Следы на песке

Перед судом

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В пятницу, 18 мая, следователь объявит калининградскому журналисту Игорю Рудникову об окончании предварительного следствия, и с понедельника он и его адвокаты начнут знакомиться с материалами дела. Его заканчивает Следственный комитет РФ в Москве, так как другим его фигурантом, у которого Рудников якобы вымогал 50 тысяч долларов, стал начальник СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев. Генерал лично передал папку, в которой находились деньги, под видом документов о переквалификации другого дела (о покушении на убийство Рудникова в 2016-м) соучредителю газеты «Новые колеса» Светлане Березовской.

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Пока мы не можем быть уверены, на чем основывается обвинение, кроме показаний Леденева и еще одного фигуранта — известного калининградского предпринимателя Александра Дацышина. В отличие от Рудникова тот признался в посредничестве в вымогательстве и содержится под домашним арестом. В Калининграде ждали, что он будет выведен из дела в связи с добровольным отказом от совершения преступления (накануне передачи денег), но так не случилось, и это заставляет калининградцев гадать, не был ли мишенью комбинации не Рудников, а именно Дацышин, тем более что его мотив в посредничестве труднообъясним. Активный участник приватизации рыболовецкого флота, в 2004 году руководитель штаба по выборам президента, а затем федеральный инспектор и замполпреда по Северо-Западному федеральному округу, он и после отставки тут фигура гораздо более влиятельная, чем редактор газеты «Новые колеса», пусть даже и выходившей на тот момент 11-тысячным тиражом.

Популярная в Калининграде версия гласит, что назначенный в конце 2016 года начальник УФСБ Леонид Михайлюк и привезенные им с собой «вологодские фейсы», зачищая поляну для молодого губернатора Антона Алиханова, «одним выстрелом убили трех зайцев»: кроме Рудникова и Дацышина рикошетом ослаблен и Леденев, дискредитированный участием в провокации. Но Алиханов должен был понимать, что «Новые колеса» для контроля над областью скорее полезны, чем вредны, а сын Дацышина остается его помощником. Кроме того, «вологодские» вряд ли обладали агентурой и навыками, позволявшими провести столь хитроумную комбинацию.

К версификаторству подталкивают вопросы, которые по мере движения дела к суду вызывают лишь все больше недоумения. У Леденева не было мотива платить Рудникову отступные. Его версия, что тот требовал несуразную по калининградским меркам сумму, чтобы прекратить публикацию сведений о его доме на берегу озера стоимостью до 200 млн рублей, не выдерживает критики: эти сведения уже были растиражированы не только в местной, но, с подачи Рудникова, и в федеральной прессе. А внутренняя проверка СКР не сочла этот факт предосудительным, удовлетворившись объяснением Леденева, что некие друзья просто пустили его в домике пожить.

Сам факт, что генерал, обвешанный микрофонами, исполнил роль провокатора, не выглядит рядовым. Он куда-то так торопился, что не смог всучить замаскированный конверт лично Рудникову, который денег так и не коснулся и, судя по всему, о них с Леденевым не говорил: если бы такие доказательства в деле были, Дацышин, чьи разговоры с Леденевым о каких-то деньгах, по-видимому, зафиксированы (а иначе с чего бы он дал признательные показания?), сейчас был бы уже только свидетелем, а не сидел под домашним арестом, пусть даже в своем доме в элитном Светлогорске.

Березовская, получившая в кафе папку якобы с документами, недавно уехала из России. Это значит, что следствие даже не рассматривает ее как важного свидетеля. При задержании, которое производил спецназ, вызванный из Москвы, Рудников был жестоко избит, в чем не было необходимости (к тому же были допущены и другие процессуальные нарушения). В общем, топорно все получилось, тем более для кадрового генерала ФСБ и бывшего начальника СУ СКР по Республике Чечня Леденева.

Конечно, все может объясняться просто. Во время одного из недавних судов в Калининграде, который был связан с претензиями к «Новым колесам» и в котором главный редактор участвовал по видеоконференцсвязи из СИЗО в Москве, он успел во время перерыва сообщить журналистам, что ознакомился в деле с расшифровкой беседы между Леденевым и Дацышиным: генерал рассказывал, как на него давил председатель СКР Александр Бастрыкин, требуя расправиться с журналистом. Тут Леденев в самом деле мог запаниковать и потерять контроль над комбинацией. Но причиной спешки могла быть и еще чья-то просьба «обезвредить» Рудникова. Куда-то он влез, может быть, и сам всего не понимая, а тот, кто «пустил генерала пожить в домике», ведь мог же его, например, о чем-то и попросить?

