46,37 руб. за литр — на 77 копеек дороже, чем раньше, актуальная стоимость литра дизтоплива — 53,23 руб. (плюс 88 копеек).

Местные производители перекладывают ответственность за рост цен на федеральные власти. Компания «ННК-Камчатнефтепродукт», владелец крупнейшей в регионе сети автозаправок, ссылается на увеличение ставки НДС с 18 до 20%, хлебопеки — на подорожавшее топливо, коммунальщики — на постановление правительства России.

Новые цены активно обсуждают на сайтах и в социальных сетях. «Если в Петропавловске стоимость топлива поднимается на рубль, то на севере Камчатки возрастает со скоростью экспресса на 2,5–3 тысячи рублей за бочку. Меньше не продают: либо бочка, либо пошел по известному маршруту», — заметил один из комментаторов портала Кам 24.

Многие камчатцы недобрым словом вспоминают пенсионную реформу. В прошлом году Путин обещал, что вслед за пенсионным возрастом в стране вырастут пенсии — аж на тысячу рублей. Про цены президент ничего не говорил. А они, как показывает жизнь, растут быстрее пенсий.

Региональные власти пока разводят руками. Вероятно, в качестве успокоительного для местных жителей чиновники пообещали не повышать в течение года стоимость льготного автобусного проездного.

Владимир Хитров —

специально для «Новой»

Санкт-Петербург

Будут повышать постепенно

В торговых сетях города еще не кончились Новогодние скидки

— Цены с декабря не изменились, — заверила «Новую» директор одного из магазинов «Пятерочки». Но почти сразу добавила: — Если на что и поднялись цены, то так всегда было после Нового года.

Почти то же самое сообщили в сети «Окей»: у них, мол, вообще половина товара идет еще по Новогодней акции, которая закончится только 15 января.

— Никто сейчас цены вздувать не будет, иначе нас проверками замучают, — поделилась менеджер одного из магазинов сети. — Будем повышать постепенно. Но мы перед праздниками так закупились, что даже скоропорт будем закупать позже.

«Повышать постепенно» цены начали мелкие торговые точки «шаговой доступности». В Гатчине, это райцентр под Петербургом, один такой магазинчик есть в здании общества слепых, он получает дотации из районного бюджета, «чтобы покупатели не жаловались, что дорого», как объяснила продавщица. Буханка хлеба местного производства там с осени подорожала на 4 рубля — с 43 до 47, но сделано это было шажками по 50 копеек. Зато ровно на столько же, на 4 рубля, подешевел рис.

Соседний магазинчик в том же здании торгует алкоголем и дотаций не получает. Там сообщили хорошую новость: пиво у них в ближайшее время не подорожает.

— Мы перезаключали договор с «Балтикой», дистрибьютор сказал, что цены не изменятся до марта, — рассказала директор.

В маленькой мясной лавке, торгующей фермерским мясом, повысили цены в среднем на 10 рублей за кило перед Новым годом, когда все другие старались завлекать покупателей скидками.

— Мясо стали брать хорошо — вот мы и подняли, — пожал плечами владелец, объясняя закон рынка. — А закупочные цены пока не изменились.

Если просто пройтись по магазинам, то можно заметить, что подорожание действительно не затронуло продукты из пресловутой корзины. Зато резко «взлетело» то, что в нее не входит. Например, цена обычного молока не изменилась, зато низколактозное подорожало с прошлогодних 84 рублей до 116. В магазинах объясняют это не повышением НДС, а ростом цен на бензин. А он в Петербурге и области подорожал в среднем на 50–70 копеек за литр. Подорожал со 2 января и проезд в метро для льготников: единый именной билет для них стоит теперь 600 рублей, на 24 рубля дороже. И цены на услуги ЖКХ традиционно поднялись с 1 января: электроэнергия — 1,7 процента в Петербурге и в Ленобласти, кубометр горячей воды — на 2 рубля.

Ирина Тумакова,

«Новая»

Мурманск

Фруктовый ад

А не хотите ли черешни по четыре тысячи за кило?

Билеты в городском транспорте стали на 4 рубля дороже. Новая цена проезда в автобусе и троллейбусе — 32 рубля, по словам чиновников, это все равно ниже экономически обоснованного тарифа. С учетом роста НДС, цен на топливо и повышения северных надбавок он превышает 35 рублей.

Параллельно подорожали льготные долгосрочные проездные для школьников и студентов. Раньше скидка для них составляла 50%, с 1 января — только 43,8%.

Цены на бензин продолжили расти, за зимние каникулы подскочив почти на рубль. Литр 92-го стоит 42,42 руб., 95-го — 45,25 руб., дизтоплива — 49,20 руб.

