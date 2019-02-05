Афонско-киевский детектив

Только отшумели московские торжества по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла (Гундяева), как в Киеве состоялась своя интронизация. На древний престол митрополитов Киевских и всея Руси (правда, под официальным титулом «и всея Украины») в Софийском соборе, построенном в XI веке, возведен Епифаний (Думенко). Иерарх, которому в этот день, 3 февраля, как раз исполнилось 40 лет, был избран предстоятелем новой, объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ) на ее Объединительном Соборе в той же Софии Киевской 15 декабря. Избран, между прочим, по настоянию 90-летнего патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (Денисенко), чьим наместником Епифаний был.

В Москве Филарета по-прежнему считают «анафематствованным раскольником», а Константинополь признал его истинным иерархом, отменив московскую анафему.

Может быть, киевская интронизация была менее пышной, чем 10-летие московской, но более трогательной. Софийский собор несопоставим по своим размерам с храмом Христа Спасителя, и присутствовали на торжестве не сотни архиереев в золотой парче, а несколько десятков епископов в довольно скромных облачениях.

В отличие от Москвы, в гости к которой, по обычаю, слетелись «все флаги», в киевской интронизации из иностранных гостей участвовали лишь иерархи Константинопольского патриархата, в том числе ее автономных украинских юрисдикций в США и Канаде.

Возглавлял делегацию Константинополя все тот же митрополит Галльский Эммануил, который в прошлом году вел переговоры с президентом Порошенко, а потом председательствовал на Объединительном Соборе. Говорят, кстати, он — наиболее вероятный преемник престарелого и тяжелобольного патриарха Константинопольского Варфоломея.

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Опять же, в довольно скромной обстановке, после интронизации Епифания прозвучали приветственные речи. Петр Порошенко выражал радость и обещал, что в Украине никогда не будет государственной церкви и к переходу сторонников Московского патриархата в ПЦУ никто принуждать не будет. Митрополит Епифаний благодарил президента Порошенко, Верховную раду и отдавал должное своему духовному отцу — патриарху Филарету. Буквально 10 дней назад в гораздо более пышной обстановке во дворце «Украина» праздновалось его 90-летие, но на интронизацию Епифания он не прибыл. По официальной версии, «не отпустили врачи», поскольку Филарет внезапно оказался в реанимации.

По неофициальной, при всем уважении к сединам патриарха, эта болезнь имеет дипломатический оттенок, поскольку Константинопольский патриархат хоть и отменил отлучение Филарета, но не признал его патриархом, а признал лишь «бывшим митрополитом Киевским». Было бы довольно странно, если бы Филарет, считающий себя патриархом, возводил на престол предстоятеля митрополита (то есть младшего по сану). Литургически корректного решения этой коллизии не существует — оставалось только лечь в больницу.

Но главной интригой киевской интронизации стали похождения афонского архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопеда — одного из 20 монастырей Святой горы Афон (Греция), прибывшего на торжества в составе константинопольской делегации. Это старец с очень необычной судьбой. В Греции он был фигурантом скандалов с исчезновением 100 миллионов евро от продажи монастырской земли, в 2012-м даже немного сидел в тюрьме. (Тогда за него заступился лично Путин.) Зато в России он получил славу великого духоносного старца и за несколько дней стал духовником значительной части кремлевской элиты, когда накануне выборного цикла 2011–2012 годов привез в Москву Пояс Богородицы, поклониться которому пришло около 3 млн россиян. Та часть российской элиты, которая склонна к мистицизму, именно вмешательству Богородицы приписывает «благополучный» для нее исход событий 2011–2012 годов, когда и результаты думских выборов висели на волоске, и легитимность третьего срока Путина была под большим вопросом. Сейчас уже мало кто помнит, что контекст панк-молебна «Богородица, Путина прогони», совершенного в храме Христа Спасителя в феврале 2012-го, был задан именно привозом Пояса Богородицы и связанными с ним надеждами путинской элиты.

