Дело — труба

В минувший понедельник в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии на тему транзита российского газа через Украину. Нынешний контракт, регулирующий транзит, истекает 31 декабря этого года — нужен новый. Интересы трех сторон понятны, но не совпадают. Россия, намереваясь достроить «Северный поток-2» к 2020 году и тут же загрузить его, не хочет связывать себя долгосрочными обещаниями перед Украиной. Украина как страна-транзитер, напротив, заинтересована, чтобы как можно больше российского газа проходило через нее. Евросоюз опасается, что если контракт не будет готов к концу года, в январе следующего года наступит неразбериха: «Северный поток-2» еще не вступит в эксплуатацию, и европейские страны в разгар зимних холодов рискуют столкнуться с перебоями в поставках. Впрочем, зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, который курирует трехсторонние переговоры, заявил, что в ходе этой встречи удалось согласовать некое предложение, которое устраивает всех.

Переговоры продолжатся в мае

С предложением, о котором говорит Шефчович, выступил он сам от лица Еврокомиссии. Детали этого предложения Шефчович не разглашает — чтобы, по его словам, не мешать достижению результата. Еврокомиссар отметил только, что оно касается трех самых главных пунктов будущего соглашения — минимальных объемов транзита, тарифов и сроков действия. То есть того, что вызывает наибольшие разногласия у российской и украинской сторон.

При этом Россия и Украина не торопятся говорить о каком-то прорыве в переговорах. «Транзитный контракт будет обсуждаться, — заявил в интервью «России 24» российский министр энергетики Александр Новак. — Базовым условием является его коммерческая привлекательность, то есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку».

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров написал пост в фейсбуке, в котором назвал позицию «Газпрома» «шантажом».

Следующий раунд переговоров назначен только на май — и это не очень хорошо с учетом того, что на заключение контракта и так осталось меньше года. Кроме того, весной Марош Шефчович будет баллотироваться в президенты Словакии: если он победит, то трехсторонние переговоры будет курировать новый человек.

По мнению большинства экспертов, сроки переговоров намеренно затягивает Россия.

Газовые отношения между Россией и Украиной давно вышли из экономической плоскости в политическую — и Россия, очевидно, ждет результатов мартовских выборов президента Украины: Москва, скорее всего, будет корректировать свою позицию в зависимости от изменений украинского политического расклада.

Арбитражные споры

Не способствуют успеху переговоров и взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» в суде. Согласно предыдущему соглашению, заключенному в 2009 году, Россия должна была поставлять через Украину 110 миллиардов кубометров газа в год. При этом Украина обязалась покупать для себя 52 миллиарда кубометров, с возможностью снижения этих объемов на 20%. На деле объемы российского транзита регулярно оказывались ниже, а Украина с 2016 года вообще перестала закупать газ из России для собственных нужд, перейдя на внутреннюю добычу и поставки из Европы.

В результате «Газпром» и «Нафтогаз» начали выяснять отношения в Стокгольмском арбитраже, подав иски друг против друга. Разбирательства продолжались четыре года, а в конце прошлого февраля, рассмотрев встречные иски, суд постановил, что «Газпром» обязан компенсировать «Нафтогазу» 2,6 миллиарда евро, и разрешил начать процедуру обязательного взыскания.

«Газпром», естественно, с этим решением не согласен — и пытается его оспорить. Одновременно активно разыгрывая эту карту в ходе переговоров о транзите. Комментируя брюссельские переговоры, Новак отметил, что, «чтобы обсуждать конкретные детали контракта, необходимо урегулировать те проблемы и судебные разбирательства, которые сегодня есть». Россия уже предложила Украине заключить мировое соглашение и отказаться от взаимных претензий.

Но на это, конечно, не готова пойти Украина. Позиция «Нафтогаза» такова: они готовы пойти на снижение суммы компенсации, но не отказаться от притязаний вовсе. Кроме того, по мнению «Нафтогаза», арбитражный спор, касающийся поставок прежних лет, не имеет отношения к будущему соглашению. Собственно, это именно то, что имел в виду Витренко под «шантажом» со стороны «Газпрома».

Сотрудники полиции у здания компании «Нафтогаз-Украина», рядом с которым жители Украины проводят протестную акцию с требованием отставки руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева. Фото: РИА Новости

Сроки и объемы

Но даже без учета текущего судебного разбирательства позиции России и Украины во многом противоречат друг другу.

Во-первых, Украина, как и Евросоюз, настаивает на долгосрочном контракте — а Евросоюз под долгосрочным подразумевает десятилетний срок. Во-вторых, Украина настаивает на том, чтобы транзитные тарифы рассчитывались по европейской методологии, которая должна заменить нынешнюю сложную расчетную формулу, учитывающую также цену, по которой Украина покупает российский газ для себя. В-третьих, руководство «Нафтогаза» не раз повторяло, что считает «экономически целесообразным» объем транзита, зафиксированный на уровне не менее 40 миллиардов кубометров в год.

Для России же подписываться на такие объемы как раз экономически нецелесообразно. Сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Саймон Пирани в своей работе, посвященной перспективам транзита, отмечает: в 2020 году, когда «Северный поток-2» еще вряд ли будет функционировать, Россия с большой долей вероятности готова будет поставить через Украину 50–52 млрд кубометров. Если зима выдастся холодной, то объемы могут даже возрасти.

Но с 2021 года должен заработать «Северный поток-2», и часть газа Россия пустит по нему. Кроме того, к 2025 году планируется завершить строительство второй нитки «Турецкого потока», которая будет снабжать российским газом Турцию и страны Южной Европы — опять же, в обход Украины. И это еще больше снизит объемы транзита.

Собственно, с самого начала переговоров о новом соглашении, которые стартовали в июле прошлого года, глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что Россия готова гарантировать поставки в объеме 10–15 миллиардов кубометров газа ежегодно. И российская сторона продолжает придерживаться этой цифры.

«Украина будет бороться за долгосрочный контракт с минимально гарантированными объемами поставок в 40 миллиардов кубометров, — описывает это противостояние другой научный сотрудник Оксфордского университета энергетических исследований Тьерри Брос. — Однако если вы создаете какую-ту инфраструктуру, то не для того, чтобы потом пользоваться инфраструктурой своих конкурентов. А в случае выполнения требований Украины «Газпром» не сможет использовать вторую нить «Северного потока-2».

Слово Евросоюза

Кроме того, нужно держать в голове еще несколько факторов. Рынок Европы сейчас сильно зависим от российского газа. Но диверсификация поставщиков — один из главных пунктов европейской энергетической безопасности, и число этих поставщиков увеличивается. В том числе за счет сжиженного природного газа, терминалы по приему которого возводят у себя все больше стран. Все больше осваивает европейский рынок Катар, активно заглядываются на него американские поставщики. Так что десять лет обязательств для России — слишком долгий срок, слишком многое может за это время измениться.

С другой стороны, завершение строительства «Северного потока-2» еще не гарантирует высоких объемов поставок по нему: для этого нужен покупатель. И вот тут многие европейские страны — в частности, Германия — говорят о возможности использовать его в качестве рычага политического давления: то есть покупать газ из нового трубопровода только при условии сохранения транзита через Украину в достаточных объемах.