Объединиться за стеной

Джошуа Трамп — официальный гость Белого дома, шестиклассник из города Уилмингтон, заснул в ложе почетных гостей, по соседству с первой леди Меланьей Трамп. Что поделаешь, школьный режим. А позвали мальчика на Капитолийский холм потому, что в школе его обижали одноклассники. Из-за фамилии… С высокой трибуны Трамп призвал страну и своих противников забыть о разногласиях и объединиться, но «враги народа» — журналисты снова всё испортили, опубликовав то, что президент говорит при выключенных микрофонах.

На трибуне

Выступление президента было отложено на неделю из-за шатдауна — частичной остановки правительства. Не исключено, что 15 февраля правительство вновь останется без ассигнований. В своей речи Трамп повторил требование к своим политическим противникам — выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены или забора на южной границе. Главная цитата из речи Трампа для американских СМИ: «Стены работают, стены спасают жизни». Отправку Пентагоном к границе США с Мексикой 3,7 тысячи военных президент оправдал необходимостью подготовиться к «ужасному нападению караванов мигрантов». Но чрезвычайное положение, позволяющее ему взять деньги на строительство стены напрямую из бюджета, минуя Конгресс, Трамп объявлять не стал. Эта мера непопулярна даже у республиканцев, не говоря уже о Демпартии.

Речь длилась 82 минуты и стала второй по продолжительности, начиная с 1964 года, когда обращения президентов стали хронометрировать. Трамп говорил на 2 минуты дольше, чем в своей прошлогодней речи, но на 6 минут короче, чем Билл Клинтон в 1980-м. Самый первый доклад о положении страны Конгрессу сделал Джордж Вашингтон в 1790 году.

По традиции президенты, независимо от партийной принадлежности, что называется, «во первых строках» подчеркивают, что их программа действий — не программа «республиканцев или демократов», а программа для всей Америки. В этой части Трамп не был оригинален и сорвал общие овации зала, когда говорил о величии и уникальности Америки. Здесь это любят. Еще одна порция оваций прозвучала, когда президент вспомнил, что ровно 100 лет назад решением Конгресса американские женщины получили право голоса на выборах, В нынешнем составе Конгресса рекордное количество — 117 женщин были избраны на ноябрьских выборах, (всего в двух палатах — 127 женщин). По случаю юбилея законодательницы из Демпартии, включая спикера Пелоси, облачились в белые одежды в честь движения суфражисток. Трамп был тронут, когда женщины в белом стоя ему аплодировали. «Вы не обязаны были это делать!» — улыбнулся 45-й президент.

«Взаимные приятности» закончились быстро.

В центре — самая молодая конгрессвумен в истории США Александрия Окасио-Кортес. Фото: Reuters

15 минут Трамп перечислял экономические успехи: рекордно низкую безработицу, рекордно высокую трудовую занятость представителей нацменьшинств, самые высокие экономические темпы роста за 10 лет (журналисты нашли много ошибок, но в частностях). «Американской экономике завидует весь мир», — сказал Трамп, особо отметив свою новую торговую политику — «в интересах американцев». Затем заговорил о наболевшем, а именно — о расследованиях в свой адрес, инициированных Конгрессом:

«США переживает экономическое чудо, этому могут помешать лишь глупые войны, политиканство и смехотворные расследования».

Трамп предложил демократам, составляющим теперь большинство в палате представителей, «прекратить ему мстить». «Если будет мир и законотворчество, не должно быть войн и расследований. По-другому не получается!» — сказал президент. «Мы должны объединиться дома, чтобы победить наших противников за рубежом», — заключил президент.

Это вызвало ухмылку спикера Пелоси. Журналисты припомнили, как в своем последнем обращении к Конгрессу 30 января 1974 года Ричард Никсон просил законодателей прекратить расследование против него: «Одного года Уотергейта достаточно!» Никсон подал в отставку в августе того же года, не дожидаясь импичмента.

И еще одна параллель — уже не с Никсоном. Трамп предлагает американцам объединиться перед лицом многочисленных угроз. И гости, приглашенные президентом в тот вечер, были соответствующие, живые свидетели прошлых и нынешних вызовов Америке: выжившие во Второй мировой войне и нацистских лагерях; отец, потерявший сына после террористической атаки на эсминец U.S.S. Cole; полицейский, раненый 7 раз в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга (рядом находился и бывший узник нацистского концлагеря Берген); родственники семейной пары, которую ограбил и убил мигрант-нелегал.

Страх как фактор политики. Фактически 45-й президент предложил сплотиться «вокруг него» перед лицом многочисленных угроз: караванов из мигрантов, организованных банд из все тех же мигрантов, иностранных военных ракет и… перед «социализмом в Америке» — планами демократов поднять налоги для богатых и повысить минимальную зарплату, сделать бесплатным здравоохранение для всех пенсионеров и пожилых, снизить плату за получение высшего образования и т.д. Вплоть до выплат так называемого «основного дохода», когда государство платит гражданам определенную сумму из налоговых сборов.

«Социализм — это угроза разрушения государства», — Трамп привел в пример Венесуэлу,

подчеркнув, что Америка стоит за стороне борьбы венесуэльского народа за свободу.

«Здесь, в США, нас настораживают новые призывы о принятии социализма в нашей стране. Америка была основана на свободе и независимости, не на принуждении, доминировании и контроле со стороны правительства. Мы были рождены свободными и останемся свободными (овации республиканцев, стоя скандирующих: «США, США!», демократы сидят на местах. — А.П.). Сегодня мы решительно подтверждаем, что Америка никогда не будет социалистической страной», — обещал Трамп. Можно считать, программное заявление к выборам-2020.

