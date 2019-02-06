«Я вам гарантирую. Сто процентов!»

2 февраля в городе Александрове прошло заседание Экологического совета при губернаторе Владимирской области. На нем как-то между прочим выступил некто Денис Кузнецов. Мужчина назвался представителем подмосковного ООО «Комбинат». Он сказал, что эта компания готова стать новым подрядчиком строительства мусорного полигона в поселении Филипповское Киржачского района. Это то самое Филипповское, где жители уволили главу администрации, который продал 1500 гектаров леса по 200 рублей за сотку, заставили выйти из проекта миллиардера Искандера Махмудова, убедили Рослесхоз подать уникальный иск, чтобы истребовать участок обратно в Гослефонд, а суд — арестовать землю до окончания этого процесса.

Но если предыдущий подрядчик, ООО «Экотехстрой Владимир», намеревался построить в Филипповском сортировочный завод мощностью 150 тысяч тонн мусора в год (50 тысяч из Владимирской области, 100 тысяч — из Москвы), то «Комбинат», по словам Кузнецова, может соорудить комплекс мощностью 450 тысяч. При этом доля переработки останется прежней — 20%. Остальное будут хоронить. Вроде как на специальной площадке с мембраной, которая должна предотвращать проникновение ядовитого фильтрата в почву. Вроде как с системой сбора и утилизации свалочного газа. Но филипповские не верят, что подрядчик грамотно выполнит даже такие базовые для современных мусорных хранилищ требования. И власти сами виноваты в такой оценке.

Взять, например, Владимира Сипягина.

Всего несколько месяцев назад, в сентябре 2018 года, он приехал в Филипповское в рамках своей предвыборной кампании. Осмотрел место, где собираются построить полигон. И заявил на заседании поселкового совета, под камеры, в присутствие человек ста:

«Я посмотрел расстояние до вашего населенного пункта. Ну, если даже думали об этом... Это вообще несовместимо, чтобы здесь проживали люди... Это, конечно, кино полное. Я буду категорически против, если даже мысль будет возникать у администрации района, в областной администрации. <...> Здесь нельзя строить, категорически нельзя строить никакие предприятия по размещению мусора. И я вам гарантирую, что это не произойдет. Сто процентов! Почему я могу гарантировать? Потому что я уверен, что стану губернатором».

Многие тогда называли Сипягина техническим кандидатом, а после избрания — техническим губернатором. Поначалу он изо всех сил пытался от этой клички отделаться. Утверждал, что перекроет потоки мусора из столицы и Подмосковья. Критиковал решение прежней администрации создать единого регионального оператора по обращению с отходами. В итоге даже отложил на год начало «мусорной реформы» во Владимирской области.

И вдруг на совещании под руководством Сипягина выступает потенциальный инвестор строительства полигона в Филипповском. Инвестор, о существовании которого только сейчас узнают председательница поселкового совета Елена Гашина и глава Киржачского района Михаил Горин. Губернатор при этом молчит. А вечером в соцсети пишет о филипповских активистах, что они паникеры и неразумные люди, которым платят заинтересованные структуры. Хотя еще в сентябре хвалил их за сплоченность. Ну и кто после такого поверит в мембраны и системы сбора свалочного газа?

Протесты в Филипповском начались летом 2017 года. Это сельское поселение объединяет 26 деревень и 76 садовых товариществ. В них нет центрального водоснабжения. Все жители пользуются колодцами и неглубокими личными скважинами. Почва в этих местах — исключительно песок (до 70 метров) без глинистых «замков». Предварительные гидрогеологические экспертизы показали, что единственный для местных жителей источник воды будет отравлен через полтора года после захоронения первых отходов. Еще под Филипповским расположен участок недр «Шерна» — резервный для Восточной системы водоснабжения, которой пользуются многие города Восточного Подмосковья.

Просим Владимира Сипягина считать эту публикацию официальным запросом и, в соответствии с законом о СМИ, в семидневный срок ответить: вы намерены исполнить предвыборное обещание, данное жителям Филипповского, и если нет, то почему?

Гарантируем, что опубликуем ваш ответ. Сто процентов.