Пропал подсудимый Игорь Рудников

Вчера, 24 января, в Московском районном суда Санкт-Петербурга должно было пройти первое (так называемое распорядительное) заседание по делу журналиста и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве 50 тыс. долларов у начальника СУ СК РФ по Калининградской области генерала Леденева.

В Санкт-Петербург дело было передано Верховным судом РФ, так как все судьи в Калининграде заявили самоотвод, мотивируя его напряженными отношениями с главным редактором газеты «Новые колеса». В этом могут быть и свои плюсы, так как группа преступников, совершившая нападение на Рудникова весной 2016, прилетела с этой целью именно из Санкт-Петербурга. Из этой группы в составе не менее 3 лиц к ответственности был привлечен только один, и еще один, по нашим сведениям, проходит по другому делу в Санкт-Петербурге и содержится там в СИЗО.

Дело о нападении, в которым Рудников был потерпевшим, тесно связано с делом о «вымогательстве», где он является обвиняемым. «Новая» много писала об этих делах (последняя большая публикация в № 51 за 18 мая 2018 г.) и продолжает за ними следить, не считая дело о нападении полностью раскрытым.

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Однако 24 января намеченное заседание суда в Санкт-Петербурге было перенесено на 14 февраля в связи с тем, что Рудников не был доставлен из Калининграда, а причины этого, в свою очередь, объяснены не были. Второй подсудимый — калининградский бизнесмен и в прошлом высокопоставленный государственный чиновник Александр Дацышин в суде не появился — по-видимому, о переносе он был заранее извещен. Московский адвокат Рудникова приехал в Санкт-Петербург, однако там же, в зале суда, неожиданно для него появился и еще один человек, представившийся адвокатом Рудникова, но никаких ходатайств не заявлявший и даже не оставивший в судебном деле так называемый ордер — поэтому до сих пор непонятно, кто заключил с ним соглашение о защите Рудникова (это, во всяком случае, не его коллеги из газеты).

Учитывая особый характер «дела Рудникова», к которому привлечено большое внимание правозащитного и журналистского сообщества, сейчас мы принимаем меры к тому, чтобы члены ОНК в Калининграде навестили Рудникова и узнали, что с ним (в последний раз они встречались с ним в СИЗО 21 января).