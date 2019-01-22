Договор просто Ахенский

Через 56 лет после того, как Шарль де Голль и Конрад Аденауэр заключили Елисейский договор, положивший конец немецко-французской вражде, нынешние лидеры — Макрон и Меркель — «углубили и расширили» сотрудничество между странами. Для этого во вторник, 22 января, они приехали в немецкий город Ахен (который французы упрямо называют Экс-ла-Шапель) и подписали новый договор. Если оценивать этот документ «согласно букве закона», а не согласно «духу времени», можно подумать, что речь идет о создании контуров «союзного государства». И место выбрано соответствующее — бывшая столица Каролингской империи.

Эманюэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: EPA

Но разберемся в деталях. Сначала о том, как стороны шли к подписанию договора. В сентябре 2017 года Макрон произнес в Сорбонне программную «европейскую» речь. Анонсировал несколько инициатив по «приданию нового импульса» ЕС и предложил «обновить» Елисейский договор к юбилею, 22 января 2018 года. Но в итоге подписание запоздало на год: сначала Меркель было не до него из-за кризиса в правящей коалиции, а потом и у Макрона появилась головная боль: «желтые жилеты». В итоге, о подписании договора объявили только за две недели до...

Ахенский договор (дальше для краткости — АхД) не заменяет, а дополняет Елисейский и состоит из 28 статей, разделенных на 7 глав:

«европейские дела»;

«мир, безопасность и развитие»;

«культура, образование, наука и мобильность»;

«региональная и трансграничная кооперация»;

«устойчивое развитие, климат, окружающая среда и экономические отношения»;

«организация»;

«заключительные положения».

Самые громкие параграфы содержатся в главе о «безопасности». «Два государства углубляют кооперацию по вопросу иностранной политики, обороны, внешней и внутренней безопасности», «прилагая все усилия по укреплению автономного оперативного потенциала Европы» (т.е. по созданию «европейской армии», о которой столько говорит Макрон). Впрочем, дальше дипломатично — вероятно, для Трампа —говорится, что усиление «оперативного потенциала Европы» должно «усилить ЕС и НАТО».

Чуть ниже речь идет о том, что Германия и Франция «оказывают (друг другу) помощь и поддержку всеми средствами, которыми располагают, в том числе, вооруженными силами, в случае вооруженной агрессии против их территорий». (Впрочем, оказание совместной помощи и так предусмотрено соглашениями ЕС и НАТО). «Два государства учреждают Франко-немецкий совет обороны и безопасности в качестве политического органа управления совместными обязательствами» — объявлено в АхД, но этот Совет был создан в 1988 году на основе Елисейского договора, подписанного в 1963-м.

Кроме того, в Елисейском договоре, как и в АхД, говорится и о создании специальной комиссии, которая будет «отслеживать проблемы развития сотрудничества», и о «консультациях по всем важнейшим вопросам иностранной политики и выработке, насколько возможно, аналогичных позиций», и о «сближении военных доктрин», и о «совместной работе над проектами вооружения». Наконец, уже в 1963 году стороны обещали «принять конкретные меры» по взаимному признанию дипломов во всех сферах и массовому изучению немецкого языка во Франции и наоборот. Но вот и сегодня во Франции только 4% граждан заявляют, что свободно владеют немецким (из 15%, которые его хоть как-то изучали).

Теперь о новинках. Обещано снятие разных административных барьеров для жителей приграничных территорий. Взяты обязательства по сотрудничеству в области «выработки новой экономической модели» с учетом «амбициозных действий по борьбе с климатическими изменениями» (новая модель включает постепенный отказ от углеводородов).

Кроме того, Франция и Германия «обязуются продолжить усилия» с целью «реформирования Совета безопасности ООН» и принятия Германии «в качестве постоянного члена Совбеза» (к слову, в конце ноября 2018 года немецкий вице-канцлер Олаф Шольц предложил Франции отказаться от своего места в Совбезе и отдать его ЕС, на что получил жесткий отказ из Парижа).

