Премьер Абэ сохраняет оптимизм

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, говорят, недавно обмолвился лицам из своего окружения, что хотел бы как можно скорее «решить проблему с Россией», поскольку, мол, Токио может позволить себе неровные отношения в регионе только с одной великой державой — Китаем. Судя по всему, геополитические соображения такого рода, а не только желание поскорее получить некоторые потерянные в 1945 году острова, заставляют Токио максимально форсировать переговоры с Москвой о выработке мирного договора.

Особые надежды Синдзо Абэ возлагал, как сообщалось, на свои состоявшиеся 22 января переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Японский премьер надеялся достичь на них какой-то более-менее продвинутой договоренности и на этой основе, как передают источники газеты «Асахи», дать старт долгожданному совместному составлению текста мирного договора, включая статью о линии границы.

Премьер готов на уступки?

Однако 22 января после завершения переговоров в Москве о начале работы над текстом договора объявлено не было. На итоговой совместной пресс-конференции двух лидеров ни слова не было сказано и о прогрессе по вопросу об островах. Это вызвало, как сообщил влиятельный частный телеканал Ти-би-эс, разочарование в правящей Либерально-демократической партии Японии, которую, кстати, возглавляет сам премьер Абэ. «Президент Путин, — заявили источники в партийных кругах, — трудный партнер по переговорам. Премьер Абэ сумел, как нам кажется, установить с ним хорошие личные отношения, но это не означает, что территориальный вопрос удастся быстро решить». И это ставит под сомнение всю тактику премьера Абэ.

Правительство Японии сейчас периодически заявляет, что в его позиции изменений не происходит. Официально оно требует на переговорах с Россией решить вопрос о принадлежности всех Южных Курил — Кунашира, Итурупа, Шикотана и примыкающей к нему гряды мелких необитаемых островков, которую японцы именуют Хабомаи и для удобства считают на переговорах за один остров.

«Решить вопрос» в переводе на обычный язык до сих пор всегда означало одно — признать в этой зоне суверенитет Японии.

В то же время Токио с конца 90-х годов выражал готовность гибко подойти к срокам и условиям реальной передачи этих территорий и даже соглашался на сохранение там на достаточно длительное время российского административного управления.

Вулкан Менделеева на острове Кунашир. Фото: РИА Новости

Однако японские эксперты и средства массовой информации сейчас сходятся во мнении о том, что правительство премьера Абэ фактически отказалось от такого подхода.

Поэтому премьер Абэ, по всеобщему мнению, готов сейчас подписать мирный договор с Россией практически на тех условиях, которые сам Токио категорически отверг в 1956 году при нормализации отношений с СССР после Второй мировой войны. Тогда в советско-японской Совместной декларации Москва выразила готовность после подписания мирного договора передать соседу в знак доброй воли только Шикотан и те самые прилегающие необитаемые островки: на эти территории приходится всего 7% общей площади южной части Курил.

Япония 63 года назад с таким подарком не согласилась. Во многом это было сделано под давлением США, которые в условиях холодной войны не желали полной нормализации отношений между Токио и Москвой. Вашингтон тогда пригрозил, что в случае заключения мирного договора с СССР на условиях Совместной декларации не вернет Японии крупный южный остров Окинава, который тогда еще находился под американской оккупацией. Окинава была несравнимо важнее маленьких Шикотана и Хабомаи, и Токио ​предложение Москвы отверг.

Острова без суверенитета?

Теперь такой вариант, как сообщается, премьер Абэ ради скорейшего компромисса с Москвой готов активно рассмотреть, добавив к нему договоренность, например, о совместной экономической деятельности на остающихся в составе России Кунашире и Итурупе. Это позволит сохранить лицо и создать видимость решения вопроса обо «всех четырех островах». Согласно опросу общественного мнения, проведенному недавно крупной газетой «Асахи», подобный вариант поддерживают 38% японцев. Впрочем, 40% его отвергают, хотя, по мнению экспертов, при реальном прогрессе на переговорах на вариант «два острова плюс символическая добавка» население уговорить можно.

Более того, при получении общего согласия от России на подобный сценарий премьер Абэ, по многочисленным сообщениям, был готов распустить главную нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы — одновременно с запланированными на июль частичными выборами в верхнюю палату. Это предполагалось подать как фактический референдум по вопросу о договоренности с Россией по варианту 1956 года.

Однако есть все основания полагать, что Москва не видит повода спешить так, как хотел бы премьер Абэ. Президент Путин, правда, в минувшем ноябре дал согласие на активизацию переговоров на основе декларации 1956 года. Однако официальные лица в России дают понять, что рассматривают переговоры с Японией как длительный процесс, в ходе которого требуется прояснить многие детали.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Фото: РИА Новости

В декларации 1956 года, например, говорится о передаче территорий, но не указано, под чьим суверенитетом они будут после этого. Намек делается, таким образом, на то, что

Токио в теории может получить просто право «административного управления» несколькими островами, принадлежащими РФ.

Москва требует также от Токио отказаться от официальных заявлений о «незаконной оккупации» южной части Курил и признать, что они находятся сейчас в составе России абсолютно легально в рамках международно-правовых итогов Второй мировой войны. Для Японии такой шаг означал бы коренной пересмотр ее позиции, сохранявшейся многие десятилетия.

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Почему молчит Вашингтон?

Наконец, Москва хочет ответа на вопрос о возможности появления военных объектов США на островах в случае их гипотетической передачи Японии. Вашингтон, в сущности, имеет на это право согласно положениям договора безопасности со своим дальневосточным союзником, хотя в течение всего послевоенного периода не размещал войска на севере Японии. Премьер Абэ, по данным печати, уже якобы заявлял на переговорах, что не даст согласия на размещение американских объектов на южной части Курил, а без санкции Токио это сделать нельзя. Было также сообщение о том, что Япония может пойти на включение в мирный договор с РФ статьи о взаимном отказе от «враждебных военных действий». Однако, как представляется, Москве потребуются более веские гарантии.

Не слишком довольны в России и масштабами экономического сотрудничества с Японией: президент Путин на пресс-конференции после переговоров с Абэ предложил, например, увеличить объем торговли между двумя странами в полтора раза, до 30 миллиардов долларов. Цель представляется достижимой, такие размеры товарооборота уже бывали в прошлом. Но нужно учитывать, что объем торговли Японии с Китаем, например, составляет почти 300 миллиардов долларов.

Короче, проблем много, но премьер Абэ, как сообщается, пока сохраняет оптимизм. В Токио считают, что его шансы на успех повышает и поведение США. Прежняя администрация Барака Обамы не раз выражала правительству Японии неудовольствие тем, что оно своими активными контактами с Москвой нарушает единый санкционный фронт Запада. Однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон, как кажется, потерял интерес к переговорам Токио с Москвой. «Мы не получаем на этот счет от США никаких сигналов», — сообщил мне источник, знакомый с ходом российско-японского диалога. В Токио, кстати, не исключают, что в окружении Трампа некоторые силы были бы не против сближения РФ и Японии в качестве средства сдерживания Китая.