Навальный выполнит майские указы?

Алексей Навальный объявил о создании «Профсоюза Навального», нового проекта, цель которого — борьба за повышение зарплат бюджетников. Потенциально он затрагивает 6 миллионов россиян: учителей, врачей, соцработников, научных сотрудников, работников культуры. Онлайн-проект оппозиционера должен будет контролировать выполнение «майских указов», подписанных Владимиром Путиным в 2012 и 2018 году. Согласно этим указам, зарплаты бюджетников не должны быть меньше средней зарплаты по региону. «Наша задача — создать стихийное профсоюзное движение, у которого будет одна простая цель — не политическая. Мы не будем говорить: любите Навального или не любите Путина. Любите, кого хотите. Просто требуйте повышения заработной платы», — призывает политик.

Прошло всего два месяца после запуска проекта «Умное голосование», созданного для объединения протестного электората на выборах, как Алексей Навальный уже возглавил «народный профсоюз». Необходимость его создания политик объясняет тем, что «Россия сейчас нуждается в появлении огромного, массового, низового движения за повышение заработных плат», а существующие профсоюзы, по его словам, провластные и со своими задачами не справляются.

Для участия в проекте нужно зайти на сайт «Профсоюза Навального», где любой бюджетник может проверить свою зарплату на соответствие средней зарплате по своей профессии в регионе. «Если ваша зарплата отличается от этой планки значительным образом, значит, вас обманывают и грабят, и мы вас будем защищать», — обещает оппозиционер. Юристы команды Навального помогут составить жалобу или направят ее в «дружественные профсоюзы», а затем она уйдет в правоохранительные органы.

— Я признаюсь совершенно откровенно: я политик, мне нужна поддержка людей, я работаю на них, — опережая обвинения, заявляет оппозиционер. — Вы увидите: вот Навальный с командой работают на нас. Все нам врут, все нас обкрадывают, а этот старается нас защитить — как может, так и старается.

Несмотря на эту декларацию, обвинения в популизме и перехвате левой повестки не заставили себя ждать. «Тема, продвигаемая Навальным, — просто очередная попытка собрать базу данных под выборы, — убежден лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. — Мы работаем с реальными профсоюзами: с «Конфедерацией труда России», с «Союзом профсоюзов России». Через эти профсоюзы и надо решать эти вопросы, через акции протеста. В данном случае это сбор Навальным сторонников».

В российском обществе левая повестка клеймится словом «популизм», а любая попытка политиков решать социальные проблемы граждан воспринимается как преследование политических целей, объясняет политтехнолог Виталий Шкляров: «Едва политик заводит речь о зарплатах, тарифах ЖКХ, пенсии, пособиях, неравенстве, он награждается титулом «популист» — ведь он хочет понравиться неправильным и глупым избирателям, бедным людям, работающим за маленькую зарплату, без докторской степени в макроэкономике».

Однако говорить об эксплуатации левых тем, когда реальные доходы населения уже несколько лет падают, не приходится, считает эксперт, тем более что «в парламентской оппозиции левая повестка представлена КПРФ, которая прилагает специальные усилия к обороне от избирателей, стремящихся выразить свой запрос хотя бы в них».

Профсоюз, заявленный как «политический манифест» Навального, должен привлечь 6 миллионов россиян из бюджетной сферы. Возникает вопрос: сможет ли политик достучаться до аудитории, которая не является его электоратом и не следит за его медиа-проектами?

— Мы рассматриваем своих постоянных зрителей как канал коммуникации, — говорит экономист Владимир Милов, автор передачи «Где деньги?» на канале оппозиционера. — Навальный объяснил, что те, кто это услышал, должны пойти дальше и рассказать знакомым бюджетникам, которые жалуются на свое материальное положение. В каком-то смысле это канал охвата новой аудитории, её расширение.

Приглашение в общественную ловушку

В социальных сетях многие шутят, что президент поручил Навальному проконтролировать выполнение «майских указов».

