«Я перестаю дышать»

Собрание против мусорной реформы в столице прошло в воскресенье, 3 февраля, у здания префектуры Центрального административного округа Москвы. Участники потребовали от властей предоставить информацию о строительстве столичных кластеров, которые станут пунктами по упаковке московского мусора для захоронения в других регионах России.

Фото: Алиса Кустикова / «Новая газета»

К двум часам дня на ступенях префектуры ЦАО на Марксистской улице собралось около 500 человек. Организаторами акции протеста в столице стало движение против захоронения мусора «Антикластер». В начале акции полиция потребовала участников собрания свернуть плакаты с политическими требованиями.

Такими сотрудники правопорядка признали лозунг «Кремль смердит» и листовку с надписью «За Навального».

После переговоров с организаторами встреча продолжилась, обошлось без задержаний.

Жители Москвы выступают против строительства кластеров в черте города, где мусор будут готовить к транспортировке. Пилотным проектом должен стать полигон «Шиес» в Архангельской области, однако поезда с мусором также планируют отправлять из столицы и в другие регионы России. Отметим, что строительство полигона вызвало антимусорные протесты в Архангельской области — на акции вышли более 30 тысяч человек.

Фото: Алиса Кустикова / «Новая газета»

Как сообщили участники собрания в Москве, одна мусорная станция уже запланирована на юго-востоке Москвы в Некрасовке, вторая около бывшей станции «Бойня», на очереди — кластер около Павелецкого вокзала, на железнодорожной станции Москва-Товарная. Построить объект планируется в непосредственной близости от жилых домов.

На собрании глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил, что жители района уже три месяца подряд пытаются получить ответ на вопрос, что именно строится у Павелецкого вокзала. По его словам, петицию против строительства кластеров подписали уже 9 тысяч человек.

Как отметил Свиридов, к нему обратились жители сразу нескольких жилых комплексов, обеспокоенные масштабным строительством. Депутат с жителями потребовали от властей и застройщика предоставить информацию об объекте, но раз за разом получали отказ.

— Что строится? Кто строит и в какие строки? — адресовал чиновникам вопрос Свиридов и обратился в инспекцию с требованием добиться установки на объекте информационного щита, как положено по закону. Сроки устранения нарушения менялись три раза, последний срок истекает в середине февраля.

Фото: Алиса Кустикова / «Новая газета»

Жители обращались в прокуратуру Юго-Восточного округа, главам управ и префектам, но так и не получили внятных ответов. По мнению жительницы Нижегородского района Екатерины Никишкиной, строительство мусорного кластера повлияет на экологическую обстановку в районе и снизит стоимость жилья.

«Мимо моего дома будет проходить несколько составов с мусором в день, — заметила она. — Но как будет выглядеть проект, никто сказать не может.

Мы уже знаем, что будут изменены транспортные съезды и развязки, пробки неизбежны. Мы хотим получить ответ на вопрос: что строится?».

Фото: Алиса Кустикова / «Новая газета»

Беспокоила участников акции и ситуация в Архангельской области, куда будут отправлять мусор. «Не дам в обиду малую родину Поморье — не свалка для московского мусора», — такой плакат держала одна из участниц собрания. Но и среди москвичей оказались сочувствующие жителям Архангельской области. «Нам архангелогорцы прислали Михайло Ломоносова, а мы им в ответ — мусор в XXI веке. Это несправедливо», — сказал со сцены пожилой мужчина, которого поддержала аплодисментами толпа.

Впрочем, московская повестка на собрании очевидным образом доминировала.

«Мусорный полигон — яд в ЦАО», «Москва — город мусорной славы», «Я перестаю дышать», — держали плакаты участники митинга.

«Мы три месяца не можем получить ответ от властей, что строят в центре Москвы», — выразил общую повестку Илья Свиридов.