Рудников — потерпевший

Возможно, опасность представляли не сведения о доме генерала у озера в центре города, а настойчивые требования Рудникова и тех, кто его в этом поддерживал (СПЧ, Союз журналистов России, «Новая газета» и др.), изменить квалификацию дела о покушении на него на ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») и завершить расследование (именно документы об отказе в переквалификации должны были лежать в папке, которую по просьбе Рудникова получила от Леденева Березовская).

Из всех соучастников того покушения на скамье подсудимых оказался только один — бывший сержант ОМОНа из Санкт-Петербурга Алексей Каширин, наносивший Рудникову удары ножом. Да и это стало случайным следствием задержания в Санкт-Петербурге банды, совершившей целый ряд убийств и других тяжких преступлений. В банду входили и другие соучастники нападения в Калининграде: Михаил Васюк, державший Рудникова во время нанесения ударов, и Акбарджон Боротов — он вел машину, на которой все трое приехали на место, а затем скрылись.

Трое гастролеров из Питера прилетели в Калининград по своим документам, в аэропорту попали на камеры и оставили в Калининграде множество следов, в том числе позволяющих установить, кто здесь готовил для них жилье и машину. Однако расследование по горячим следам в Калининграде было провалено — возможно, преднамеренно, так как здешние помощники убийц могли быть достаточно близки к кругам местных «авторитетных предпринимателей» (подробно об этом — в «Новой», № 65 от 21.06.2017). В результате Каширин был осужден на смехотворный срок за нанесение менее тяжких телесных повреждений и лишь после отмены приговора в областном суде получил 9 лет лишения свободы — но только он один.

Заказчиком нападения на Рудникова сам он указывал Александра Ковальского, бывшего в то время мэром г. Светлогорска. Ковальский мог обидеться на заметку в «Новых колесах» под вызывающим заголовком «VIP-свинья на променаде», которая была опубликована за неделю до покушения. В ней Рудников уличал мэра в планах постройки в охранной зоне на первой линии от моря 14-этажного апарт-отеля (так называемого «Стакана»). После этой публикации и демонстраций, организованных активистами в Светлогорске, губернатор Николай Цуканов (через три месяца, в июле 2016-го, он будет назначен полпредом по СЗФО) публично заверил, что проект 14-этажного «Стакана» в Светлогорске реализован не будет.

Перед самым задержанием Рудникова с Ковальским произошла странная история. В конце октября 2017 года он сообщил местным СМИ, что кто-то стрелял в него во дворе его дома, и пуля оцарапала ему живот. Затем Ковальский был задержан по пути в Ригу, куда собрался к отцу — тоже известному бизнесмену, и был подвергнут обследованию: огнестрельное ранение не подтвердилось. Он невнятно объяснил, что сам напоролся во дворе на какую-то железку, и губернатор — теперь уже Антон Алиханов — предложил ему подать заявление об увольнении.

Даже на фоне нравов «управленческой элиты» эта история выглядит так странно, что объяснений ей может быть только два: 1) случилось нечто, что выбило мэра из колеи (а его склонность к злоупотреблению спиртным широко известна); 2) опять-таки случилось нечто, что заставило Ковальского разыграть всю эту комедию и таким образом «соскочить с темы».

Необычной отставке Ковальского, задержанию Рудникова и Дацышина 1 ноября, а также переводу Цуканова в конце декабря 2017 года из полпредов в секретари комиссии при президенте по развитию местного самоуправления (это понижение, особенно с учетом значимости местного самоуправления) предшествовала передача в Светлогорский районный суд дела по обвинению некоего Антона Титова по ст. 159 УК. Его имя мало что скажет тем, кто не в теме, но все перечисленные лица, включая Дацышина, пожалуй, как раз очень даже в теме.