Статистики пока не объявили официально, насколько подросли цены на продукты, однако по наблюдениям покупателей больше всего подорожали фрукты и ягоды: до четырех тысяч за кило черешни, до 1200 — клубники. Килограмм мандаринов до нового года стоил 60 рублей, после — 110.

Килограмм картошки в популярной местной торговой сети 30 декабря стоил 25 рублей (средняя цена по данным Мурманскстата составляла 29 рублей), а 2 января — уже все 40. Десяток яиц перед Новым годом в среднем тянул на 73 рубля, но можно было найти и за 56, сейчас минимальная цена — 65, в большинстве магазинов — уже под 80.

Цена килограмма рыбы пока начинается с 300 рублей в низкобюджетных сетях, однако предсказать кривую роста невозможно: новый арендатор причалов местного порта повысил стоимость разгрузки рыболовецких судов до 40 раз.

Ожидаемый скачок цен на питание в связи с ростом НДС привел к повышению платы за детские сады (стоимость продуктов составляет 96% тарифа). С января стоимость родительской платы выросла в различных городах области на 10–15 рублей в день. Максимальная ставка — в поселке Островной, там за день в саду придется выложить 170 рублей.

Татьяна Брицкая,

«Новая»

Омск

Что «ухудшает жизнь омичей»

Митинги начались еще до резкого подорожания всего

В первые же дни нового года почти на 40% подорожали макаронные изделия: в ноябре минувшего года 800-граммовая пачка стоила 36–40 руб., а сейчас — 50–55 руб. Мука поднялась в цене примерно на четверть (до Нового года продавалась свободно в розницу по 27–28 руб. за кг, сейчас дешевле 35 руб. не попадается).

Если без булочек и коржиков обойтись, наверное, можно, то без хлеба сибирякам будет сложно, а он подорожает серьезно. Как прогнозирует на сайте «Коммерческих вестей» гендиректор ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн, в Омской области к общероссийским факторам роста (НДС, цены на топливо и пр.) добавятся и «экстремальные погодные условия» прошлого года, из-за которых не вовремя прошла посевная кампания, а уборочная в некоторых районах затянулась до декабря. По тем же причинам режим ЧС ввиду угрозы продовольственной безопасности вводился в соседних — Новосибирской и Томской областях: картина в них схожая с ситуацией в Омской области, где ожидается подорожание «Пшеничного» и «Урожайного» на 15–20%.

Но не хлебом единым и макаронами живет народ в Омском регионе. Некоторые его жители и при таком рационе находят возможность передвигаться по городу. С нового года тем, кто встретил его за чертой бедности (таких почти треть миллиона), делать это стало совсем нелегко: стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на 3 рубля (с 22 до 25 руб.) — для тех, кто оплачивает его транспортными картами. Цена поездки без карт в муниципальном транспорте увеличилась на 8 рублей (с 22 до 30), в частных маршрутках — с 25 до 30.

Региональная энергетическая комиссия рассказала на своем сайте о жилищно-коммунальных тарифах, которые в новом году повысятся в пределах дозволенного: с 1 января с.г. — на 1,7%, с 1 июля — на 2,3%. Не упоминается лишь один тариф — на вывоз мусора: региональный оператор «Магнит» еще не подал заявку в РЭК. Определится он, скорее всего, ближе к весне, когда потеплеет, и омичи смогут почаще выходить на улицы. А повод для этого у них, вероятно, будет: по предположениям местных СМИ, стоимость мусора, выносимого из квартиры, повысится от 45 руб­лей в среднем до 450, а в частном секторе, возможно, и больше.

Впрочем, уличная активность у граждан уже пробуждается, не взирая на холода. В последний новогодний выходной более 50 омичей простояли два часа на 25-градусном морозе, протестуя против всего, что «ухудшает жизнь омичей», то есть против всего вышеперечисленного. Следующий митинг с аналогичной повесткой пройдет 27 января.

Георгий Бородянский —

для «Новой»

Екатеринбург

Акции против роста

Отходящих от новогодних праздников горожан к новым ценникам подводят плавно

Например, в местной сети продуктовых магазинов продают картофель по цене прошлого года — 16 рублей за килограмм, но с пометкой «акция». По окончании срока действия акции он станет стоить 22 рубля.

Акционных товаров много. Три из пяти наименований муки, почти вся молочка.