Наконец, еще два интригующих пункта в главе о безопасности:

«…оба государства (…) создают общее формирование с целью проведения операций по стабилизации в третьих странах» (статья 6).

«Оба государства обязуются налаживать все более и более тесное сотрудничество между Европой и Африкой…» (ст. 7).

Кроме того, предусмотрено «углубление интеграции» «с целью создания франко-германской экономической зоны с общими правилами», а для этого предусмотрена «гармонизация законодательств». (Для этого позже будет создана франко-германская парламентская ассамблея — по 50 депутатов с каждой стороны).

Впрочем, об усилении экономического сотрудничества во всех сферах уже записано в Елисейском договоре.

Так что АхД — это не новое слово в истории франко-германских отношений, а скорее, новый знак.

Цель договора — «усилить и так тесное сотрудничество» между двумя странами, — пояснили в Елисейском дворце. «Это рабочая программа на долгий период. Успех договора будет зависеть от его применения», — прагматично заявили в Ведомстве федерального канцлера Германии (Le Figaro).

А вот с применением, как уже показала история Елисейского договора, спешки, скорее всего, не будет.

Во-первых, в странах слишком разное политическое устройство. Например, президент Франции может единолично принять решение о проведении военной операции, а в Германии это — прерогатива наделенного большими полномочиями парламента.

Кроме того, во Франции, где забастовки — часть национальной культуры, будет трудно привести экономическое законодательство в соответствие с гораздо более либеральным немецким. А немцев, которых Макрон здесь же в Ахене (получая в мае-2017 премию имени Карла Великого) обвинял в «бюджетном фетишизме», конечно, трудно представить в роли французских «бюджетных разгильдяев».

Пример способности двух стран к принятию общей позиции по вопросам поставок оружия был явлен после убийства Джамаля Хашогги. В Берлине предложили «партнерам по Евросоюзу» отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии, а Эмманюэль Макрон назвал это «чистой демагогией».

Наконец, инициаторы договора ослаблены — Меркель на закате карьеры, а Макрон пытается преодолеть кризис, связанный с «желтыми жилетами». А для исполнения договора с размытыми контурами нужна политическая воля.

Так что неоспоримая практическая ценность нового документа пока заключается в самом его принятии. Потому что сейчас «усилить и так тесное сотрудничество» между странами (оно действительно тесное: от выработки единой позиции внутри Евросоюза до совместного создания «танка будущего») вряд ли получится.

Практический смысл состоит в том, что договор об укреплении сотрудничества между двумя «столпами» ЕС должен помочь «прогрессивным силам» в борьбе с евроскептиками: в конце мая предстоят очень важные выборы в Европарламент. «Стороны усиливают их кооперацию в вопросах европейской политики» — говорится в первой же статье АхД.

«Мы хотим придать новый импульс европейской интеграции», — пояснила Меркель за два дня до подписания договора. Но и эта цель дает в руки популистам новый козырь: декларация об укреплении немецко-французского гегемона должна способствовать укреплению ЕС или укреплению гегемона?

Кстати, два главных французских популиста, они же два самых известных «друга Путина», за несколько дней до подписания Ахенского договора уже подогнали своим избирателям «правильное» толкование.

«Сдача нашей независимости и нашего суверенитета идут рука об руку с социальным и экологическим отступлением», — заявил ультралевый Жан-Люк Меланшон. А ультраправая Марин Ле Пен объявила о том, что Макрон «продает Францию по кусочкам», «готовится поделить (с Германией) наше место в Совбезе ООН» и «даже, может быть, наш ядерный потенциал». Наконец, еще один бывший лёпеновец, евродепутат, запустил набравшее популярность видео

с рассказом о том, что на самом деле Макрон с помощью договора «тайно продает» немцам Эльзас и Лотарингию.

Экс-лёпеновец призвал участников движения «желтых жилетов» к сопротивлению.

Когда эта ерунда разошлась по сети, депутат предусмотрительно удалил ролик со своих страничек.