Таким образом, участие «величайшего друга России» и «святого старца» Ефрема в интронизации «самостийного» митрополита всея Украины было бы большим ударом по духовной легитимности путинского режима и вообще какой-то мистической катастрофой.

Сам же старец не настолько прост, чтобы в большой геополитической игре Москвы и Вашингтона с участием Константинополя и Киева выбирать лишь одну сторону.

Он добровольно вошел в состав константинопольской делегации и добровольно приехал в Киев, получив за это щедрую благодарность православной Украины, но нашел-таки способ при этом «не изменить Москве», загадочно покинув Киев прямо в ночь перед интронизацией.

В этой детективной истории еще остается немало вопросов. Сейчас известно лишь то, что, заселившись в один из самых роскошных отелей Киева «Файрмонт» и дождавшись, пока представители принимающей стороны разъедутся, старец неожиданно вышел на Почтовую площадь и нырнул в поджидавший его там черный «Ровер». Пока автомобиль мчал его в элитный пригород Киева Конча-Заспа (аналог московской Рублевки), официальный сайт УПЦ Московского патриархата сообщил:

«Архимандрит Ефрем просил передать, что любит митрополита Онуфрия [предстоятеля УПЦ Московского патриархата] и всех архиереев его церкви».

Не без помощи компетентных служб Украины руководство ПЦУ разыскало старца в частной клинике поселка Козин, принадлежащей некоему гражданину РФ, где его навестил митрополит Епифаний. На соответствующем фото виден улыбающийся старец, который в полном монашеском облачении (даже со скуфьей на голове) лежит в постели без всяких капельниц и прочих медицинских аппаратов. При этом российские информагентства распространяют сообщения, что у него — «инфаркт». Позже выяснилось, что в сердце старца вставлен стент, который почти до нуля сводит вероятность инфаркта.

Фото: lb.ua

Как только митрополит Епифаний покинул клинику в Козине, официальный сайт УПЦ МП разместил очередную сенсацию: «Архимандрит Ефрем был перевезен на дальнейшее лечение в одну из зарубежных клиник». Как удалось выяснить главному редактору украинского издания «Левый берег» Соне Кошкиной, в 18.17 старец вылетел из киевского аэропорта Жуляны в Женеву на частном самолете немецкой авиакомпании Air Hamburg. Его сопровождали трое граждан Украины — Прус, Яровый и Янивец — и двое граждан Греции. Самолет не был оборудован каким-либо медицинским оборудованием. Кошкина подозревает, что чартер заказал глава «Оппозиционного блока», украинский миллиардер российского происхождения Вадим Новинский, который имеет репутацию главного спонсора УПЦ МП. Дальнейшая судьба архимандрита Ефрема в Женеве пока неизвестна.

Тем не менее Святая гора Афон была представлена на интронизации предстоятеля ПЦУ. Среди сослужащих клириков находился архимандрит Алексий — настоятель афонского монастыря Ксенофонт.

По данным на 3 февраля, в ПЦУ перешло не менее 204 приходов УПЦ МП, что приближается к 2% от их общего числа. Сообщив об этом, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заверила, что к концу года счет будет идти на тысячи. Структуру Московского патриархата в Украине ожидает определенная социальная маргинализация. Сейчас многие приходы и даже монастыри застыли на «низком старте» в ожидании президентских выборов 31 марта, которые, как верят в Московском патриархате, приведут Украину к очередному развороту в сторону Москвы. Впрочем, не стоит забывать, что Украина — парламентско-президентская республика, поэтому исход выборов президента имеет больше символический, чем реально политический характер.

В своем интервью Радио «Свобода» накануне интронизации митрополит Епифаний не скрывал оптимизма. «РПЦ в Украине является последним форпостом Путина, — заявил он. — Потому что церковь проникает глубоко в души православных украинцев. После объединения украинцев в единой поместной Православной церкви Путин потеряет поддержку внутри страны, что приведет к прекращению конфликта на Донбассе и возвращению Украине аннексированного Крыма».