— Сейчас наша сеть рассматривает новые ценовые предложения от поставщиков. До тех пор, пока мы не подпишем с ними соглашения, будем продавать по цене прошлого года, — говорит менеджер. — Согласование [с поставщиками] может занять до месяца. Все новые предложения по цене выше прошлогодних, это связано не только с ростом НДС, но и с ростом цен на топливо и иными расходами. Но мы понимаем, что у покупателей платежеспособность не выросла, поэтому нескольким поставщикам уже предложили пересмотреть их предложения и снизить цену.

Практически не выросли цены и в федеральных сетях. Заметно подорожал разве что хлеб: на полтора-два рубля. Администраторы в «Пятерочке» и «Магните» также объясняют, что роста цен стоит ждать в течение одного-двух месяцев.

А вот цены на рынке уже начали рост. Свинина и говядина подорожали на 20 и 30 рублей за килограмм соответственно: с 280 до 300 руб­лей (окорок свиной) и с 350 до 380 (филе говяжье). На 15 руб­лей подорожало филе курицы: со 180 до 195 руб­лей за кг. «Поднялась плата за аренду, поднялся НДС. В этом году цены еще вырастут, потому что сейчас мы продаем мясо телят, выращенных на прошлогодних кормах. Корма тоже станут дороже», — объясняют продавцы.

Подорожанием кормов в прошлом году объясняли резкий рост цен на яйца — на 25% в декабре. В этом году, успокаивают ритейлеры, яйца дорожать не будут, по крайней мере в первом квартале: все ценовые предложения остались на прежнем уровне.

А вот ездить куда-либо однозначно станет дороже. Цены на бензин выросли уже в новогодние праздники. Дизельное топливо, которое на заправках «Лукойла» накануне Нового года стоило 46 рублей 50 копеек за литр, теперь стоит 47 руб­лей 29 копеек за литр (на 79 копеек дороже). На 76 копеек вырос в цене 95-й бензин: с 44 рублей 45 копеек за литр до 45 рублей 21 копейки за литр. Тут, однако, возникает вопрос: правительство РФ и нефтяники в октябре прошлого года договорились зафиксировать цены на топливо и сдерживать их рост до 31 марта 2019-го. Работники АЗС говорят прямо: прошлогодняя заморозка касалась только роста акцизов, но сейчас вырос НДС, а поднимать цены в связи с ростом НДС никто не запрещал.

Но если кто-то из горожан вдруг решит, что пора пересаживаться на общественный транспорт, то и здесь его будет ждать неприятный сюрприз. Администрация Екатеринбурга уже рассматривает возможность повысить стоимость проезда в метро на 4 рубля: с 28 до 32 рублей за поездку. По словам чиновников, это необходимо для проведения модернизации подвижного состава.

Иван Жилин,

«Новая»

Саратов

Подорожали даже макарошки

Люди привыкают к новым цифрам не только в календаре, но и на ценниках

В Саратове первый в наступившем году удар по кошелькам покупателей нанесли яйца, цены на которые взмыли с 55–62 до 68–72 рублей за десяток. Так же резко подорожала зелень (с 18–19 до 25–29 рублей за пучок петрушки или укропа) и фрукты: в середине декабря в магазинах можно было найти яблоки, мандарины, хурму по цене в пределах 60 рублей, сейчас ценник не опускается ниже 70 рублей. Кроме общих для всей страны причин (повышения НДС и стоимости бензина) на саратовские прилавки влияет погода: регион завалило снегом, власти не справляются с очисткой улиц, введены ограничения на въезд в город фур, и розничные точки получают товар с задержкой.

По 1–2 рубля прибавили в цене практически все продукты, знаменитые саратовские макарошки, которые, как уверяла бывшая саратовская министр труда Наталья Соколова, «стоят всегда одинаково». Законопроект о прожиточном минимуме пенсионера, обсуждение которого привело к увольнению чиновницы, был принят областной думой в конце октября. Показатель на 2019 год установили на уровне 8278 рублей (в том числе 3914 рублей на питание) — на 288 рублей больше, чем в ушедшем году. Депутат от КПРФ Николай Бондаренко, который опробовал на себе «министерскую» диету и похудел на семь килограммов, просил прибавить хотя бы 500 рублей. Однако, как объяснили парламентарии от «Единой России», «ушла Соколова, но не изменились объективные экономические показатели».

Цены на бензин в регионе, даже по официальным статистическим расчетам, выше, чем в среднем по Приволжскому округу. Литр АИ-92 стоит 41,38 руб., АИ-95 — 44,66 руб.

Проезд в общественном транспорте в Саратове подорожал еще летом: стоимость билета подскочила с 17 до 23 руб­лей. Впервые с 2014 года повышение коснулось трамваев и троллейбусов, которые называют транспортом «для бедных». Как изначально заявляли представители МУПП «Саратовгорэлектротранс», увеличение цен всего лишь «позволит предприятию дальше существовать, о замене подвижного состава речи не идет». По подсчетам перевозчиков, для развития муниципального транспорта билет на одну поездку должен стоить не меньше 65 рублей.

