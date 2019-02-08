Так вот какие ваши доказательства!

В феврале 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер возбудил уголовное дело против 13 россиян и трех российских компаний во главе с санкт-петербургским «Агентством интернет-исследований», обвинив их во вмешательстве в американскую избирательную кампанию 2016 года и попытках посеять в США раздоры и хаос.

Американские эксперты предсказывали, что это уголовное дело, открытое в вашингтонском федеральном суде округа Колумбия, будет носить «платонический» характер, поскольку обвиняемые находятся в России и не покажут носа в США. Однако компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит Евгению Пригожину и якобы финансирует деятельность российской «фабрики троллей», то есть «Агентства интернет-исследований», наняла дорогого вашингтонского адвоката Эрика Дубелиера, в прошлом федерального прокурора. Этот шаг российской компании сначала сочли загадочным, но быстро истолковали как разведку боем с целью получения от прокуратуры материалов следствия, содержащих закрытую информацию.

Последующие события, на первый взгляд, подтверждают эту гипотезу. Дубелиер требует ознакомить сотрудников «Конкорда» с материалами следствия, полученными защитой, притом сделать это на территории России, где американский суд бессилен.

По словам Дубелиера, на данный момент обвинение представило почти 4 миллиона документов. Прокуратура квалифицировала значительную их часть (3,2 млн) как материалы деликатного свойства, то есть затрагивающие национальную безопасность США, и настаивает на том, чтобы они не дошли до Пригожина и сотрудников его компании.

Дубелиер доказывает, что это нарушает право обвинямых на защиту, гарантированное американской конституцией. Прокуратура парировала на минувшей неделе, что Пригожину предоставят возможность ознакомиться с материалами следствия, но при условии, что он сделает это на территории США.

Подчиненные спецпрокурора Мюллера также информировали судью Дэбни Фредерик, что более тысячи несекретных файлов, которые они предоставили в прошлом защите, были похищены хакерами, частично изменены и слиты в прессу вперемешку с посторонними материалами с целью дискредитации американского расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Прокуроры использовали произошедшее для доказательства того, что отправка в Россию более конфиденциальных документов, с которой хочет ознакомить Пригожина защита, «поставит под угрозу интересы национальной безопасности США».

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По словам команды Мюллера, 22 октября прошлого года на новом твиттер-аккаунте @HackingRedstone появилось сообщение о том, что «мы взломали российский сервер» и получили доступ к базе данных расследования спецпрокурора Роберта Мюллера с его документами «об IRA («Агентстве интернет-исследований») и сговоре с Россией. Enjoy the reading! (Читайте на здоровье!)».

В твите была ссылка на файлообменник, в котором ФБР обнаружило более 300 тысяч файлов, в том числе больше тысячи с материалами следствия по делу «Конкорда», полученными защитой от прокуроров.

Адвокатская контора «Рид Смит», в которой работает Дубелиер, заявила, что материалы следствия, появившиеся в интернете в конце октября, хранились не на ее собственных компьютерах, а в нанятой ею фирме, которая определила, что ее системы не подвергались хакерскому взлому. «Рид Смит» также категорически отрицает, что файлы Мюллера были слиты ее сотрудниками.

На следующий день после появления твита @HackingRedstone защита «Конкорда» связалась с прокуратурой и сообщила, что ей звонят журналисты, утверждающие, будто бы им были предложены «материалы следствия по нашему делу». Дубелиер поделился с обвинением своей гипотезой слива: «Я думаю, что это мистификация, — писал адвокат. — Речь идет о материалах, которые были хакнуты и слиты много лет назад Шалтаем-Болтаем». (Имелась в виду хакерская группа, которая будто бы взломала компьютеры «Конкорда» примерно в 2014 году.)

Представитель файлообенника, на котором были выставлены документы, включавшие материалы следствия, заявил, что связанный с их публикацией аккаунт был открыт 19 ноября прошлого года пользователем, чей компьютер имел IP-адрес в России.

По настоянию властей США эта страница файлообменника была закрыта.

ФБР заключило, что компьютеры минюста и других правительственных ведомств США не подвергались в соответствующий период взлому. В подавляющем большинстве случаев материалы следствия сливаются в США адвокатами, а не прокурорами.

Судья назначила слушание по поводу ознакомления Пригожина с материалами дела на 7 марта. Фредерик, которая была назначена на свой пожизненный пост в 2017 году Дональдом Трампом, пока в большинстве случаев принимает решения в пользу Мюллера, подвергающегося регулярным атакам со стороны Дублиера.

Судебные документы в США не обязательно сухи, но их красноречивость все же находится в определенных рамках, которые Дубелиер иногда не соблюдает. Особенно в последние месяцы, когда он цитировал в своих ходатайствах целое созвездие необычных источников: от мультфильмов из серии «Безумные мотивы» (Loony Tunes) до кинокомедии 1978 года «Зверинец» (Animal House).

Эрик Дубелиер. Фото: Reuters

Месяц назад судья не выдержала и отчитала Дубелиера, предупредив его, что «необоснованные личные нападки на офис спецпрокурора не сыграют ни малейшей роли в моем решении» о предоставлении Пригожину материалов следствия.

Цитаты из мультфильмов и кинокомедий «подрывают ваш ресурс доверия в этом суде, — заявила Фредерик. — Я скажу вам без обиняков: завязывайте с этим!»

Судью мог разъярить не только цитатник адвоката, но и его прошение от 20 декабря, в котором он ссылался на дело против огромной аудиторской компании «Артур Андерсен», осужденной в 2002 году за помехи следствию. Компания пострадала за то, что уничтожила документы по шумному делу проштрафившейся энергетической корпорации «Энрон».

Дубелиер напомнил судье, что впоследствии обвинительный вердикт по делу «Артура Андерсена» был отменен верховным судом США, который нашел, что ряд решений судьи первой инстанции был дефектным. Это был прозрачный намек: если Фредерик не удовлетворит его ходатайств, то вердикт по делу «Конкорда» тоже может завернуть апелляционная инстанция.

Судья не могла не помнить, что одним из главных государственных обвинителей в развалившемся деле «Андерсена» был никто иной, как ее муж Мэтью Фредерик.