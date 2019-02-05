Европа споткнулась о вето

Евросоюз как организация так и не стал полюсом глобальной политики, и это проявилось в венесуэльском кризисе. Конечно, есть условная Европа, которая в международных делах ориентируется на некий набор ценностей, который определяет ее лицо и от других континентов. Но не факт, что по каждой конкретной проблеме все члены ЕС поддержат единую позицию, которую от их имени выразит Брюссель.

На прошлой неделе правительства ведущих европейских стран, в том числе Германии, Франции, Великобритании и Испании, поставили президенту Мадуро ультиматум: до понедельника 4 февраля объявить о назначении новых президентских выборов. На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте глава МИД Швеции Маргот Вальстрем предложила проект такого заявления, в котором говорилось, что ЕС в целом будет «поддерживать и признавать» Гуайдо в качестве временного президента, пока не будет проведено новое голосование на свободных президентских выборах.

Проект обсуждался, редактировался, и его поддержали по меньшей мере 26 из 28 стран союза. Но Италия выступила против, а позиция Греции была невнятной. Однако надежда сохранялась. В выходные в Брюсселе и столицах кипела напряженная дипломатическая работа. В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини должна была от имени всех 28 членов ЕС огласить заявление.

В Совете ЕС в этот день проходила встреча министров иностранных дел ЕС и Лиги арабских государств. Журналисты ждали, что присутствовавшая на ней Могерини объявит о достижении консенсуса по Венесуэле.

Но чуда не случилось. Италия все же наложила вето, и ее поддержала Греция.

Срок ультиматума европейских держав истек, Мадуро отказался его выполнять, а Евросоюз не может на это никак реагировать. Определять дальнейшие шаги в венесуэльском кризисе остается делом правительств каждой отдельной страны ЕС, и даже в позициях большинства при всей общей схожести есть нюансы.

Понятно, что в разношерстном правительстве Италии возобладало движение «Пять звезд» со своеобразным взглядом на признанные европейские ценности. Понятно, что главе левого правительства Греции Алексису Ципрасу венесуэльский «команданте» Мадуро идейно ближе любого из лидеров ЕС. Но и Ирландия, например, не горит желанием так вот сразу признавать председателя парламента Венесуэлы президентом, хотя и поддерживает призыв провести честные выборы. Бельгия тоже воздержалась от резких движений и устами министра иностранных дел Дидье Рейндерса осторожно заявила о «поддержке Хуана Гуайдо в его миссии по организации новых свободных и прозрачных выборов».

Однозначно признали лидера венесуэльской оппозиции исполняющим обязанности президента четырнадцать государств — членов ЕС: Испания, Франция, Великобритания (пока еще член ЕС), Дания, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, Португалия, Австрия, Чехия, Швеция, Финляндия и Люксембург. Они считают, что именно он должен организовать новые выборы, тем самым исполнив роль, возложенную на него Конституцией Венесуэлы.

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Реакция Брюсселя на отказ Мадуро выполнять ультиматум ограничилась подтверждением достигнутой в Бухаресте договоренности: сформировать «контактную группу» на уровне министров между ЕС и странами Южной Америки, которая проведет первую встречу в Монтевидео в четверг.

«У нас больше нет общей внешней политики», — заявил в сердцах агентству AFP в кулуарах Совета ЕС на условии анонимности один из министров иностранных дел.

Европарламент, наднациональный орган, избранный напрямую гражданами ЕС, принял на прошлой неделе резолюцию, в которой признал Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы и рекомендовал это сделать всем странам союза. Как заявил председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни, «некоторые страны заинтересованы только в нефти, а мы заботимся о людях, и нас волнуют страдания венесуэльского народа».

В ассамблее преобладает мнение, что общая внешняя политика, записанная в основополагающих документах ЕС, останется декларацией, пока у государств-членов есть право вето. Внешнеполитические решения принимаются только консенсусом, и небольшая группа стран в состоянии препятствовать усилению влияния ЕС на мировой арене.

Боюссель