Очередное повышение городские власти грозят провести 1 июля.

На эту же дату намечено ежегодное изменение тарифов ЖКХ. С 1 января коммунальные услуги в Саратовской области уже подорожали на 1,7 процента, во втором полугодии прибавят еще 2%. Стоимость киловатт-часа увеличилась с 3,43 руб. до 3,48 руб., летом ожидается повышение еще на семь копеек. Кубометр газа подорожал с 8,96 до 9,11 руб. Цифры на второе полугодие пока не определены. Тарифы на отопление с нового года повысились на 1,4 процента, с 1 июля запланировано увеличение еще на 1,6% (37,4 руб. за гигакалорию). Услуги водопровода в Саратове подорожали с 24,3 до 24,7 руб. за кубометр холодной воды. Летом тариф вырастет еще на 31 копейку.

Надежда Андреева,

«Новая»

Читайте также Цены разгоняются по коридору. ЦБ увеличил пределы колебаний тарифа ОСАГО

Красноярск

Чем ниже уровень жизни, тем выше елки

Подорожало практически все необходимое

Помимо традиционного новогоднего повышения некоторых цен и ставок — скажем, ежегодно с отсылкой к подорожанию продуктов поднимается плата за детсады (в этом году на 35 рублей — до 1641), — в текущем январе заявлены пусть несущественно изменившиеся, но все же новые цифры чуть ли не на все, что требуется для поддержания жизни. Досрочно проиндексированы (что раньше делалось 1 июля) на 1,7% цены на газ, отопление, воду, электричество. И 1 июля тоже будет индексация — еще на 2,4%. Это решение правительства РФ касается всей страны. В правительственных документах общий годовой рост, со ссылкой на прошлые годы, обозначен в 4%, но, как водится, есть региональная специфика. В Красноярске, например, тарифы на горячую воду поднимутся за год на 4,3%.

При воздвижении Красноярской ГЭС «утопленникам», как называли тех, чьи дома и земли затопили, сулили бесплатное электричество. Это вспоминают все реже. С 1 января тарифы подняты всем. Горожанам с электроплитами и всем жителям сел с 1,74 до 1,76 руб./кВт/ч в пределах соцнормы и с 2,77 до 2,82 руб./кВт/ч сверх нормы. Для остальных, газифицированных, — с 2,48 до 2,52 по соцнорме и с 3,96 до 4,03 сверх.

Рост цен с 9 января на 20–25 рублей (5–6%) на мобильную связь «Мегафон» объясняет изменением ставки НДС, инфляцией и ростом валют. Те же причины предстоящей «незначительной корректировки цен» называют в Tele2. Поднимают на 30–50–100 руб. (от 10%) цены и на домашний интернет. У провайдеров находится дополнительный аргумент — «закон Яровой», обязывающий полгода хранить всю информацию об активности в сети пользователей.

Одномоментно на 4 рубля — с 22 до 26 — вырастет с марта стоимость проезда в маршрутках. Это названо «объективной необходимостью», минтранс опубликовал законопроект о новом тарифе. Перевозчики меж тем борются за 28, а если с учетом скидок по транспортной карте, то за 30 рублей. Пока с 1 января отменены скидки по транспортной карте. Дизтопливо на некоторых АЗС за праздники выросло на 0,8 рубля, бензин замер.

Еда в магазинах понемногу дорожает всегда, теперь это ее видовой признак, нынешний январь не исключение. Каждый ноябрь Красноярскстат подсчитывает стоимость новогодней продуктовой корзины (в ней 23 наименования): в этот раз она выросла на 130 руб­лей (3,2%) — до 5230 рублей на семью из трех человек. Помидоры подорожали на 43%, огурцы на 34%, бананы на 6%, куры на 5%, яйца на 3%. Апельсины подешевели на 11%, красная икра — на 3%.

...В Красноярске традиционно самая высокая и дорогая — в стране или в галактике — главная городская новогодняя елка. С красноярской детской психотравмой пытались меряться колючим фаллическим символом Грозный и Екатеринбург, но в этом году они точно далеко позади. Уровень жизни все ниже, елки все выше. Это впечатляющее зрелище: замороженные огоньки гирлянд на фоне мусорных завалов в самом центре города. Исчерпывающая метафора почти всего, что происходит в стране. Соответственно — крысы. «Щелкунчик». Новогоднее настроение.

Алексей Тарасов,

«Новая»