Сенатор Берни Сандерс, насупившись, слушал эту часть и позже в твиттере написал: «Люди не являются по-настоящему свободными, когда они не могут позволить себе медицинское обслуживание, отпускаемые по рецепту лекарства или жилье. Люди не свободны, когда не могут достойно уйти на пенсию или прокормить свои семьи». Впрочем, это вечный спор — куда идет Америка. Выбор — за избирателем.

За кулисами

Неискренность призыва «ребята, давайте жить дружно» — двум партиям сотрудничать во имя общей цели — пресса быстренько разоблачила.

Как сообщил целый ряд СМИ, в частности, «Нью-Йорк таймс», Bloomberg и другие, за несколько часов до речи в Конгрессе, на ланче, устроенном для телеведущих крупнейших каналов (мероприятии частном, но из-за утечки в прессу переставшим быть таковым), президент от души «прошелся» по своим оппонентам:

бывшего вице-президента Джо Байдена назвал «тупым» («надеюсь, что он выдвинется на выборы»),

лидера сенатского меньшинства Чака Шумера — «противным сукиным сыном»,

а сенатора Элизабет Уоррен — «Покахонтас» (сенатор утверждала, что у нее — индейские корни).

Досталось даже покойному сенатору Джону Маккейну, кстати, однопартийцу: «Он написал книгу, и она провалилась». Дочь покойного сенатора Меган назвала слова Трампа «жалкими и показательными».

Вполне ожидаемо, политические противники не купились на призыв президента закрыть против него расследования. На следующий день глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф объявил о возобновлении расследования о финансовых связях Трампа с Россией и Саудовской Аравией. Оно было закрыто прошлым комитетом, где республиканцы доминировали. Комиссия передаст спецпрокурору Мюллеру расшифровки свыше 50 бесед, которые были проведены в ходе прошлого расследования: с сыном Дональдом Трампом-мл., с Джаредом Кушнером — зятем президента, с бывшей советницей Хоуп Хикс, охранником и прочими действующим лицами. Президент живо откликнулся на новую угрозу, назвав Шиффа «политической бездарностью, стремящейся сделать себе имя», а расследование — «устрашением» главы государства.

О России и внешней политике

Любопытно, что в своей речи Трамп, призвав «покончить с местью и расследованиями», конкретно не сказал ни о комиссии Мюллера, ни о «российском следе» — обвинениях в свой адрес. О России было сказано вообще немного.

Американский президент возложил на Москву ответственность за срыв договора по запрещению ракет средней и меньшей дальности, заявив, что Америку «последовательно обманывали». В Вашингтоне полагают, что с 2014 года РФ перестала соблюдать соглашение, подписанное в 1987-м Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Это тот случай, когда мнение президента, Конгресса, Пентагона и разведки совпадают. Россия заявляет, что это США выходят из договора, чтобы разрабатывать новое оружие. Трамп предположил, что можно заключить новый договор, подключив к нему КНР. Но, как любит говорить 45-й президент, это «может получиться, а может и нет». Если договора не будет, американская армия, по словам Трампа, «и так самая сильная в мире», еще больше укрепится за счет самых больших расходов на вооружение и инновации, включая новые установки ПРО.

Трамп обещал, что американские астронавты полетят в космос на американских ракетах уже в этом году. Контракт NASA и «Роскосмоса» истекает в конце 2019 года. Сейчас сразу несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Президент Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Фото: Reuters

Главный внешнеполитический момент — Трамп анонсировал новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, она пройдет в конце месяца во Вьетнаме и будет посвящена ядерному разоружению Пхеньяна. «Если бы меня не избрали президентом, — скромно отметил Трамп, — с Северной Кореей уже могла бы случиться война и потенциально погибли бы миллионы людей». Новых испытаний режим чучхе не проводит, но пока и разоружение не продвигается, отмечают американские СМИ.

Внешняя политика, по Трампу (впрочем, как и внутренняя), — череда сплошных побед. Нет ошибок, нет неудач, не о чем жалеть.

Президент подтвердил вывод американских войск из Сирии, переговоры по Афганистану с привлечением талибов («Талибан» — запрещенная в РФ организация). На следующий день в Вашингтоне состоялась встреча министров «глобальной коалиции против ИГ» (организация, запрещенная в РФ), объединившей 74 страны и 5 международных организаций. Приветствуя собравшихся, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что «Исламское государство» потеряло почти все захваченные ранее районы, а Дональд Трамп, выступая перед министрами и дипломатами из стран коалиции, заявил, что, возможно, уже на следующей неделе 100 процентов территории самопровозглашенного «халифата» будет освобождено. Тем не менее, отметил президент, у международной коалиции впереди еще много лет совместной работы.

Отдельно президент отметил, что благодаря ему страны НАТО готовы увеличить военный бюджет альянса на 100 миллиардов долларов к 2024 году.

Как отмечают критики президента, речь содержала большое количество фактических неточностей, тон ее был оптимистичным, но противоречивым: одновременно и примиряющим, и воинственным. Трамп находится на распутье, не зная, что 2019 год готовит для него, пишет «Нью-Йорк таймс». Как говорится, «планы озвучены», но в реальности приближается 15 февраля, и с ним угроза новой остановки работы правительства. А компромисс пока не просматривается.

Вашингтон