Иронично, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «любое участие в контроле за майскими указами востребовано», хотя с подробностями проекта он не знаком. Своеобразное одобрение из Кремля тем более удивительно, что последний проект Навального «Умное голосование» был заблокирован Роскомнадзором за нарушение правил хранения персональных данных.

— Мы ловим их в общественную ловушку: они все эти годы носились с «майскими указами», а мы устраиваем им тест на соответствие реальности,

— комментирует слова Пескова Владимир Милов. — Любое выступление против означало бы дезавуирование «майских указов».

Милов утверждает, что Навальный поддерживает не сами «майские указы», а повышение зарплаты людей: «Разница в том, что Навальный считает, что эти указы — лицемерие. Это декларация повышения зарплаты, но в реальности их не повышают. Его задача — вскрыть это лицемерие».

Ответственность за выполнение «майских указов» была переложена на регионы: президент неоднократно говорил о том, что политики будет лично отвечать за результаты. Региональные власти в ответ прибегали к махинациям со статистикой, объясняет Шкляров. Во-первых, в расчет средних зарплат стали включать доходы из «серого сектора», во-вторых, поменяли саму методику расчета средней зарплаты. Это позволяет говорить только о формальном выполнении указов президента.

— Идея Алексея Навального с мониторингом реальных уровней заработных плат в бюджетной сфере — куда более масштабная и болезненная, чем антикоррупционные расследования, — считает эксперт.

Дворец Ротенберга — блестящий и далеко, 17 000 рублей «на руки» районной медсестре — осязаемые и рядом.

Профсоюзы против Навального

Фото: РИА Новости

Представители профсоюзов неоднозначно отнеслись к желанию оппозиционера возглавить профсоюзное движение в России:

— Очень интересно, что Алексей Навальный вступил в борьбу за реализацию указов Владимира Путина, — отмечает единоросс Андрей Исаев, заместитель председателя «Федерации независимых профсоюзов».

В 2018 году он говорил, что его главный конкурент — Владимир Путин, а сегодня его главным конкурентом становится Общероссийский народный фронт,

который тоже борется за реализацию указов. Они конкурируют в этой борьбе.

Исаев тоже уверен, что на самом деле «Профсоюз Навального» — это политический проект для привлечения электората: «Проект создан для достижения его основной политической цели — прихода к власти».

— Навальный — интересный политик, но профсоюзами должны заниматься профессионалы, — говорит Сергей Храмов, глава «Союза профсоюзов России». — Профсоюзы, в отличие от политических партий, непосредственно влияют на судьбы конкретных людей. Эффективность профсоюза в том, что это абсолютно легальная организация: он имеет свой устав, структуру, функции. А называть профсоюзом просто поток жалоб, даже в традициях правозащитной деятельности — неверно.

Депутат Андрей Исаев. Фото: РИА Новости

— Майские указы подразумевают, что средняя зарплата учителей по региону не ниже средней зарплаты по экономике в этом регионе, — объясняет оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. — Жалоба отдельного педагога на то, что его собственная зарплата ниже средней по региону, ни к чему привести не может, потому что этого никто не обещал. Жалоба в правоохранительные органы, конечно, не останется без ответа, но человеку ответят: «В вашем регионе средняя зарплата такая-то, все вопросы по заработной плате вы можете обсудить со своим непосредственным руководством, до свидания».

Мирясова говорит, что добиться повышения зарплат реально только при помощи огласки в СМИ, а не через жалобы: «В декабре прошлого года сельские педагоги из Курганской области записали видеообращение Путину, пообещали, что объявят забастовку, и им выплатили стимулирующие [выплаты]».

В то же время в самих профсоюзах отмечают положительный момент этого проекта — изменение образа профсоюза в общественном сознании, об этом говорит Мирясова: «Люди думают, что это либо что-то из советского времени, либо там подарки раздают. Этот образ в идеале надо менять».