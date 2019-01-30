Порошенко идет «своим путем»

Петр Порошенко не изменил политическому символизму. Форум, где кандидатом в президенты выдвинули Юлию Тимошенко, подгадали к национальному празднику, Дню соборности Украины, а форум, на котором глава государства объявил о решении снова идти на выборы, оказался связанным сразу с двумя датами — Днем памяти героев Крут и, согласно церковному календарю, днем поклонения веригам апостола Петра.

Напомню российским читателям: в 1918-м, недалеко от Киева, у железнодорожной станции Круты, отряд студентов-добровольцев, сторонников Украинской народной республики, принял неравный бой с большевистскими войсками. Студенты погибли, но не отступили. «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» — светилось на мультимедийном экране в зале Международного выставочного центра. Этот эпиграф отражал суть выступления Порошенко.

Накануне администрация президента допустила «плановую» утечку информации: Петр Алексеевич намерен стать самовыдвиженцем. И не на съезде БПП «Солидарность», а на форуме своих сторонников. Впрочем, такую, более широкую форму подачи себя избирателям уже использовали несколько кандидатов. Критики главы государства объясняли принятое решение имиджем партии: она существует, скорее, в теории, а за частью депутатов от БПП в Раде тянутся реальные коррупционные хвосты.

Слух о самовыдвижении подтвердился. Порошенко предстал перед залом как базовый элемент конструкции «украинский народ», проверенный на прочность в боях — и сто лет назад, и сейчас. Потому отпал всякий смысл вызывать на сцену и представлять еще и команду кандидата. Ее и не представляли. Все, что известно: руководителем штаба, как и в 2014-м, будет Виталий Ковальчук, ныне зам главы администрации президента. Не ошибусь, думаю, если предположу, что в регионах роль команды придется исполнять местным властям, то есть админресурсу. Присутствие в зале премьера Владимира Гройсмана и членов правительства, включая силовиков, спикера Андрея Парубия, первого вице-спикера Ирины Геращенко, экс-президента Виктора Ющенко, ряда руководителей областных госадминистраций (перечень можно продолжать долго) подтверждало, что поддержка обеспечена разнообразная. В том числе духовная.

Глава новосозданной Православной церкви Украины митрополит Епифаний сидел вместе со светским руководством страны, хлопал в унисон.

Роль церкви как института подчеркнута социологами и президентом — больше граждане доверяют только армии.

Патриарха Филарета на форуме не видели. Зато был главный раввин Украины Яков Дов Блайх. На днях президент посетил с официальным визитом Израиль, подписал межгосударственное соглашение о зоне свободной торговли, не скрылся от объективов у Стены Плача — в традиционном еврейском головном уборе, черной кипе. «Без комментариев! Православнее некуда!» — брызнули сомнительным остроумием в соцсетях политики из оппозиции. Но быстро смолкли. Сообразили, что значат не только израильская молитва за победу и благополучие Украины, но и расположение немалой части избирателей внутри страны.

«Нам нужен холодный, но мир»

Отличие Порошенко образца 2019 года от Порошенко — победителя прошлой кампании: его публичная риторика стала куда более правой в смысле идеологии.

Пока партии националистического толка вроде «Свободы», не попавшие в Раду, теряли узнаваемость, их «фишку» — отрицание путинской России, извечного колонизатора и агрессора — перехватил политик, которого националисты, да и не только они, привыкли называть «шоколадным королем с Липецкой фабрики». Через пять военных лет лозунг «Геть від Москви!» («Прочь от Москвы!»), воскресший из эпохи украинского «расстрелянного возрождения», немыслимый даже на митингах, был взят на вооружение президентом-главнокомандующим как основной и нашел отклик в самых разных слоях общества. Пять лет назад, например, Дмитро Ярош, тогда руководитель «Правого сектора» (организации, запрещенной в России), полевой командир и кандидат в президенты Украины, ни за что даже рядом бы не сел с участниками форума сторонников Петра Порошенко — а вот же сидит…

Ну и гимн ОУН-УПА (запрещенных в России организаций) «Зродились ми великої години…» на открытии мероприятия такого уровня прежде не исполняли никогда.

«…2015 год — появилась новая армия. 2016-й — год децентрализации. Объединенные громады больше не ждут милостей от центра. 2017-й — без виз с ЕС! 2018-й — поместная церковь!» — голос диктора, что за кадром перечислял «реальные дела, а не брехливые обещания», вдруг зазвучал тревожно, почти зловеще:

«2019-й — год, когда в Украине победит либо Порошенко, либо Путин!»

Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky

Пауза. И потекли планы, возможные лишь при победе Порошенко, вплоть до процедуры начала вступления страны в ЕС и НАТО в 2023 году. Кто тут Путин, зал понял и так. Фамилия Тимошенко на форуме не прозвучала, кажется, ни разу. Но намеков и аллюзий набралось в избытке.

Наиболее значимые фрагменты речи президента-кандидата:

«…Мы готовы начать наступление против бедности. Она не меньший наш враг, чем Российская Федерация. (Подытоживая рассказ о том, что хотя во всемирном «индексе счастья» страна находится за пределами первой сотни, но экономика растет уже двенадцать кварталов подряд, кризис отступает и худшее позади. — О.М.) «…Перспектива Украины — глобальный аграрный лидер и транспортно-логистический хаб Европы, место в десятке популярных европейских туристических стран. Строительство дорог во время войны стало символом: мы думаем о мире!» «…Процесс объединения Европы не будет завершен без входа независимой, соборной Украины. Россия, конечно, будет стараться подчинить Европу себе». «…Нам нужен холодный мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, на этом играет российская пропаганда. Но мир не такой ценой, чтобы встать перед Путиным на колени или в другую позу… Враг пришел не за Крымом или Донбассом, а за всей Украиной, чтобы вернуть в тюрьму народов. Потому мир — это полное восстановление независимости и суверенитета Украины, безоговорочное признание Москвой нашего права идти своим путем. Достигать мы этого намерены политико-дипломатическими методами, инструментами международных санкций и миссий ООН по всей оккупированной территории. Гарантией мира есть и будет наша боеспособная армия». «…Надо остановить популистов, иначе все достижения окажутся тщетными. Своим бессмысленным экспериментом они толкают страну к уровню Венесуэлы, не к Брюсселю, а к Каракасу. (Тут, по-моему, камень полетел в огород шоумена Зеленского. — О.М.) Отдельных кандидатов тянет к авторитаризму. (Намек на Гриценко, бывшего министра обороны? — О.М.) А кто-то хочет парламентскую республику канцлерского типа, с однопартийным, по сути, парламентом. И принять Конституцию в обход Рады! (Вне сомнений, о Тимошенко. — О.М.) «…В моей работе были ошибки. Есть и чем гордиться и за что просить прощения. Но ни один мой шаг не противоречил разрыву с колониальным прошлым, чтобы жертвы не оказались напрасними». «…Мы — украинцы, и Господь позволил нам жить в лучшей стране мира!»

Изменникам на заметку

Сценарий не предполагал излишеств: только доклад первого лица и выступления в его поддержку. К опции «лирика» прибегли лишь раз, когда Петр Алексеевич, вполне в западных традициях, спустился в зал, чтобы расцеловать своих многочисленных родных, включая внука, Петра Алексеевича Порошенко-младшего. То, что Порошенко-старший — образцовый семьянин, не новость.

Потом кандидат слушал, что хорошего скажут премьер-министр, спикер, первый вице-спикер и генеральный прокурор Юрий Луценко. Последний уточнил, что по закону не имеет права агитировать за кого-либо, но тут же вышел из положения:

«Я имею право с этой трибуны предупредить украинцев о цене измены. Помня цену измены, прошу проголосовать за того, кто сохранит украинское государство».

Накануне суд огласил обвинительный, пусть и заочный, приговор экс-президенту, беглецу Януковичу — 13 лет за государственную измену. Мэр Киева Кличко прислал короткий, как хук, видеоролик с напутствием прямо из больницы в Австрии — обострились старые травмы. Накануне эксперты заключали пари: по слухам, Кличко хотел соскочить с этого агитпоезда.

Ораторы были подобраны, как в советские времена, по категориям: от армии, от ученых, от аграриев, от молодежи. Зато зал начал смеяться и рукоплескать прежде, чем открыл рот художник Лесь Подервянский, автор украинской национальной идеи, которая в цензурном варианте звучит «Отцепитесь от нас!». Подервянский был круче Коэльо, и не в записи, плюс не собирался отказываться от своих рисковых слов. Специального гостя, экс-генсека НАТО Расмуссена, который оказался советником президента Украины, придержали для финала.

Призрак Тимошенко так и витал над форумом…