Баловень курорта

Надо пояснить, что именно бывший немецкий курорт Раушен, а впоследствии Светлогорск, остается главной жемчужиной анклава на Балтийском взморье. Еще в 1945 году уютный, утопающий в соснах и не тронутый войной городок полюбился Министерству обороны, которое застолбило тут санаторий. Режим приграничной зоны сдерживал наплыв отдыхающих и в основном сохранял старинную застройку при советской власти, а после ее отмены и начала дикой приватизации военные до последних лет тоже не позволяли строить в Светлогорске что попало и как попало — этим он заметно отличается, например, от соседнего Зеленоградска. Многие дома и участки скупила бизнес- и чиновная элита, которая тоже не заинтересована в новом и необузданном строительстве.

В этом чудесном городке Антону Титову и повезло родиться в 1982 году, да еще в непростой семье: папа его работал в структурах КГБ и ФСБ, бабушка — заслуженный работник прокуратуры, там же работала и мама Нинель Титова, пока в конце 90-х не стала судьей Светлогорского райсуда. Отсюда, впрочем, ей из-за чего-то пришлось вскоре уйти в почетную отставку.

Антон стал развиваться сразу по нескольким направлениям. В Калининграде он создал рок-группу «FTB», что в одном из вариантов может быть расшифровано как «Федерация тайского бокса» — ее он тоже учредил, но на жизнь стал зарабатывать, как и родители, юриспруденцией. В 2004 году выпускник Титов устроился юристом в ООО «КонтиИнвестСтрой», которое работало по правительственной программе развития побережья, и ему были выделены земельные участки под строительство малоэтажных гостиниц на берегу. Вскоре, по сообщениям местных СМИ, эти участки оказались перерегистрированы на друзей Титова. По заявлению директора ООО «КонтиИнвестСтрой» Геннадия Зубатова было возбуждено уголовное дело, но после двух нападений на него учредители ООО перестали настаивать на расследовании, махнув рукой на деньги московских структур, вложенные в их проекты.

Спорные участки при поддержке мэра Ковальского перешли во владение ООО «Золотой спуск», и — это именно те участки и та структура, которая собиралась строить под видом лифтового подъемника тот самый «Стакан», разросшийся в проекте до апарт-отеля примерно на 200 квартир (цены на жилье в многоэтажках, даже построенных в 150 метрах от моря, сопоставимы с московскими). В 2016 году на «Золотом спуске» (он ведет от центральной площади к солнечным часам, к променаду и пляжам) начались подготовительные работы, был возведен забор и вырублены сотни деревьев, из-за чего древняя дюна, на которой стоит городок, дала опасные оползни.

Титов все же оказался под судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), но это другое мошенничество, связанное с другими земельными участками. Суд повторный — 20 января 2016 года судья Светлогорского райсуда Маношина после 15 месяцев слушаний, заслушав предложение прокуратуры отправить Титова в колонию на 7,5 года, приговорила его к трем годам лишения свободы, но с отсрочкой — два года. Но и этот приговор был отменен Калининградским облсудом, и дело направлено на новое рассмотрение. Как уже говорилось, в ноябре 2017 года оно снова поступило в Светлогорский суд (судье Булгаковой) и слушается до сих пор. Титова под стражу не брали, в суде он ведет себя уверенно, иногда обновляет татуировки на бицепсах и любит показывать публике средний палец.

Далее углубляться в проделки этого персонажа мы не будем: он тут не один такой, и он, безусловно, не главный, и вообще это увело бы нас слишком далеко от «дела Рудникова». Скажем так: 14 лет назад в Калининградской области произошло землетрясение силой от 5 до 6 баллов, в Светлогорске обрушилась насыпь железной дороги (что вообще ставит под вопрос многоэтажное строительство на берегу), и мало ли какие тут могут быть «подземные толчки». Их волны ощущаются сначала лишь посвященными, а только потом уж и изумленной общественностью.

Смотрящие за побережьем

У Александра Дацышина, владеющего домом в Светлогорске, и помимо этого тут какие-то интересы, конечно, тоже есть: они у него по всей области. Это может прояснить его роль в урегулировании конфликта с Рудниковым по просьбе Леденева (такую инициативу подтверждает сам генерал). Если сумма (50 тысяч долларов) Дацышину вряд ли была интересна, то сама по себе возможность что-то тут узнать и разрулить могла его привлекать.

У Леденева, назначенного в Калинин­градскую область в 2013 году, собственных интересов в Светлогорске может и не оказаться, зато его связывает с этим городом еще одна интересная история. После провокации, которую он устроил Рудникову, коллега Татьяна Павловская (собкор «Российской газеты» по Краснодарскому краю) сообщила «Новой», что имя Леденева известно и здесь. В Новороссийске с помощью похожей провокации чуть было не пошел под суд за вымогательство профессор, протестовавший против многоэтажной стройки стена к стене с его домом. Дело было возбуждено, когда после долгих уговоров он согласился продать дом, и первый «пробный» транш был переведен ему на карточку. Стараниями в том числе коллеги Павловской все обвинения были сняты, и ГУВД по Краснодарскому краю сообщило «Российской», что следователь Карен Стрыгин, руководивший этой операцией, с позором уволен из органов по дискредитирующим основаниям.

Одним из учредителей фирмы, в интересах которой прессовали профессора в Новороссийске, оказалась мама генерала Леденева. А получивший якобы волчий билет Карен Стрыгин обнаружился на должности... начальника отдела СУ СК РФ по Калининградской области в Светлогорском районе. И даже отдавая себе отчет в том, что эта история обязательно всплывет, генерал лично повторил аналогичную провокацию против Рудникова — это лишний раз подтверждает, что тот был опасен скорее не ему.

Вряд ли для кого-то представляла опасность газета «Новые колеса» — не будем строить иллюзий по поводу влиятельности СМИ. Однако настойчивость Рудникова, требовавшего полного расследования покушения на него в марте 2016 года, могла создавать проблемы, наверное, не только для Ковальского.

Между тем именно в это время здесь ждали решения жизненно важного вопроса: в Калининграде и в Москве готовилось постановление правительства об изменении зон горно-санитарной охраны балтийского побережья. Согласно этому решению, подписанному Дмитрием Медведевым 22 февраля нынешнего года, гостиничное строительство в Светлогорске теперь разрешено не в 125 метрах от моря, как было прежде, а фактически от самого пляжа.

Активисты организации «Наш берег», борющиеся против застройки, и местного отделения ОНФ готовились еще раз поднять этот вопрос перед Путиным во время его встречи с журналистами в рамках форума ОНФ в Калининграде 2 марта, причем руководство фронта клятвенно обещало дать им такую возможность. Обманули: ни одного вопроса, касающегося Калининградской области, по существу президенту не было задано (как, впрочем, и о журналистике).

Не факт, что все удалось бы сделать так же гладко, если бы журналист и депутат Законодательного собрания Калининградской области Рудников не был в ноябре «обезврежен» генералом СКР Леденевым. Да и Антона Титова теперь тоже можно и посадить — даже если он заговорит в колонии, кто его будет особенно слушать?

Молодой новый мэр Светлогорска Андрей Толмачев любезно согласился со мной встретиться и объяснил, что своего предшественника — Ковальского — он никогда в глаза не видел и дел у него не принимал. Он производит приятное впечатление и со знанием дела объясняет, что для развития курорта многоэтажками застраиваться будут зоны, прилегающие со стороны материка, а рельеф побережья сохранится. Наверное, Толмачеву новые скандалы действительно не нужны, но и снять его тут, где начиная с 1991 года сменилось уже 7 губернаторов, это пара пустяков. А земли все уже оплачены, и очень дорого, перекуплены, расписаны и ждут реализации постановления правительства от 22 февраля.

На газету Рудникова «Новые колеса» после возбуждения уголовного дела тоже посыпались предупреждения, распространители стали отказываться ее брать, тираж упал с 11 тысяч до трех, а там и типография заявила, что печатать его ей неинтересно. Газета, конечно, была отвязная, иногда выходила за рамки хорошего тона, но она оставалась последней независимой в Калининграде. Теперь, когда она прекратила выпуск, а остальные прижали уши, здесь можно делать вообще все что угодно.

Но есть и обнадеживающие новости: в Санкт-Петербурге вдруг активизировалось следствие по банде Васюка и других, по некоторым сведениям Ковальский только что был вызван на очную ставку с Кашириным, и теперь история с покушением на Рудникова может начать разматываться в сторону соучастников в Калининграде. Тогда, возможно, мы узнаем еще много интересного.

Дело Рудникова в ближайшее время будет передано в суд, вероятнее всего, одного из регионов СЗФО.

Калининград—Светлогорск—Москва